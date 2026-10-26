Από το «Σόι σου» στο «Ντέρτι»: Γέλιο, προδοσίες και απαγορευμένοι έρωτες στην αρένα της μυθοπλασίας

Snapshot Στο «Σόι σου», η Μπέλα δοκιμάζει διάφορα επαγγέλματα με τη στήριξη της οικογένειάς της, ενώ η Αλίνα κρύβει μυστικά που δημιουργούν τριβές με την Όλγα.

Στη σειρά «Μπλε ώρες», οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων περιπλέκονται, με έρωτες, διαμάχες και εγκληματικές δραστηριότητες να κλιμακώνονται.

Στο «Κρίνο και Αγκάθι», οι έρωτες και οι οικογενειακοί δεσμοί δοκιμάζονται, ενώ μια επιστολή και μια συνάντηση απειλούν να διαλύσουν τα πάντα.

Στο «Ντέρτι», η Στέλλα βρίσκεται σε διχασμό μεταξύ δύο αλήθειων, με εμπιστοσύνη που κλονίζεται και μια νέα προδοσία να ετοιμάζεται.

Στις «Κόρες της Αρετής», οι οικογενειακές συγκρούσεις και μυστικά οδηγούν σε έντονες αντιπαραθέσεις και ένα σοκαριστικό ατύχημα. Snapshot powered by AI

Η τηλεοπτική μυθοπλασία έχει την τιμητική της το βράδυ της Δευτέρας, με τις σειρές να δίνουν τη δική τους μάχη για την προτίμηση του κοινού.

«Το Σόι σου», ALPHA 21.00

Η Μπέλα αποφασίζει να σταθεί επαγγελματικά στα πόδια της και να αναζητήσει μια πιο σταθερή ενασχόληση, πέρα από τη συγγραφή. Οι Χαμπέοι προσπαθούν να την υποστηρίξουν στο νέο της εγχείρημα… ή πιο σωστά, στα νέα της εγχειρήματα, καθώς η Μπέλα έχει αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη της σε διάφορα επαγγέλματα. Και κάπως έτσι, οι Χαμπέοι καταλήγουν πότε να εξετάζουν την Μπέλα στις ιστορικές της γνώσεις, καθώς εκείνη προετοιμάζεται για εξετάσεις στη Σχολή Ξεναγών, και πότε να κάνουν λίστες με όλους τους γνωστούς τους, όταν η Μπέλα αποφασίζει να ασχοληθεί με τα ασφαλιστικά. Παράλληλα, η Αλίνα επιχειρεί, με τη βοήθεια της Όλγας, να βγάλει στην αγορά μια σάλτσα ντομάτας για την οποία ακολουθεί τη μυστική συνταγή της γιαγιάς της. Η μυστικοπάθεια της Αλίνας, όμως, θα γίνει σημείο τριβής στη σχέση της με την Όλγα. Σύντομα, βέβαια, θα αποκαλυφθεί πως τα υλικά της συνταγής δεν είναι το μοναδικό μυστικό που κρατάει η Αλίνα.

«Μπλε ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Η ένταση ανάμεσα στον Πέτρο και τη Νικολέτα συνεχίζεται. Ο Πέτρος ξεσπάει σε εκείνη τα νεύρα του από τη συμπεριφορά της Ολυμπίας. Δικαιολογείται ότι ζηλεύει τον Αργύρη. Ο Αχιλλέας ψάχνει χώρο για ιατρείο στη Σκιάθο, ενώ ο Θοδωρής ανησυχεί σοβαρά για την υγεία του. Οι προσπάθειες όλων να πείσουν την Φιλίππα να δεχτεί την Εύα πέφτουν στο κενό. Η Τασία πιάνει δουλειά στο μαγαζί της Ελένης και η διακίνηση ναρκωτικών αρχίζει. Ο Άγγελος και ο Στέφανος αρχίζουν να έρχονται κοντά, ενώ ο Άγγελος και η Εύα υποφέρουν που δεν μπορούν να είναι μαζί. Η Κορίνα πιέζει την Ολυμπία να γυρίσει στο Πήλιο, ενώ η Όλγα επιπλήττει τον Δημήτρη για το ψέμα του. Ο Διονύσης λέει στη Βάσια ότι δεν θα την πιέσει άλλο συναισθηματικά. Ο Στέφανος πιάνει δουλειά στη γαλακτοκομική μονάδα και η Στέλλα τον συμπαθεί αμέσως. Ο Σταύρος καλείται να εξιχνιάσει μια σειρά διαρρήξεων και ο Δημήτρης λέει στην Ολυμπία ότι χωρίζουν. Η Βάσια ανταποκρίνεται στον έρωτα του Διονύση.

