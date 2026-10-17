Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ και το ιστορικό καμπαναριό του κατέρρευσε

Snapshot Το δημαρχείο της Λιμόζ στην Γαλλία πυρπολήθηκε ολοσχερώς από ομάδα ατόμων κατά τη διάρκεια επεισοδίων μετά από διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας.

Η φωτιά κατέστρεψε το ιστορικό κτίριο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και είχε αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από το δημαρχείο του Παρισιού.

Οι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν στο δημαρχείο, έσπασαν παράθυρα και πυρπόλησαν περιπολικό, ενώ λεηλάτησαν και καταστήματα στο κέντρο της πόλης.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πολυάριθμες επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και αστυνομικά τμήματα στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού εξέφρασε την υποστήριξή του στους αστυνομικούς για την αντιμετώπιση της βίας ακραίας έντασης κατά τις διαδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε στο δημαρχείο της Λιμόζ, έπειτα από επίθεση ομάδας ατόμων στο ιστορικό κτίριο, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τη διαδήλωση του Σαββάτου.

Το ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται το δημαρχείο της Λιμόζ φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

🔴 La mairie de Limoges s'effondre 😱 #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026

Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία πτέρυγα και έφθασε στη στέγη, οι δοκοί της οποίας απειλούνται με κατάρρευση, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Περίπου στις 20.00 τοπική ώρα (22:00), οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να εμποδίσουν την εξάπλωσή τους σε ολόκληρο το ιστορικό κτίριο.

Το δημαρχείο εγκαινιάστηκε το 1883 και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από εκείνη του δημαρχείου του Παρισιού.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από απόσταση τη φωτιά, ανήμποροι να αντιδράσουν. Μια εργαζόμενη του δήμου έκλαιγε στην αγκαλιά δημοτικής συμβούλου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για πολυάριθμες επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, αστυνομικά τμήματα και καταστήματα στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

Μιλώντας στο BFMTV, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι στο δημαρχείο της Λιμόζ είχε ξεσπάσει πυρκαγιά μετά από εισβολή στο κτίριο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πυρπόλησε περιπολικό έξω από το δημαρχείο.

Στη συνέχεια έσπασαν παράθυρα, εισέβαλαν στο κτίριο και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του.

Αρκετά καταστήματα στο κέντρο της Λιμόζ λεηλατήθηκαν επίσης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνού εξέφρασε την υποστήριξή του στους αστυνομικούς μετά από αυτό που χαρακτήρισε «βία ακραίας έντασης» το Σάββατο στο περιθώριο των διαμαρτυριών για το κόστος ζωής.

«Θέλω να πω στον γαλλικό λαό ότι μπορεί να είναι περήφανος για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες του. Έχουν αντιμετωπίσει βία ακραίας έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν όλη μας την υποστήριξη», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο X.

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