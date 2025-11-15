Cher και Κέιτ Μπλάνσετ ξεχωρίζουν στα BAMBI Awards 2025 με κορυφαίες διακρίσεις

Η Κέιτ Μπλάνσετ και η Cher ποζάρουν στα "BAMBI Awards 2025", κρατώντας τα βραβεία τους μετά την απονομή

Με το τιμητικό βραβείο «Legend» τιμήθηκε η Cher και με το «International Actress» η Κέιτ Μπλάνσετ στα φετινά «BAMBI Awards». To βραβείο «Legend» αποτελεί μία από τις κορυφαίες διακρίσεις του θεσμού, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και εμβληματική πορεία της στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Tο βραβείο «International Actress» απονέμεται για την καλλιτεχνική υπεροχή και το ανθρωπιστικό και οικολογικό έργο της ηθοποιού, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες της εποχής.

cate blanchett with her bambi award, recognised for her artistic excellence and humanitarian work pic.twitter.com/RqPwK4QRIw — ℳári (@cakeblanchett_) November 13, 2025

Τα βραβεία «BAMBI» δεν λειτουργούν όπως οι διαγωνισμοί με κατάταξη. Κάθε βραβείο είναι ισότιμο, απλώς απονέμεται σε διαφορετική κατηγορία. Οι κορυφαίες από αυτές είναι οι εξής: «International Actress / International Actor», «Entertainment», «Music Act of the Year», «Comedy» και το τιμητικό βραβείο ως ειδική διάκιρση «Legend».

Η Χάιντι Κλουμ κέρδισε στη κατηγορία «Entertainment», η Χέιζελ Μπρόγκερ τιμήθηκε με το «Comedy» και ο μουσικός Ζάρτμαν με το «Music Act of the Year».

Τα «BAMBI Awards», ένας από τους ιστορικότερους θεσμούς της γερμανικής σόουμπιζ από το 1948 καθώς τιμούν κάθε χρόνο πρόσωπα που ξεχώρισαν στον χώρο του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής προσφοράς. Φέτος, για ακόμη μία φορά, ανέδειξαν προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους τόσο καλλιτεχνικά όσο και κοινωνικά.

