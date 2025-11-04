Στην Ελλάδα η Κέιτ Μπλάνσετ: Στιγμιότυπα από την άφιξή της στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick» στη Μεσσηνία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφτασε το «Ελ. Βενιζέλος» με χαμηλό προφίλ και διακριτικό ντύσιμο, φορώντας μία μαύρη φόρμα, ένα λευκό top και μαύρο δερμάτινο τζάκετ, ενώ κάλυπτε τα μάτια της με μαύρα γυαλιά.

cate blanchett has arrived in greece for the filming of sweetsick! pic.twitter.com/M7OEwgAbzi — juju ‎‎‎‎‎kenobi (@vaderfilm) November 4, 2025

Cate Blanchett arrived in Greece to start the filming of Sweetsick. She looks good! pic.twitter.com/a9zGvRehzd — SELL*??????_??? & jisoo (@catesbabygirl) November 4, 2025

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα βρεθεί στην Καρδαμύλη για τις ανάγκες της νέας ταινίας με τίτλο “Sweetsick”, μια δημιουργία της εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Alice Birch που έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση για τις κινηματογραφικές της συνεργασίες.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν από 4 έως 9 Νοεμβρίου, με σκηνές σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου έχουν προβλεφθεί ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Εντυπωσιακές θα είναι και οι θαλάσσιες λήψεις, με τρία σκάφη να συμμετέχουν στη δράση, ενώ το επιβλητικό τοπίο της Μάνης θα «ντύσει» το φινάλε της ταινίας — μια σκηνή κάθαρσης και επιστροφής στις ρίζες.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Σημεία στάθμευσης συνεργείων έχουν οριστεί στον παραλιακό χώρο της Καρδαμύλης, καθώς και κατά μήκος του δρόμου προς Παλιά Καρδαμύλη, με πλήρη μέτρα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέρρευσαν ήδη στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τις προετοιμασίες της παραγωγής, που δείχνουν συνεργεία να στήνουν τον εξοπλισμό και φωτιστικά συστήματα στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα — δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του φιλμ.

Το “Sweetsick” είναι μια ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα από τα χρώματα και το φως της Μάνης. Και με την παρουσία της Κέιτ Μπλανσετ, η Μεσσηνία ετοιμάζεται ξανά να γίνει το επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.

