Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Σοκ προκάλεσε στο κοινό των προκριματικών του διαγωνισμού Miss Universe η δραματική πτώση της Miss Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, κατά τη διάρκεια του γύρου με τις βραδινές τουαλέτες.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χένρι, φορώντας μια εντυπωσιακή πορτοκαλί τουαλέτα, παρέκκλινε της πορείας της στην πασαρέλα και έπεσε σε σκοτεινό σημείο της σκηνής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει. Μέλη του κοινού σηκώθηκαν αμέσως έντρομα για να δουν τι συνέβη.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Λίγο αργότερα, φωτογραφίες και βίντεο έδειχναν τη διαγωνιζόμενη να μεταφέρεται εκτός σκηνής με φορείο. Η οργάνωση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι η Χένρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Paolo Rangsit στην Ταϊλάνδη.

«Οι ιατροί που τη φροντίζουν μας ενημέρωσαν ότι δεν αντιμετωπίζει κανέναν κίνδυνο για τη ζωή της, ωστόσο συνεχίζουν να διενεργούν εξετάσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάρρωσή της», ανέφερε η ανακοίνωση, ζητώντας από όλους να στείλουν θετικές σκέψεις για την ταχεία ανάρρωσή της.

Ο Ραούλ Ρότσα, επικεφαλής του διαγωνισμού Miss Universe, εξέδωσε επίσης ενημέρωση, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές ότι η Χένρι δεν τραυματίστηκε και δεν υπέστη κάποιο κάταγμα κατά την πτώση ενώ επισήμανε πως βρίσκεται σε «καλά χέρια». «Ευτυχώς, δεν υπάρχουν κατάγματα, και παραμένει υπό παρακολούθηση για το υπόλοιπο της νύχτας. Θα είμαστε σε επαφή με την οικογένειά της και θα την στηρίξουμε», έγραψε ο Ρότσα.

Η Γκαμπριέλ Χένρι είναι οφθαλμίατρος και ιδρύτρια του φιλανθρωπικού ιδρύματος See Me Foundation, το οποίο υποστηρίζει άτομα με προβλήματα όρασης στη Τζαμάικα.

Σκάνδαλα σκιάζουν τον διαγωνισμό

Η πτώση της διαγωνιζόμενης έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα και τα σκάνδαλα που έχουν ήδη ξεσπάσει πριν την έναρξη του 47ου ετήσιου Miss Universe, οι τελικοί του οποίου έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη, ο κριτής του διαγωνισμού, Ομάρ Χαρφούτς, παραιτήθηκε από την επίσημη κριτική επιτροπή. Ο Χαρφούτς ισχυρίστηκε ότι μια «αυτοσχέδια επιτροπή» με προσωπικούς δεσμούς με κάποιες διαγωνιζόμενες είχε ήδη επιλέξει ποιες θα περάσουν στον επόμενο γύρο.

Επιπλέον, ο εκτελεστικός διευθυντής του Miss Universe, Ναβάτ Ιτσαραγκριζίλ, απομακρύνθηκε από τον διαγωνισμό έπειτα από μια έντονη αντιπαράθεση με τη Miss Μεξικό, Φατίμα Μπος, γεγονός που οδήγησε και σε αποχώρηση δώδεκα άλλων διαγωνιζομένων από προ-διαγωνιστική εκδήλωση ως ένδειξη αλληλεγγύης.

*Με πληροφορίες από New York Post

