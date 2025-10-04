Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi

Του Γιάννη Σκουφή

Το Colt, βασισμένο στο Renault Clio, παρουσιάστηκε το 2023 και ήταν μέχρι πρότινος το δημοφιλέστερο μοντέλο της Mitsubishi στην Ευρώπη, με 9.728 ταξινομήσεις στο πρώτο οκτάμηνο του 2025. Ωστόσο, η μάρκα δεν θα προχωρήσει σε κάποιο rebadged μοντέλο που θα βασίζεται στην επόμενη γενιά του Clio, η οποία παρουσιάστηκε στην έκθεση του Μονάχου.

Πρόκειται για τη δεύτερη αποχώρηση της Mitsubishi από την κατηγορία, μετά και τη διακοπή του Space Star νωρίτερα φέτος, μιας και το μοντέλο δεν προσαρμόστηκε στους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας. Με την έξοδο του Colt, το πιο προσιτό μοντέλο στην ευρωπαϊκή γκάμα γίνεται πλέον το ASX.

Η στρατηγική της Mitsubishi στην Ευρώπη βασίζεται πλέον σε εξηλεκτρισμένα SUV, σε συνεργασία με τη Renault. Το ASX βασίζεται στο Captur, το νέο Grandis στο Symbioz και το Eclipse Cross στο Scenic.

Παρ' όλα αυτά, κανένα από τα μοντέλα αυτά δεν είναι τετρακίνητο, κάτι που η εταιρεία θέλει να επαναφέρει μελλοντικά, κυρίως για αγορές όπως η Ελβετία και η Σκανδιναβία, όπου η ζήτηση για 4x4 υπερβαίνει το 50%.

Όπως και να έχει η Mitsubishi φιλοδοξεί να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις της στην Ευρώπη στις 75.000 με 80.000 μονάδες, από τις 33.467 που κατέγραψε έως τα τέλη Αυγούστου, σημειώνοντας πτώση 24% σε σχέση με πέρυσι.