«Κρίνο και Αγκάθι», ANT1 21.00

Η Λευκή, τρομαγμένη από τον έρωτά της για τον Μάρκο, καταρρέει μετά το φιλί τους και προσπαθεί να ξεπλύνει την «προδοσία» της απέναντι στον Ηλία μέσα στο ποτάμι, φτάνοντας στα όρια του πνιγμού, ώσπου ο Μάρκος τη σώζει ξανά και την κρατά στην αγκαλιά του. Στο αρχοντικό, ο Παναγής αποφασίζει να σταματήσει το αιματοκύλισμα, συγκρούεται με τη Μαριγώ και τον Μήτρο και σχεδιάζει την ασφαλή επιστροφή του Μάρκου και της Λευκής στο χωριό με τον παπά και τον Γεροδήμο. Η Μαριγώ αρνείται να δεχτεί τη Λευκή, όμως η Μαρίκα τής δείχνει τα γράμματα του Μάρκου, αποκαλύπτοντας το βάθος του δεσμού τους. Παράλληλα, ο Στέλιος και η Δέσποινα συνειδητοποιούν με τρόμο πως η κόρη τους μπορεί να αγαπά τον άνθρωπο που θεωρούν φονιά του Ηλία, ενώ ο Μήτρος χτυπά τη Λαμπρινή όταν εκείνη αρνείται να τον βοηθήσει. Παρότι, όμως, η Λευκή δέχεται να ακολουθήσει τον Μάρκο βήμα-βήμα, μια επιστολή της Μαριγώς στην εισαγγελία Τριπόλεως και μια συνάντηση μεταξύ Μήτρου και Λεμονιάς απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα…

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Η αστυνόμος «φυτεύει» τον βοηθό της, τον Λεωνίδα, στο κάμπινγκ, προκειμένου να έχει πληροφόρηση εκ των έσω, παρόλο που του τελευταίου τρέμει το φυλλοκάρδι του. Ο Τάσος αγωνιά για τη συνεργασία του με τον Ιορδάνη, φοβούμενος ότι μπορεί τελικά να είναι κι εκείνος άφραγκος. Ωστόσο, μια σουρεαλιστική σκηνή που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του τον πείθει πως όχι μόνο «λεφτά υπάρχουν», αλλά περισσεύουν για να «φάν’ κι οι κότες»! Ο Σοφοκλής, πάντως, φροντίζει να καταστήσει σαφές στον Ιορδάνη, με όχι και τόσο θεμιτούς τρόπους, ότι πρέπει να τα μαζεύει και να του δίνει από τον «Άλλο Κόσμο».

«Οι κόρες της Αρετής», ALPHA 22.00

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Αλέξη και τον Κωνσταντίνο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, με αφορμή τη Ναταλία, αποκαλύπτοντας παλιά μυστικά και απειλές που βαθαίνουν το ρήγμα ανάμεσά τους. Παρά τον θυμό της, η Ναταλία δείχνει μια πιο ευάλωτη πλευρά, ενώ η σχέση της με τον Αλέξη αποκτά συναισθηματικό βάθος. Την ίδια στιγμή, η Αρετή εκμεταλλεύεται την κατάσταση και, μεθοδικά και χειριστικά, καταφέρνει να εξασφαλίσει φιλοξενία στη βίλα των Κεχαγιάδων για την ίδια και τις κόρες της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τη Ναταλία που αρνείται να συμμετάσχει στο σχέδιό της. Η Άννα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην οικογένειά της και τις συνέπειες των επιλογών τους που επηρεάζουν τη σχέση της με τον Νικόλα. Στη βίλα, οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, με την Ξένια και την Τζένη να δυσανασχετούν με την παρουσία των γυναικών, ενώ ο Αλέξης αψηφά τους πάντες, ερχόμενος σε νέα σύγκρουση με τον πατέρα και τα αδέλφια του. Η κατάσταση ξεφεύγει όταν Αλέξης και Κωνσταντίνος πιάνονται στα χέρια δημόσια. Παράλληλα, η Μαρίνα βιώνει μια σκοτεινή και επικίνδυνη στιγμή, καθώς νιώθει ότι απειλείται. Δεν κάνει λάθος. Κάποιος την παρακολουθεί. Γιατί; Οι εξελίξεις προμηνύουν ακόμα μεγαλύτερες συγκρούσεις.

