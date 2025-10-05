Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

Η Xiaomi αποσυναρμολόγησε τρία Tesla Model Y για να μελετήσει σε βάθος την τεχνολογία τους και να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση στην εξέλιξη του δικού της ηλεκτρικού SUV, του YU7.

Newsbomb

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Xiaomi επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποπτεύονταν: για την εξέλιξη του νέου της SUV, του YU7, η κινεζική εταιρεία αγόρασε και αποσυναρμολόγησε τρία Tesla Model Y. Ο επικεφαλής της Xiaomi, Lei Jun, ανέφερε ότι μελέτησαν κάθε εξάρτημα των αυτοκινήτων ξεχωριστά, αποκαλύπτοντας πως η διαδικασία έγινε στις αρχές του 2025.

Η πρακτική αυτή, γνωστή στον χώρο της βιομηχανίας, εφαρμόζεται ευρέως για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης τεχνολογίας. Ο Jun παραδέχθηκε δημοσίως πως το Model Y είναι ένα «πολύ, πολύ εξαιρετικό αυτοκίνητο», επιλέγοντας να παρουσιάσει το νέο YU7 δίπλα σε αυτό, χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης του ανταγωνιστή.

xiaomi-yu7.jpg

Η συγκεκριμένη πρακτική πάντως δεν ακολουθείται μόνο από την κινέζικη εταιρεία αλλά από όλες σχεδόν. Ακόμα και από τη Ferrari, μιας και πριν από μερικούς μήνες ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» ένα Xiaomi SU7 στις εγκαταστάσεις της πιο διάσημης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου στο Maranello.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αποδοχή του YU7 ήταν εντυπωσιακή, με περισσότερες από 240.000 παραγγελίες μέσα στις πρώτες 18 ώρες και χρόνο αναμονής που ξεπερνά τον έναν χρόνο. Ανταποκρινόμενος στις αντιδράσεις, ο Lei Jun προέτρεψε δημόσια τους καταναλωτές να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις όπως το Xpeng G7, το Li Auto i8 και -φυσικά- το Tesla Model Y.

Παρά την τεράστια ζήτηση, η Xiaomi δείχνει διάθεση διαφάνειας και αυτογνωσίας, χτίζοντας το προφίλ της όχι μόνο ως τεχνολογικός γίγαντας, αλλά και ως κατασκευάστρια που ξέρει να μαθαίνει από τους καλύτερους. Για να δούμε…

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