POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη

POCO F8 Ultra & POCO F8 Pro: Δύο νέα smartphones που ανεβάζουν τον πήχη στην εμπειρία χρήστη
Οι ανάγκες των χρηστών των smartphones έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Πλέον δεν αρκεί μία συσκευή που απλώς «κάνει τη δουλειά», αλλά χρειάζεται να αντέχει στην καθημερινή εντατική χρήση και να προσφέρει σταθερές επιδόσεις, να έχει καλή κάμερα για κάθε στιγμή της ημέρας και φυσικά να μην τελειώνει γρήγορα η μπαταρία.

Με τόσες απαιτήσεις γύρω από μία και μόνο συσκευή, είναι λογικό η προσοχή να στρέφεται σε νέες προτάσεις που επιχειρούν να ανεβάσουν τον πήχη και να προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον χρήστη.

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο smartphones της νέας σειράς POCO F8 κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση. Τα POCO F8 Ultra και POCO F8 Pro προσφέρουν μία flagship εμπειρία, την οποία θα απολαύσουν ιδιαίτερα οι gamers.

Επιδόσεις που απευθύνονται σε απαιτητικούς χρήστες

Ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά της σειράς F8 είναι η ισχύς τους. Το smartphone POCO F8 Ultra διαθέτει τον Snapdragon 8 Elite Gen 5, έναν επεξεργαστή που έχει σχεδιαστεί για όσους χρησιμοποιούν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, παίζουν «βαριά» παιχνίδια ή αξιοποιούν εργαλεία παραγωγικότητας και AI. Από την πλευρά του, το POCO F8 Pro έρχεται με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite, προσφέροντας ταχύτατο multitasking και άνεση στην καθημερινή χρήση.

xiaomi.jpg

Αυτονομία και γρήγορη φόρτιση

Σημαντικό πλεονέκτημα της νέας σειράς είναι οι μεγάλες μπαταρίες και η εντυπωσιακά γρήγορη φόρτιση. Το POCO F8 Ultra διαθέτει μπαταρία 6500 mAh με ενσύρματη HyperCharge 100W, που φτάνει στο 100% σε περίπου 38 λεπτά, ενώ υποστηρίζει και ασύρματη HyperCharge 50W. Επιπλέον, η αντίστροφη φόρτιση 22,5W επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί και ως power bank για άλλα άλλες συσκευές,

Το POCO F8 Pro, με μπαταρία 6210 mAh, υποστηρίζει επίσης 100W γρήγορη ενσύρματη φόρτιση HyperCharge 100W (37 λεπτά για πλήρη φόρτιση) και αντίστροφη φόρτιση 22,5W.

Στην πράξη, δηλαδή, μιλάμε για smartphones που αντέχουν μια μέρα έντονης χρήσης.

Κάμερα για απαιτητικές λήψεις

Σε ό,τι αφορά στην κάμερα, το POCO F8 Ultra διαθέτει τριπλό σύστημα 50MP+50MP+50MP με αισθητήρα φωτός Light Fusion 950 και, για πρώτη φορά, περισκοπικό τηλεφακό με οπτικό ζουμ 5x για φωτογραφικές λήψεις μεγάλης εμβέλειας χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η δε μπροστινή κάμερα των 32MP είναι ιδανική για selfies στην περίπτωση των δημιουργών περιεχομένου ή για video calls.

Το POCO F8 Pro έρχεται με τριπλό σύστημα καμερών 50MP+50MP+8MP και αισθητήρα Light Fusion 800, προσφέροντας σταθερά αποτελέσματα και καλή απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, ενώ η μπροστινή κάμερα των 20MP καλύπτει άνετα την καθημερινή χρήση.

Οθόνες μεγάλων διαστάσεων και το πρώτο σύστημα ήχου sound by Bose

Οι οθόνες και των δύο smartphones είναι μεγάλες και υψηλής ποιότητας (POCO HyperRGB με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz), με την οθόνη του POCO F8 Ultra να είναι 6,9’’ και του POCO F8 Pro 6,59’’. Τα χρώματα είναι ζωντανά, η κίνηση ομαλή και η εμπειρία προβολής ταιριάζει σε όσους βλέπουν συχνά video ή παίζουν παιχνίδια.

Για πρώτη φορά, η POCO συνεργάζεται με τη Bose ώστε τα δύο smartphones να έχουν συμμετρικά στερεοφωνικά ηχεία και HyperOS 3.0 που ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο του ήχου. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως το POCO F8 Ultra διαθέτει και ανεξάρτητο
subwoofer.

1765381103740-443394228-xiaomi.jpg

Αντοχή, ασφάλεια και προηγμένες λειτουργίες AI

Επιπλέον, τα συγκεκριμένα smartphones της νέας σειράς POCO F8 διαθέτουν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων υπερήχων. Έτσι, για πρώτη φορά επιτρέπει την καταχώρηση δακτυλικών αποτυπωμάτων πιέζοντας και σύροντας το δάχτυλό σας, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση στην καθημερινή χρήση.

Επιπλέον, είναι πιστοποιημένα ως προς τον δείκτη στεγανότητας IP68, που σημαίνει ότι είναι ανθεκτικά σε νερό και σκόνη, ενώ το POCO F8 Ultra διαθέτει και POCO Shield Glass προσφέροντας επιπλέον προστασία από χτυπήματα και γρατζουνιές.

Σε ό,τι αφορά στο AI, και τα δύο smartphones αξιοποιούν το Xiaomi Hyper AI και λειτουργίες όπως AI Writing, AI Speech Recognition, AI Search, AI Interpreter και ΑΙ, καθώς και τις εργαλειοθήκες της Google Gemini AI και Circle to Search

Προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία

Κατά κοινή παραδοχή, δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε την καθημερινότητά μας όχι μόνο χωρίς το ΑΙ αλλά και χωρίς να βλέπουμε video και να ακούμε μουσική (ή και podcasts).

Έτσι, όσοι αποκτήσουν κάποιο από τα παραπάνω smartphones της σειράς POCO F8, «ξεκλειδώνουν» την πρόσβασή τους σε σχετικές παροχές. Συγκεκριμένα, αποκτούν δωρεάν για 3 μήνες συνδρομή YouTube Premium, για 3 μήνες Spotify Premium και για 6 μήνες Google AI Pro.

poco-f8.jpg

Και για τα 2 smartphones της νέας σειράς POCO F8 προβλέπεται δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 6 μηνών.

Οι ανάγκες σε ό,τι αφορά στα smartphones αυξάνουν και οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που υποστηρίζουν την καθημερινότητά τους. Τα POCO F8 Ultra και POCO F8 Pro αποτελούν απολύτως σύγχρονες επιλογές για όσους αναζητούν μία αναβαθμισμένη εμπειρία και όχι ένα «απλό κινητό».

Όλα τα νέα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα στα Χiaomi store σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.

