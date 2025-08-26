Μις Υφήλιος: Πώς μία Καναδή που μένει στο Ντουμπάι θα διαγωνιστεί ως «Μις Παλαιστίνη»

Μια διαγωνιζόμενη στο φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος θα εκπροσωπήσει μια χώρα που οι περισσότερες χώρες δεν αναγνωρίζουν, για μια θρησκευτική κουλτούρα που την απορρίπτει, αφού κέρδισε έναν διαγωνισμό που προφανώς δεν πραγματοποιήθηκε.

Η «Μις Παλαιστίνη» θα εισέλθει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό τον Νοέμβριο — εκπροσωπούμενη από την Nadeen Ayoub, 27 ετών, η οποία είναι επίσης ιδρυτής και διευθύντρια της «Οργάνωσης Μις Παλαιστίνη», της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τον τίτλο της.

Κανένα αρχείο δεν έχει εντοπιστεί για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκλογή της Μις Παλαιστίνη, ούτε για ονόματα άλλων διαγωνιζόμενων ή τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν εγγραφεί για να διαγωνιστούν, σύμφωνα με τη New York Post.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, για μια βασίλισσα ομορφιάς, υπάρχουν λίγες επίσημες πληροφορίες για το βιογραφικό της Ayoub στα κοινωνικά της δίκτυα ή στον ιστότοπο του Οργανισμού Μις Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γεννήθηκε στις ΗΠΑ, μεγάλωσε στον Καναδά και τώρα ζει στο Ντουμπάι. Χωρίς μεγάλη φασαρία, ανακοίνωσε στον ιστότοπό της και σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ότι έχει γίνει δεκτή για να εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη στις 21 Νοεμβρίου.

«Είμαι περήφανη που βαδίζω σε αυτό το μονοπάτι, όχι μόνο ως Μις Παλαιστίνη, αλλά και ως φωνή για όσους αξίζει να γίνουν ορατοί και να ακουστούν», δήλωσε η Nayoub στους 1,1 εκατομμύρια ακόλουθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της με μια κορδέλα που γράφει «Miss Universe Palestine».

https://www.instagram.com/reel/DNSsoXtMnGf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Nayoub κέρδισε για πρώτη φορά τον τίτλο της Μις Παλαιστίνη το 2022, αλλά λέει ότι ανέβαλε τα σχέδιά της να συμμετάσχει στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με συνέντευξή της στην εφημερίδα The National των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Παλαιστίνη και κέρδισα τον τίτλο», δήλωσε η Ayoub σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο YouTube τον Σεπτέμβριο του 2022. «Δεν έχει υπάρξει άλλη Μις Παλαιστίνη από το 2022, λόγω της γενοκτονίας... Ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στο να παραμείνω πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, επειδή το ενδιαφέρον έπρεπε να επικεντρώνεται στους ανθρώπους της Παλαιστίνης που υποφέρουν, και όχι σε εμένα».

Αντιδρά η Μις Ισραήλ

Η αναφορά της στη «γενοκτονία» στη Γάζα προκάλεσε οργή στον ισραηλινό Τύπο. Εν τω μεταξύ, ορισμένες βασίλισσες ομορφιάς είναι μπερδεμένες από την παρουσία της.

«Το περίεργο είναι ότι η Μις Υφήλιος αποφάσισε να την συμπεριλάβει», δήλωσε η Adela Cojab, μια εβραία ακτιβίστρια με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό Μις Ισραήλ φέτος. «Η Μις Υφήλιος συμβολίζει την ενότητα, την ειρήνη και τη συνύπαρξη — και αν αυτή συμβολίζει όλα αυτά, τότε ας το δεχτούμε».

Η Cojab, η οποία μήνυσε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για αντισημιτισμό το 2019, δήλωσε ότι θέλει να ακούσει την Ayoub να καταδικάζει τον εξτρεμισμό και τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, που άφησαν 1.200 νεκρούς.

«Θα χαιρόμουν να δω έναν υπερασπιστή των δικαιωμάτων που αντιτίθεται στον εξτρεμισμό και υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να υπάρχουν», δήλωσε η Cojab στην New York Post.

Το Ισραήλ, που πολεμά στη Γάζα, δεν αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, ούτε και οι ΗΠΑ. Πρόσφατα, η Γαλλία και ο Καναδάς, μεταξύ άλλων χωρών, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα.

https://www.instagram.com/p/DMLPkMUyVS-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ακυρωμένη Μις Παλαιστίνη του 2009

Ο «οργανισμός Μις Παλαιστίνη» δημιούργησε την ιστοσελίδα του μόλις τον Μάιο και παρουσιάζει κομψές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Ayoub να κρατά ένα λαμπερό στέμμα.

