Μαίρη Χατζηπαύλου: «Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι, έπαθα σοκ με όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια»

Για τη συμμετοχή της στα καλλιστεία «Miss Universe» ως εκπρόσωπος της Ελλάδας και τις αρνητικές κριτικές που δέχθηκε για την εμφάνισή της μίλησε η Μαίρη Χατζηπαύλου στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Ήμουν προετοιμασμένη για την κριτική. Είναι αναμενόμενο όταν αποφασίζεις να εκτεθείς δημόσια. Προφανώς, δεν αρέσουμε σε όλους! Ωστόσο έπαθα σοκ με όλο αυτό το bullying και το κύμα "hate comments" που δέχθηκα. Τα βράδια έκλαιγα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έπρεπε να διαχειριστώ το δύσκολο πρόγραμμα που είχα λόγω των καλλιστείων και μαζί όλα αυτά τα σχόλια», ανέφερε αρχικά.

«Δεν ξέρω αν είναι θέμα ζήλιας, ξέρω ότι είμαι πολύ δυνατή και δεν άφησα να με καταβάλει όλο αυτό. Αποφάσισα να ζήσω το όνειρό μου. Ήταν το όνειρό μου το "Miss Universe" και το κατάφερα. Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν χώρα. Είχα μία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση», συνέχισε η Μαίρη Χατζηπαύλου.

«Νιώθω μία πολύ όμορφη κοπέλα. Όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Το σημαντικό είναι να είμαστε άνθρωποι, να έχουμε ενσυναίσθηση, κατανόηση και να στεκόμαστε δίπλα στους άλλους ανθρώπους», κατέληξε το μοντέλο.

