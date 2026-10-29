Μάγδα Τσαγγάνη: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - «Ήταν τέσσερις μήνες σε κώμα»

Ο φίλος της, Πάντης Κούσης, αποκάλυψε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της ηθοποιού και την ανάγκη να μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μάγδα Τσαγγάνη: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - «Ήταν τέσσερις μήνες σε κώμα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μάγδα Τσαγγάνη έμεινε σε κώμα για περίπου 4 4,5 μήνες μετά ατύχημα και σοβαρέςπλοκές στηνγεία της.
  • πέστη κάτα στο ισχίο στην Αίγινα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
  • Παρουσίασε επιπλοκές, μεταξύ άλλων στο συκώτι, και μεταφέρθηκε στην εντατική του ΝΙΜΙΤΣ για νοσηλεία.
  • Η κατάσταση της βελτιώθηκε μετά την τραχειοστομία, καθώς άρχισε να ανοίγει τα μάτια της, να μιλάει και να κινεί τα χέρια της.
  • Απαιτείται άμεση μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης για περαιτέρω φροντίδα και αποκατάσταση.
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Δύσκολες στιγμές πέρασε η Μάγδα Τσαγγάνη, έπειτα από ατύχημα που είχε στην Αίγινα, το οποίο ακολούθησε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της. Όπως αποκάλυψε ο φίλος της, Πάντης Κούσης, η ηθοποιός παρέμεινε σε κώμα για περίπου τέσσερις με 4,5 μήνες, ενώ πλέον έχει αρχίσει να επικοινωνεί ξανά με το περιβάλλον της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Πάντης Κούσης ανέφερε ότι η Μάγδα Τσαγγάνη βρισκόταν στην Αίγινα πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν έπεσε και υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Αρχικά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, παρουσίασε επιπλοκές, μεταξύ άλλων και με το συκώτι της. Ο φίλος της ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα είχε ακούσει, ενδέχεται να έγινε λάθος στη χορήγηση των φαρμάκων για την πίεση, χωρίς να παραθέσει περαιτέρω στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

«Την πήγαν στο ΝΙΜΙΤΣ, στην εντατική. Τέσσερις με 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνάγανε για λίγο και την ναρκώνανε ξανά, ήταν πάντα με οξυγόνο», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι φίλοι της επισκέπτονταν την ηθοποιό και της μιλούσαν, παρότι εκείνη δεν μπορούσε να απαντήσει ή να κινηθεί.

«Πηγαίναμε, της μιλάγαμε, μας άκουγε προφανώς, αλλά δεν μπορούσε να μας μιλήσει, να κουνήσει χέρια και να ανοίξει μάτια», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση άρχισε σταδιακά να βελτιώνεται μετά την τραχειοστομία, καθώς η Μάγδα Τσαγγάνη άνοιξε τα μάτια της, άρχισε να μιλάει και να κάνει ορισμένες κινήσεις με τα χέρια της.

Παρά τη βελτίωση, η ηθοποιός χρειάζεται περαιτέρω φροντίδα και αποκατάσταση. «Χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης», τόνισε ο φίλος της.

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