Μια γυναίκα: Η Μαρίνα σε αδιέξοδο και η Εύα σε κίνδυνο 

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του σίριαλ στον ALPHA; 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μια γυναίκα: Η Μαρίνα σε αδιέξοδο και η Εύα σε κίνδυνο 
LIFESTYLE
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  • Η Μπέττυ διώχνει τον Αργύρη από το σπίτι μετά τα αποκαλυπτήρια, ενώ εκείνος δέχεται κριτική και από τον Μάρκο.
  • Η Εύα παθαίνει κρίση πανικού κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού αφιερώματος και ξεκινά δικό της σάιτ ερωτικών ραντεβού.
  • Ο Κωστής αποσύρεται από το αφιέρωμα λόγω αποκαλύψεων για χρέη και παλιά σύλληψη, ενώ αντιμετωπίζει προσωπικά προβλήματα και δέχεται ανώνυμο φάκελο με χρήματα.
  • Η Μαρίνα αρχίζει δουλειά στο θέατρο, ανησυχεί για το κόστος της θεραπείας της και ζητά βοήθεια από τον Μάρκο για τα παιδιά της.
  • Η σχέση ανάμεσα σε Μπέττυ και Μαρίνα είναι τεταμένη, ενώ ο Μάρκος προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από την Εύα μέσω παρενόχλησης.
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Η δραματική σειρά του ALPHA, «Μια γυναίκα», έρχεται απόψε και αύριο με δύο καθηλωτικά επεισόδια. Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τα παιχνίδια της μοίρας και οι αποκαλύψεις είναι πολλές.

Μετά τα αποκαλυπτήρια του Αργύρη, η Μπέττυ τον διώχνει με τις κλωτσιές απ’ το σπίτι. Ο Αργύρης κουρέλι και ρεζίλι, δέχεται και τις βολές του Μάρκου. Αναβρασμός στο σπίτι της Ελισσάβετ περιμένοντας την τηλεόραση. Το αφιέρωμα ξεκινά αισιόδοξα, μέχρι την απρόσμενη και ιδιαίτερη εμφάνιση της Εύας που πέφτει σε κρίση πανικού. Η Ελένη πανευτυχής δείχνει το μονόπετρο του Αντώνη στην Μαρίνα. Όταν η συνέντευξη του Κωστή περάσει σε άλλα επίπεδα και εκτεθούν τα χρέη και η παλιά σύλληψη, το κλίμα γκρεμίζεται. Διακόπτουν το γύρισμα κι ο Κωστής αποφασίζει να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα. Η Μαρίνα κι ο Γιάννης σε καλύτερο κλίμα, λόγω και της επικείμενης δουλειάς της Μαρίνας σε υποδοχή θεάτρου. Η Εύα στήνει το δικό της σάιτ ερωτικών ραντεβού. Η Μαρίνα ξεκινά στο θέατρο, ενώ ο Κωστής σε αδιέξοδο, αναζητά την παρέα του Σταύρου. Η Ελισσάβετ σε άθλια διάθεση, ψάχνει τον Σταύρο που τα πίνει με τον Κωστή. Ο Κωστής βλέπει τις κλίσεις της. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πανικοβάλουν την Μαρίνα.

Η Ελένη ζητά συγνώμη απ’ την Μαρίνα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά. Η Μαρίνα της λέει να το ξεχάσουν. Ο Κωστής κι η Ελισσάβετ δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος. Η Εύα σιγοντάρει σ’ αυτό με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Ο Κυριάκος, νιώθει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει την Μαρίνα. Η Εύα ξεκινάει τα call με εμπόδια, αφού πρέπει να γίνονται μέσα στο σπίτι. Η Μπέττυ, λιώμα απ’ το χωρισμό της με τον Αργύρη, συγκρούεται με την Μαρίνα που ζει ακόμη με τη μνήμη του Νίκου. Ο Γιάννης τσακώνεται με την Ξένια για το θέμα της επιμέλειας του Μίλτου. Ο Μάρκος προσπαθεί να εξαναγκάσει την Εύα να του πει ποια είναι και τί θέλει απ’ την Μαρίνα. Εκείνη του ξεφεύγει, με την τακτική της παρενόχλησης που ξέρει πολύ καλά. Η Μαρίνα ανησυχεί για το κόστος της θεραπείας της, ενώ η Ελένη της ζητά κουμπαριά. Ο Κωστής δέχεται ανώνυμο φάκελο με χρήματα, ενώ ο Αργύρης, γυρίζει στην Μπέττυ ζεματισμένος, με όρκους αγάπης. Η Μαρίνα σκέφτεται να ζητήσει τη βοήθεια της Ελισσάβετ, αλλά δεν προλαβαίνει, αφού πέφτει πάλι πάνω στην Εύα που το σκάει. Ο Μάρκος είναι η μόνη λύση για τα παιδιά. Η Μαρίνα του ζητά να μείνει μαζί τους για να κάνει εξετάσεις.

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