Μια εκπρόσωπος του οργανισμού αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς προέκυψε η ανάδειξη της Ayoub για το 2022, λέγοντας μόνο: «Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τα επίσημα υλικά για τη Μις Παλαιστίνη και θα μοιραστούμε όλες τις λεπτομέρειες στο επόμενο δελτίο τύπου μας, μόλις είναι έτοιμο».

Ο οργανισμός έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι εγγραφές είναι ανοιχτές για τον διαγωνισμό Μις Παλαιστίνη 2026.

Τα σχέδια για τη διοργάνωση του διαγωνισμού Μις Παλαιστίνη στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, το 2009 ακυρώθηκαν μετά από κατηγορίες αξιωματούχων της Χαμάς ότι η Παλαιστινιακή Αρχή «διαδίδει ηθική διαφθορά» με τη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης.

Εταιρεία με σεμινάρια για influencers

Το μοντέλο και προπονήτρια φέρεται να μεγάλωσε στον Καναδά και να σπούδασε αγγλική λογοτεχνία και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο. Σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn, φοίτησε επίσης στο γυμνάσιο της ίδιας περιοχής.

Δίδαξε στο Friends School στη Ραμάλα και έχει συνεργαστεί με την United in Humanity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της πολιτείας της Ουάσιγκτον που διοργάνωσε ανθρωπιστικές αποστολές στη Γάζα, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Η Ayoub διευθύνει επίσης την Olive Green Academy με έδρα το Ντουμπάι, μια εταιρεία που προσφέρει σεμινάρια για το πώς να γίνεις influencer.

«Ανυπομονούμε να δούμε την Ayoub στη σκηνή του Μις Υφήλιος, να αναδείξει την ομορφιά, το ταλέντο και την ανθεκτικότητα του λαού της», δήλωσε ο Mario Bucaro, αντιπρόεδρος διεθνών σχέσεων του Οργανισμού Μις Υφήλιος.

Η Nadeen Ayoub διευθύνει εταιρεία που διοργανώνει εργαστήρια για influencers στο Ντουμπάι και τον Καναδά. olivegreenacademy.ae

Δυνατότητα «διορισμού» των διαγονιζόμενων

Η ταϊλανδέζα επιχειρηματίας Anne Jakrajutatip αγόρασε τον Οργανισμό Μις Υφήλιος μέσω της εταιρείας της JKN Global Group το 2022. Ένα χρόνο αργότερα κήρυξε πτώχευση, αλλά ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Η εταιρεία ανήκε προηγουμένως στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την πούλησε το 2015.

Η νικήτρια του Μις Υφήλιος το 2024 ήταν η Μις Δανία, Victoria Kjær Theilvig (AP Photo/Fernando Llano) AP

Ο Bucaro δήλωσε στη New York Post ότι «όλες οι αιτήσεις εξετάζονται προσεκτικά» και αξιολογούνται από μια επιτροπή εντός του οργανισμού. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς επιλέχθηκε η Ayoub για τον διαγωνισμό, αλλά είπε ότι το Μις Υφήλιος είναι «ένας μη πολιτικός, χωρίς αποκλεισμούς οργανισμός».

«Στους περισσότερους διαγωνισμούς, οι διοργανωτές κάνουν εξαιρέσεις αν οι χώρες που εκπροσωπούνται δεν περιλαμβάνουν εθνική διαδρομή», δήλωσε η Λόρα Κλαρκ, εθνική διευθύντρια του Μις Κόσμος, με έδρα την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαγωνιζόμενες μπορούν να ορίσουν οι ίδιες τον εαυτό τους να εκπροσωπήσουν μια χώρα ή μια περιοχή.

Η «διορισμένη» συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς συνοδεύεται συνήθως από ένα υψηλό κόστος, δήλωσε η Κλαρκ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι διαγωνισμοί χρεώνουν μεταξύ 5.000 και 10.000 δολαρίων για να συμπεριλάβουν μια αυτοδιορισμένη διαγωνιζόμενη.

Το 2022, η Ayoub ήταν μία από τις τέσσερις νικήτριες του διαγωνισμού Μις Κόσμος στις Φιλιππίνες. Εκεί, ισχυρίστηκε ότι είχε συμμετάσχει σε διαγωνισμό «στην Παλαιστίνη» πριν από το Μις Κόσμος, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

