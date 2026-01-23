Άστρος: Σήμερα η κηδεία του λιμενικού που έχασε τη ζωή του στην κακοκαιρία

Η αυλαία του δράματος με τον αδόκητο χαμό του λιμενικού στο Άστρος Κυνουρίας θα πέσει σήμερα (23/1) Παρασκευή, με τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του, να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο άτυχος άνδρας, είχε υπηρεσία και μαζί με την διοικήτριά του περιπολούσαν στην προβλήτα του μικρού λιμανιού του Άστρους Κυνουρίας. Στην προσπάθειά του να συνδράμει τους ιδιοκτήτες σκαφών να τα ασφαλίσουν καλύτερα, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ένα τεράστιο κύμα πέρασε τον κυματοθραύστη και τον έριξε στη θάλασσα μαζί με την προϊσταμένη του.

Για τον Ανδρέα, το χτύπημα ήταν μοιραίο καθώς χτύπησε κατά την πτώση του στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στον αυχένα, χάνοντας τις αισθήσεις του. Η διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, Κατερίνα Β., τραυματίστηκε, δίνοντας μάχη μέσα στα νερά για να σωθεί, όμως κατάφερε να βγει στη στεριά.

Δεν συνέβη το ίδιο με τον 53χρονο λιμενικό, ο οποίος έχασε τη ζωή του, αφήνοντας πίσω του ένα παιδί μόλις 9 ετών, τη σύζυγο, τους γονείς και τα αδέλφια του.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 10 π.μ.