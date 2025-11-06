Σάλος στα καλλιστεία Mις Υφήλιος: Διοργανωτής αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μετά την επίπληξη στελέχους της διοργάνωσης στη «Μις Μεξικό»

H Mις Μεξικό

Αρκετές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αφότου ένας αξιωματούχος της διοργανώτριας χώρας, Ταϊλάνδη, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό, σε μια τεταμένη αντιπαράθεση. Σε μια τελετή πριν από τα καλλιστεία, ο διευθυντής του Μις Υφήλιος Ταϊλάνδη, Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, επέπληξε τη Φατίμα Μπος μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο.

Όταν εκείνη έφερε αντίρρηση, ο Ναβάτ κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν. Η Μις Μεξικό στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα και άλλοι ενώθηκαν μαζί της σε ένδειξη αλληλεγγύης. Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά, έχει κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) καταδίκασε την «κακόβουλη» συμπεριφορά του Ναβάτ,ο οποίος έκτοτε έχει ζητήσει συγγνώμη.

Οι διαγωνιζόμενες του Μις Υφήλιος, οι οποίες είναι οι νικήτριες των εθνικών διαγωνισμών ομορφιάς στις χώρες καταγωγής τους, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της Τρίτης φορώντας τις ζώνες και τα φορέματά τους. Κάποιοι ακούγονται να φωνάζουν πίσω από τον Ναβάτ στο βίντεο, αφού αυτός υψώνει τη φωνή του για να επιπλήξει την Μις Μεξικό και της λέει επανειλημμένα να σταματήσει να μιλάει.

Καθώς πολλές από αυτές δείχνουν την υποστήριξή τους, ο Ναβάτ λέει: «Αν κάποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, ας καθίσει. Αν αποχωρήσει, τα υπόλοιπα κορίτσια συνεχίζουν». Η πλειοψηφία των γυναικών στο βίντεο σηκώνονται όρθιες, με αρκετές να κατευθύνονται προς την πόρτα.

Αφού αποχώρησε από την εκδήλωση την Τρίτη, η κα Μπος δήλωσε στον Τύπο ότι το 60χρονο στέλεχος «δεν ήταν σεβάσμιο» και είπε ότι την είχε αποκαλέσει «χαζή». Ο Ναβάτ το αμφισβήτησε αυτό, ισχυριζόμενος ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν. Αναφέρεται ευρέως ότι αποκάλεσε την 25χρονη «ηλίθια». Αλλά σε συνέντευξη Τύπου αργότερα ισχυρίστηκε ότι έλεγε ότι της είχε προκαλέσει «ζημιά».

Η συμπεριφορά του προκάλεσε αυστηρή επίπληξη από την MUO, η οποία έστειλε μια αντιπροσωπεία διεθνών στελεχών για να αναλάβει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο πρόεδρος του MUO, Ραούλ Ρότσα, δήλωσε ότι ο Ναβάτ «έχει ξεχάσει την πραγματική έννοια του να είσαι γνήσιος οικοδεσπότης».

Είπε ότι ο Ταϊλανδός αξιωματούχος «ταπείνωσε, προσέβαλε και έδειξε έλλειψη σεβασμού» στην κα Μπος και διέπραξε τη «σοβαρή κατάχρηση καλώντας την ασφάλεια για να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα». Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό ομορφιάς θα περιοριστεί «όσο το δυνατόν περισσότερο» ή θα εξαλειφθεί εντελώς, είπε, προσθέτοντας ότι το MUO θα λάβει «νομικά μέτρα» εναντίον του.

«Θέλω να επαναλάβω ότι ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος αποτελεί μια πλατφόρμα ενδυνάμωσης για τις γυναίκες, ώστε οι φωνές τους να ακουστούν στον κόσμο», δήλωσε ο Ρότσα. Μεταξύ εκείνων που αποχώρησαν την Τρίτη ήταν η νυν Μις Υφήλιος Βικτόρια Κάερ Θέιλβιγκ από τη Δανία.

«Πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών», είπε καθώς έφευγε από την εκδήλωση. «Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι τα πράγματα. Το να υποτιμάς ένα άλλο κορίτσι είναι πέρα ​​από κάθε ασέβεια... Γι' αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω». Η κα Μπος δήλωσε αργότερα σε μια συνέντευξη: «Θέλω απλώς να ενημερώσω τη χώρα μου ότι δεν φοβάμαι να ακουστεί η φωνή μου. Είναι εδώ πιο δυνατή από ποτέ. Έχω έναν σκοπό. Έχω πράγματα να πω».

«Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα που με βάφουν, μου κάνουν styling και μου αλλάζουν ρούχα», πρόσθεσε. «Ήρθα εδώ για να είμαι η φωνή όλων των γυναικών και όλων των κοριτσιών που αγωνίζονται για σκοπούς και για να πω στη χώρα μου ότι είμαι απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό».

Το βίντεο του Ναβάτ έχει εξοργίσει τους θαυμαστές του διαγωνισμού, με πολλούς να επικρίνουν έντονα τις πράξεις του και να επαινούν την αντίδραση της Μις Μεξικό. Σε μια δήλωση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ναβάτ είπε: «Αν κάποιος αισθάνεται άσχημα, άβολα ή επηρεάζεται, ζητώ συγγνώμη από όλους. Ζήτησα ιδιαίτερα συγγνώμη από τα κορίτσια που ήταν παρόντα, περίπου 75 από αυτά».

Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος συνεχίζεται παρά την αντιπαράθεση, με τις διαγωνιζόμενες να συμμετέχουν σε μια εκδήλωση υποδοχής στην Μπανγκόκ χθες Τετάρτη. Η νικήτρια θα στεφθεί η νέα Μις Υφήλιος στις 21 Νοεμβρίου.

