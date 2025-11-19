Χάος στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος»: Παραιτήθηκαν δύο κριτές - Καταγγελίες για «στημένη» διοργάνωση

Δύο κριτές του διαγωνισμού ομορφιάς «Μις Υφήλιος» παραιτήθηκαν λίγες μέρες πριν από τον ετήσιο διαγωνισμό ομορφιάς, με έναν από αυτούς να κατηγορεί τους διοργανωτές για νοθεία στη διαδικασία επιλογής.

Ο Γάλλολιβανέζος μουσικός Ομάρ Χαρφούς, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την οκταμελή κριτική επιτροπή μέσω Instagram, ισχυρίστηκε ότι μια «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή» είχε προεπιλέξει τους φιναλίστ ενόψει του διαγωνισμού, που πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή (21/11) στην Ταϊλάνδη.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γάλλος προπονητής ποδοσφαίρου Κλοντ Μακελελέ ανακοίνωσε επίσης ότι αποσύρεται επικαλούμενος «απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους». Οι ηχηρές παραιτήσεις σημειώνονται δύο εβδομάδες αφότου αρκετές διαγωνιζόμενες του Μις Υφήλιος αποχώρησαν από μια προπαρασκευαστική εκδήλωση για τα καλλιστεία λόγω αμφιλεγόμενων σχολίων που έκανε ένας αξιωματούχος της διοργανώτριας χώρας, της Ταϊλάνδης.

«Έχει συσταθεί μια αυτοσχέδια κριτική επιτροπή για να επιλέξει 30 φιναλίστ μεταξύ των 136 χωρών που συμμετέχουν, χωρίς την παρουσία κανενός από τα πραγματικά [οκτώ] μέλη της κριτικής επιτροπής, μεταξύ των οποίων και εγώ», έγραψε ο Χαρφούς σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, λέγοντας ότι το ανακάλυψε με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανεπίσημη κριτική επιτροπή αποτελείται από «άτομα με σημαντική πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λόγω ορισμένων προσωπικών σχέσεων με ορισμένες από τις διαγωνιζόμενες του Μις Υφήλιος», ισχυρίστηκε. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε αυτή η «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή» ή πώς θα υπερίσχυε της επίσημης απόφασης της κριτικής επιτροπής.

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος εξέδωσε ανακοινωθέν για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του, λέγοντας ότι «καμία εξωτερική ομάδα δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να αξιολογήσει τους συνέδρους ή να επιλέξει τις φιναλίστ».

Υπονοήθηκε ότι ο Χαρφούς μπορεί να αναφερόταν στο πρόγραμμα Beyond the Crown: μια «πρωτοβουλία κοινωνικού αντίκτυπου» που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος και έχει ξεχωριστή επιτροπή επιλογής. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί του Χαρφούς «παρερμήνευσαν» το πρόγραμμα.

Ο Μακελελέ, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης την παραίτησή του μέσω Instagram, τη χαρακτήρισε ως «δύσκολη απόφαση». «Τρέφω τη μέγιστη εκτίμηση για τον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος». Η πλατφόρμα αντιπροσωπεύει την ενδυνάμωση, την ποικιλομορφία και την αριστεία - αξίες που πάντα υποστήριζα σε όλη μου την καριέρα», έγραψε.

Ο διαγωνισμός ομορφιάς προκάλεσε αντιδράσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφότου ο διευθυντής του από την Ταϊλάνδη, Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, επέπληξε δημόσια την Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος, σε μια εκδήλωση πριν από τον διαγωνισμό, επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που έχουν γίνει έκτοτε viral, η Μπος και αρκετές άλλες διαγωνιζόμενες φαίνονται να αποχωρούν από την εκδήλωση, και κάποιοι ακούγονται να φωνάζουν στον Ναβάτ. Ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ότι ορισμένα από τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν - αλλά η συμπεριφορά του προκάλεσε παρ' όλα αυτά αυστηρή επίπληξη από τον Οργανισμό Μις Υφήλιος, ο οποίος έκτοτε έστειλε μια αντιπροσωπεία διεθνών στελεχών για να αναλάβει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

