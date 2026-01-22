Άστρος: Προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφη ο 53χρονος Λιμενικός τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα κύματα

Το σημείο που έχασε τη ζωή του ο Λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας

Το Άστρος Κυνουρίας μετρά τις πληγές του μετά το σφοδρότατο πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας Λιμενικός νεκρός εν ώρα υπηρεσίας και μια τοπική κοινωνία η οποία από εχθές θρηνεί.

Ο άτυχος Ανδρέας που έχασε τη ζωή του βρισκόταν σε υπηρεσία όταν οι θυελλώδεις άνεμοι 9-10 μποφόρ σήκωσαν τεράστια κύματα ύψους περίπου 5 μέτρων. Μερικές στιγμές πριν την μοιραία παράσυρση ο 53χρονος προσπαθούσε μαζί με συναδέλφους του να ασφαλίσει σκάφη τα οποία κινδύνευαν να παρασυρθούν.

Ο 53χρονος Ανδρέας που έχασε τη ζωή του όταν τον παρέσυραν τα κύματα

Το σημείο της τραγωδίας που έχασε τη ζωή του ο 53χρονος Λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας Eurokinissi

Ο άτυχος Ανδρέας έφερε τον βαθμό του Σημαιοφόρου.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από βίντεο ντοκουμέντο την ώρα που έδενε ένα σκάφος, ένα τεράστιο κύμα τον παρέσυρε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άνδρας χτύπησε το κεφάλι του σε βράχια κατά την πτώση του, ενώ μαζί του παρασύρθηκε και μια συνάδελφός του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τη διάσωσή τους. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η συνάδελφός του είναι καλά στην υγεία της.

Την Παρασκευή η κηδεία του

Το πρωί της Παρασκευής η οικογένειά του, φίλοι και συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον 53χρονο Λιμενικό που πέθανε εν ώρα υπηρεσίας προσπαθώντας με αυταπάρνηση να διατελέσει το καθήκον του.



Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

«Μας πήρε το κύμα, πέσαμε στη θάλασσα τρία άτομα»

Ο αυτόπτης μάρτυρας, Θεοφάνης Δαμιανός, περιγράφει στιγμές απόλυτου χάους στον Alpha: «Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Ο 53χρονος σημαιοφόρος βρισκόταν σε περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του τμήματος. Βλέποντας τα σκάφη να κινδυνεύουν, έσπευσε στην προβλήτα να βοηθήσει. Εκεί τον βρήκε το μοιραίο κύμα. Ενώ οι υπόλοιποι πολίτες κατάφεραν να βγουν από τα μανιασμένα κύματα, ο λιμενικός ανασύρθηκε λιπόθυμος και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Κέντρο Υγείας, δεν επανήλθε ποτέ.

Τα συλλυπητήρια Κικίλια

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Λιμενικού, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και την προστασία όλων μας, ρισκάροντας τη ζωή τους».

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

