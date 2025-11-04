Cher: Εξηγεί γιατί η διαφορά ηλικίας με τον 39χρονο σύντροφό της δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στη σχέση τους

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για την Cher και τον Alexander Edwards.

Η 79χρονη τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο «CBS Mornings» και την Gayle King, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση της με τον 39χρονο μουσικό.

Πολλοί έχουν σχολιάσει τα 40 χρόνια που τους χωρίζουν, από το 2022 που έγιναν ζευγάρι, αλλά είναι πολλά περισσότερα εκείνα που τους ενώνουν. Για την Cher αυτά τα σχόλια περνούν απλά αδιάφορα. «Ας πουν ό,τι θέλουν. Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει ανάμεσά μας, αλλά εμείς απλώς περνάμε τέλεια», ανέφερε στο CBS Mornings.

Η Cher εξήγησε ότι ο Edwards δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη διαφορά ηλικίας τους. «Απλώς λέει, "Ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου παραμένει νέο"».

Ο Alexander Edwards και η Cher / AP

«Γελάμε συνέχεια. Απλά τον αγαπώ», δήλωσε η τραγουδίστρια. «Τον βρίσκω πανέμορφο. Είναι πραγματικά ταλαντούχος», πρόσθεσε η Cher. «Είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα άτομα που έχω γνωρίσει ποτέ».

Cher’s career has spanned more than six decades — but she told @GayleKing that her time in the spotlight, from music to movies to fashion, hasn’t been about reinvention: “I've always been exactly who I am.”



Now, Cher is taking on a passion project, Cherlato, which she brought… pic.twitter.com/JmsLmJ5nNa — CBS Mornings (@CBSMornings) November 4, 2025

Η Cher έχει άψογες σχέσεις και με τον 6χρονο γιο του Edwards, Slash. «Πάντα έλεγα "Θεέ μου, δώσε μου ένα νήπιο και έναν άντρα"», είπε γελώντας, παρατηρώντας ότι πήρε «ακριβώς» αυτό που ζήτησε.

«Είναι τόσο αστείος. Είναι τόσο έξυπνος. Είναι απόλαυση», συνέχισε αναφερόμενη στον Slash.

Διαβάστε επίσης