Εκτός εκπομπής η Φαίη Σκορδά – Τι συμβαίνει

Η εβδομάδα ξεκίνησε διαφορετικά για το «Buongiorno» στο MEGA, καθώς η Φαίη Σκορδά δεν βρίσκεται στη θέση της. Η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει ένα θέμα με το μάτι της κι έτσι στο τιμόνι της παρουσίασης έκατσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια ξεκίνησε να ξετυλίγεται η θεματολογία του μαγκαζίνο, με τον Δημήτρη σε ρόλο οικοδεσπότη.