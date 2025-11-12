Το παγωμένο βλέμμα της Μις Ισραήλ προς τη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος»

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση των καλλιστείων «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη, όπου η Μις Παλαιστίνη και η Μις Ισραήλ στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή

Σχόλια και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο από εκδήλωση του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη, το οποίο δείχνει τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να κοιτάζει απαξιωτικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, τη στιγμή που στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων.

Το απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Στο βίντεο, η Σιράζ φαίνεται –κατά ορισμένους χρήστες– να ρίχνει ένα «παγωμένο βλέμμα» προς την Αγιούμπ.

Miss Palestine is beautiful and natural, while Miss Israel, like her country, is very fake. pic.twitter.com/odAb1cSDtq — Irlandarra (@aldamu_jo) November 10, 2025

Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν το βίντεο, με αρκετούς να κάνουν λόγο για «εχθρική στάση» της Ισραηλινής καλλονής, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως το στιγμιότυπο παρερμηνεύτηκε. 'Eνας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της».

Η απάντηση της Μις Ισραήλ

Η Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε στις επικρίσεις με δηλώσεις της στο «Times of Israel, τονίζοντας πως δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση. «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή». Το να προσθέτεις δραματικό ύφος σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη», ανέφερε η Σιράζ. Η ίδια, που στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση.

Ποια είναι η Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ;

Η Ναντίν Αγιούμπ, 27 ετών, είναι η πρώτη Μις Παλαιστίνη που συμμετέχει ποτέ στα Μις Υφήλιος. Σε ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε: «Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος». Καθώς η χώρα μου βιώνει αυτόν τον πόνο – ειδικά στη Γάζα – κουβαλώ τη φωνή ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, τη δύναμη των οποίων ο κόσμος χρειάζεται να δει». Η Αγιούμπ είχε διακριθεί το 2022 στο διαγωνισμό Miss Earth στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

https://www.instagram.com/reel/DNSsoXtMnGf/

Διαβάστε επίσης