H μέρα που στο σπίτι γίνεται μια συγκέντρωση προς τιμήν της Έφης μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, όπου μυστικά και συγκρούσεις απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Η Αρετή παίζει το πιο επικίνδυνο παιχνίδι της: προσπαθεί να κρατήσει τη θέση της στη βίλα και να προωθήσει την Άννα, όμως η καχυποψία της οικογένειας Κεχαγιά φέρνει εκρήξεις. Η Άννα ταπεινώνεται από τη Φαίη και νιώθει ξένη σε έναν κόσμο που δεν της αρέσει, ενώ η σχέση της με τον Νικόλα δοκιμάζεται. Μέσα στην οικογένεια, ο Λεωνίδας χάνει τον έλεγχο και ο Αλέξης ξεσπά δημόσια, αφήνοντας αιχμές και αποκαλύπτοντας τον πόνο του. Την ίδια στιγμή, η Ναταλία καταρρέει, οδηγώντας τον Αλέξη σε μια κίνηση που τους φέρνει ξανά κοντά. Και ενώ όλα κρέμονται από μια κλωστή, μια σύγκρουση της Αρετής με τη Σωτηρία, που έχει έρθει να διεκδικήσει και πάλι τη θέση της στη βίλα, οδηγεί σε ένα σοκαριστικό ατύχημα που παγώνει τους πάντες…

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.10

Η Μαρουσώ γίνεται έξαλλη, όταν πιάνει στα πράσα τη Μαρκέλλα με τον Μανούσο. Ζητά εξηγήσεις από την κόρη της, ενώ ο Μανούσος προσπαθεί να της βάλει όρια. Παράλληλα, ο Σήφης αποκαλύπτει στον Φίλιππο πως η Μαρία είναι παντρεμένη. Εκείνος, αγχωμένος για το μαγαζί, αφήνει τον Μάρκο να τον πλησιάσει ξανά. Την ώρα που ο Μιχάλης σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Κρήτη, εμφανίζεται ένας άντρας που του ζητάει να πληρώσει για το ένοχο παρελθόν του. Ο Γιαννιός δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ενώ σύννεφα και δυσκολίες παρουσιάζονται στον επικείμενο γάμο της Ελπίδας και του Νικήτα, με τη Σοφία να συνεχίζει το παρασκήνιο. Την ίδια στιγμή, η Μαρουσώ ζητά από την Κλειώ να στρέψει το ενδιαφέρον της Μαρκέλλας στον Σήφη.

«Ντέρτι», ANT1 22.30

Η Στέλλα βρίσκεται ξαφνικά διχασμένη ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές αλήθειες. Η συνάντησή της με τον Γιάννη ξυπνά παλιές πληγές και κλονίζει την εμπιστοσύνη της στον Άρη. Για πρώτη φορά, όσα έχουν γεννηθεί ανάμεσά τους μπαίνουν σε σοβαρή δοκιμασία, καθώς ο Γιάννης της λέει ότι η όλη υπόθεση ήταν στημένη για να την παγιδέψουν και να επιστρέψει στη μάνα της για να πιάσουν τον Αβραμίδη. Φυσικά, της κρύβει την δική του εμπλοκή. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Στέλλα και τον Άρη είναι αναπόφευκτη. Την ίδια στιγμή, η Ξένια φοβάται πως χάνει τον Λευτέρη, αφού εκείνος ξεσπά για τα όνειρα που νιώθει πως έχασε και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Στο μυαλό της, εκείνη που τον παρασύρει σε τέτοιες σκέψεις είναι η Στέλλα. Ο Δήμος και η Καίτη προχωρούν αποφασιστικά προς τον γάμο, ενώ ο Άρης και ο Παύλος προετοιμάζονται για την επιχείρηση εναντίον του Αλέκου, εν όψει της παραλαβής του νέου φορτίου. Ο Πασχάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία και ζητάει από τον Λεωνίδα να του δώσει το κλειδί που βρήκε στα πράγματα του Κωστή για να το ερευνήσει κρυφά. Ταυτόχρονα, προσπαθούν με τη Βούλα να προστατέψουν τη Φανή χωρίς να χάσουν ξανά την εμπιστοσύνη της. Και όσο η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει ποιον μπορεί πραγματικά να πιστέψει, ετοιμάζεται για μία τελευταία συνάντηση με τον Γιάννη. Όμως, μια νέα προδοσία ετοιμάζεται πίσω από την πλάτη της, αλλά και πίσω από την πλάτη του Άρη.

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