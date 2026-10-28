Δύο νέες σειρές στο MEGA – Μοιράζεται ξανά η τράπουλα στη βραδινή ζώνη

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι νέες σειρές στο Μεγάλο κανάλι;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Δύο νέες σειρές στο MEGA – Μοιράζεται ξανά η τράπουλα στη βραδινή ζώνη
LIFESTYLE
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  • Η κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς» κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, με κεντρικό θέμα τη συνάντηση δύο αντίθετων κόσμων μέσω ενός γραφειοκρατικού λάθους.
  • Η σειρά «Σύγκρουση», ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ, ξεκινά την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 22:10 και διερευνά το ερώτημα της αθωότητας ή ενοχής του πρωταγωνιστή μέσα από ανατροπές.
  • Η «Σύγκρουση» αποτελείται από 8 επεισόδια, όπου κάθε νέο στοιχείο δημιουργεί αμφιβολίες και αμφισβητεί τις βεβαιότητες του θεατή.
  • Οι σειρές στοχεύουν στην επαναφορά του MEGA ως προορισμού για μυθοπλασία στην prime time ζώνη.
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Οι πρεμιέρες συνεχίζονται στην prime time, με το MEGA να ρίχνει στην αρένα πολυσυζητημένες σειρές με στόχο να κερδίσει πίσω το κοινό της μυθοπλασίας.

Αύριο, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, έρχεται η κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς». Μια αστεία σύμπτωση της μοίρας φέρνει κοντά δύο εκ διαμέτρου αντίθετους κόσμους. Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ένας σχολαστικός και δύστροπος συνταξιούχος δάσκαλος, καταλήγει από ένα γραφειοκρατικό λάθος να εργαστεί ως «νταντά» στο χαοτικό, αλλά γεμάτο ζωή, σπίτι της Χριστίνας (Ρένα Λύκου), μιας εργαζόμενης μητέρας που παλεύει να μεγαλώσει μόνη τα δύο της μικρά παιδιά.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Γιάννης είναι ένας μονόχνοτος, μουρτζούφλης συνταξιούχος που μετά την απώλεια της γυναίκας του δεν βγαίνει από το σπίτι. Η Χριστίνα είναι μια χωρισμένη, εργαζόμενη μητέρα που ψάχνει επειγόντως νταντά για τα δύο παιδιά της, προκειμένου να μη χάσει τη δουλειά της. Απευθύνεται στο πρόγραμμα «Νταντά της γειτονιάς» την ίδια ώρα που οι φίλοι του Γιάννη, Κώστας και Γεωργία, τον πείθουν να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό. Φυσικά, δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί με παιδιά, αλλά η μοίρα έχει άλλα σχέδια…

Η «Σύγκρουση»

Το Μεγάλο κανάλι θα προβάλλει και το νέο καθηλωτικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, «Σύγκρουση». Σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, το σίριαλ κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 22:10.

Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα, όταν κάθε νέο στοιχείο γεννά νέα ερωτήματα; Η «Σύγκρουση» έρχεται να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία που θα συγκλονίσει, ενώ θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος, θύμα μίας άδικης κατηγορίας ή ένοχος και προσπαθεί να κρύψει όσα πραγματικά συνέβησαν;

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης» τίποτα δεν είναι αυτονόητο και καμία εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Καθώς νέα ευρήματα έρχονται στο φως, κάθε εξέλιξη γεννά νέες αμφιβολίες, κρατά τον θεατή σε ένα διαρκές παιχνίδι του μυαλού και του βάζει το δίλημμα: αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα ή έγκλημα; Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA αφήνει όλες τις απαντήσεις ανοιχτές, προκαλώντας τον θεατή να αμφισβητήσει ό,τι θεωρεί βέβαιο και να αναμετρηθεί με το ερώτημα: πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου;

Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

https://www.youtube.com/watch?v=s_RaQs6W0dY

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