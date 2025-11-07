Κέιτ Μπλάνσετ και Βανέσα Ρεντγκρέιβ κλέβουν τις εντυπώσεις στη Μάνη - Γυρίσματα στην Καρδαμύλη

Αν και η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος έχει πλέον τελειώσει για τις περισσότερες περιοχές, τα καταλύματα στην Καρδαμύλη της Μάνης και την ευρύτερη περιοχή που παραμένουν ανοιχτά εμφανίζουν αυξημένη πληρότητα τις τελευταίες μέρες.

Αιτία είναι η ταινία «Sweetsick», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ και Βανέσα Ρεντγκρέιβ, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άλις Μπιρτς. Η παραγωγή, με εκατοντάδες μέλη, βρίσκεται στη Μάνη εδώ και ημέρες, προετοιμάζοντας τα πάντα για τα γυρίσματα που ξεκίνησαν χθες.

Σύμφωνα με το tharrosnews, τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε ένα παλιό σπίτι κοντά στην Παλιά Καρδαμύλη, με την Κέιτ Μπλάνσετ να κερδίζει τα βλέμματα.

Εκτός Καρδαμύλης, γυρίσματα θα γίνουν σε Τραχήλα, Πετροβούνι και Άγιο Δημήτριο, με τους φίλους του κινηματογράφου να ανυπομονούν για την ταινία “Sweetsick”.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Καρδαμύλη δεν είναι νέα στο ρόλο του τόπου γυρισμάτων. Πριν από μερικά χρόνια, εκεί είχαν γυριστεί σκηνές της ταινίας «Πριν τα μεσάνυχτα» με τους Ίθαν Χοκ και Ζουλί Ντελπί, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Επιπλέον, η Μεσσηνία είχε πρόσφατα πρωταγωνιστήσει με την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.