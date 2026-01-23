Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Άστρος Κυνουρίας η κηδεία του 53χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του με αυταπάρνηση την ώρα του καθήκοντος, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα κατά τη διάρκεια επιχείρησης εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αποτίοντας φόρο τιμής στον αδικοχαμένο υπαξιωματικό.

Ο κ. Κικίλιας, φανερά συγκινημένος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την προσφορά του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας πως οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα με αυτοθυσία, συχνά εκτεθειμένοι σε θανάσιμο κίνδυνο. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη για το ανήλικο παιδί του ήρωα λιμενικού.

Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια

Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του.

Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το "υιοθετήσει", σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω.

Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο.

