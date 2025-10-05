Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

Του Γιάννη Σκουφή

Η Xiaomi επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποπτεύονταν: για την εξέλιξη του νέου της SUV, του YU7, η κινεζική εταιρεία αγόρασε και αποσυναρμολόγησε τρία Tesla Model Y. Ο επικεφαλής της Xiaomi, Lei Jun, ανέφερε ότι μελέτησαν κάθε εξάρτημα των αυτοκινήτων ξεχωριστά, αποκαλύπτοντας πως η διαδικασία έγινε στις αρχές του 2025.

Η πρακτική αυτή, γνωστή στον χώρο της βιομηχανίας, εφαρμόζεται ευρέως για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης τεχνολογίας. Ο Jun παραδέχθηκε δημοσίως πως το Model Y είναι ένα «πολύ, πολύ εξαιρετικό αυτοκίνητο», επιλέγοντας να παρουσιάσει το νέο YU7 δίπλα σε αυτό, χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης του ανταγωνιστή.

Η συγκεκριμένη πρακτική πάντως δεν ακολουθείται μόνο από την κινέζικη εταιρεία αλλά από όλες σχεδόν. Ακόμα και από τη Ferrari, μιας και πριν από μερικούς μήνες ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» ένα Xiaomi SU7 στις εγκαταστάσεις της πιο διάσημης αυτοκινητοβιομηχανίας του κόσμου στο Maranello.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αποδοχή του YU7 ήταν εντυπωσιακή, με περισσότερες από 240.000 παραγγελίες μέσα στις πρώτες 18 ώρες και χρόνο αναμονής που ξεπερνά τον έναν χρόνο. Ανταποκρινόμενος στις αντιδράσεις, ο Lei Jun προέτρεψε δημόσια τους καταναλωτές να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις όπως το Xpeng G7, το Li Auto i8 και -φυσικά- το Tesla Model Y.

Παρά την τεράστια ζήτηση, η Xiaomi δείχνει διάθεση διαφάνειας και αυτογνωσίας, χτίζοντας το προφίλ της όχι μόνο ως τεχνολογικός γίγαντας, αλλά και ως κατασκευάστρια που ξέρει να μαθαίνει από τους καλύτερους. Για να δούμε…