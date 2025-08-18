Η Μις Παλαιστίνη θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος για πρώτη φορά

Η Ναντίν Αγιούμπ θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος.

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) επιβεβαίωσε στο CNN ότι η 27χρονη θα συμμετάσχει στον 74ο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2025 στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, μαζί με περισσότερες από 130 διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο.

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός τόνισε ότι ο θεσμός «γιορτάζει την ποικιλομορφία, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών» και χαρακτήρισε την Αγιούμπ, που είναι μοντέλο και ακτιβίστρια, ως παράδειγμα ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας.

https://www.instagram.com/p/DNS211aytKS/

Η ίδια, που είχε στεφθεί Μις Παλαιστίνη το 2022, δήλωσε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στα Μις Υφήλιος. Καθώς η χώρα μου δοκιμάζεται –ιδίως στη Γάζα– μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σωπάσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, τη δύναμη και το κουράγιο των οποίων αξίζει να αναγνωριστούν».

Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν είμαστε μόνο τα βάσανά μας· είμαστε η ελπίδα, η αντοχή και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα μας».

Η συμμετοχή της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών αντιδράσεων για τον πόλεμο στη Γάζα. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Οκτώβριο του 2023, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων.

Παράλληλα, πάνω από 145 χώρες έχουν ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους. Πρόσφατα, Αυστραλία, Καναδάς και Γαλλία δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την αναγνώριση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, υπό τον όρο επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα.