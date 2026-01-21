Μαγνησία: Πώς ένα αλώνισμα ξετύλιξε υπόθεση πλαστογραφίας με περιουσία 51χρονης που πέθανε το 2020

Η καταγγελία ξετύλιξε το κουβάρι υπόθεσης έγινε από γείτονα της θανούσης

Μαγνησία: Πώς ένα αλώνισμα ξετύλιξε υπόθεση πλαστογραφίας με περιουσία 51χρονης που πέθανε το 2020
Μία υπόθεση πλαστογραφίας αποκάλυψαν στον Δήμο Ρήγα Φεραίου εργασίες αλωνίσματος σε αγροτική έκταση 53 στρεμμάτων.

Γείτονας μίας 51χρονης γυναίκας που είχε πεθάνει το 2020 και εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης είδε έναν 67χρονο άνδρα να αλωνίζει στα κτήματα της θανούσης τέσσερις μήνες μετά το θάνατό της. Η κίνηση του άνδρα έκανε τον γείτονα της γυναίκας να προχωρήσει σε καταγγελία και έκτοτε άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης που σήμερα έφθασε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Στο εδώλιο έκατσαν ο 67χρονος αγρότης και ένας ακόμη 60χρονος πρώην πρόεδρος κοινότητας χωριού στην περιοχή, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της πλαστογραφίας με χρήση, της ψευδούς βεβαίωσης, της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και της χρήσης ψευδούς βεβαίωσης.

Οι δύο άντρες κατηγορούνται ότι πλαστογράφησαν την υπογραφή της 51χρονης γυναίκας, η οποία διατηρούσε 53 στρέμματα αγροτικής γης, την οποία επιχείρησε να καλλιεργήσει ο 67χρονος μετά τον θάνατό της, παρουσιάζοντας μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η 51χρονη που καταγόταν από την περιοχή, ζούσε για χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε δημιουργήσει δική της οικογένεια και η μοναδική συγγενής της είναι η αδερφή της η οποία τότε, τουλάχιστον, ζούσε στην Καλαμάτα. Η γυναίκα πέθανε τον Φεβρουάριο του 2020 στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη

Τον Ιούνιο του 2020, ο 67χρονος εντοπίστηκε να κάνει αλωνιστικές εργασίες στα κτήματα της θανούσης, από γείτονα, ο οποίος γνωρίζοντας ότι η 51χρονη είχε αποβιώσει κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία, με αποτέλεσμα ο αγρότης να συλληφθεί.

Ο ίδιος παρουσίασε μισθωτήριο συμβόλαιο που φέρεται να είχε με τη θανούσα από τον Σεπτέμβριο του 2019 για την εκμετάλλευση της αγροτικής γης. Το γνήσιο δε της υπογραφής, φέρεται να είχε βεβαιώσει πρώην κοινοτάρχης χωριού. Ωστόσο όταν κλήθηκαν γραφολόγοι διαπιστώθηκε ότι η υπογραφή στο συμβόλαιο ήταν πλαστή.

Ο 67χρονος συνέχιζε να ισχυρίζεται ότι, ακόμη κι αν η υπογραφή δεν είναι της 51χρονης γυναίκας, εκείνος είχε προφορική εντολή από την ίδια να εκμεταλλευτεί τα κτήματά της.

Αντίστοιχα ο 60χρονος πρώην κοινοτάρχης υποστήριξε ότι του είχε τηλεφωνήσει η 51χρονη γυναίκα, η οποία του δήλωσε ότι συναινεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο και τον κάλεσε να βάλει την υπογραφή της.

Όπως φέρεται να υποστηρίζει ο 67χρονος, η 51χρονη του όφειλε χρήματα και με αυτόν τον τρόπο θα τα έβρισκαν.

Η αδερφή της 51χρονης αναζήτησε έγγραφα στο διαμέρισμα της γυναίκας, η οποία κατάφερε να μπει μέσα, ενάμιση χρόνο μετά, αφού το σπίτι ξεσφραγίστηκε. Η είσοδος στο διαμέρισμα αποτέλεσε νέα έκπληξη για την αδερφή, η οποία γνώριζε ότι έως το 2016 η 51χρονη είχε καταθέσεις 150.000 ευρώ και μετά το θάνατό της βρέθηκαν στο λογαριασμό της μόλις 10.000 ευρώ.

Η 51χρονη φαίνεται να μην είχε σχέσεις με άλλα άτομα στη Θεσσαλονίκη, πλην των δύο γιων του 67χρονου, οι οποίοι τη φρόντιζαν.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων και διακόπηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου για να συνεχιστεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Mε πληροφορίες από taxydromos.gr

