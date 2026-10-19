Γαλλία: Η αλήθεια για τη φωτογραφία του ημίγυμνου ηλικιωμένου ζευγαριού - Κατασκευάστηκε μέσω ΑΙ

Πριν την κυκλοφορία της φωτογραφίας, υπήρξαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για επίθεση σε ηλικιωμένο ζευγάρι

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γαλλία: Η αλήθεια για τη φωτογραφία του ημίγυμνου ηλικιωμένου ζευγαριού - Κατασκευάστηκε μέσω ΑΙ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η φωτογραφία που δείχνει ηλικιωμένο ζευγάρι να ληστεύεται και γδύνεται στη Γαλλία δημιουργήθηκε ή επεξεργάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη.
  • Ο ανιχνευτής SynthID της Google επιβεβαίωσε ότι η εικόνα φέρει υδατογράφημα τεχνητής νοημοσύνης, υποδεικνύοντας την επεξεργασία της.
  • Στην εικόνα υπάρχουν οπτικά λάθη, όπως κοινά πόδια δύο ατόμων και λείποντα δάχτυλα, που αποδεικνύουν την επεξεργασία της.
  • Αναφορές για πραγματική επίθεση σε ηλικιωμένο ζευγάρι στην Place de la Republique δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές του Παρισιού.
  • Παρά τις αποδείξεις περί τεχνητής νοημοσύνης, η φωτογραφία διαδόθηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα ως αληθινή.
Snapshot powered by AI

Μια εικόνα που έγινε viral και απεικονίζει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να δέχεται επίθεση από διαδηλωτές στη Γαλλία, οι οποίοι αφού το λήστεψαν, στη συνέχεια το έγδυσαν αφήνοντάς το μόνο με τα εσώρουχα, έχει επισημανθεί ως δημιουργημένη ή επεξεργασμένη από τεχνητή νοημοσύνη.

Η φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε χθες, φέρεται να έδειχνε έναν άνδρα και μια γυναίκα με τα εσώρουχά τους, ενώ τους περικύκλωναν αρκετοί άνδρες ντυμένοι εξ ολοκλήρου στα μαύρα.

Η εικόνα προβλήθηκε σχεδόν έξι εκατομμύρια φορές στο X και κοινοποιήθηκε από διάφορες αστυνομικές ενώσεις, καθώς η χώρα κατακλύστηκε από ταραχές το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ασυνέπειες στην εικόνα και ο ανιχνευτής SynthID της Google έδειξε ότι δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Αναφορές από γαλλικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας.

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Τα «οπτικά λάθη» στη φωτογραφία

Δύο «διαδηλωτές» φαίνονται να μοιράζονται το ίδιο ζευγάρι ποδιών, ενώ από το χέρι της ηλικιωμένης γυναίκας φαίνεται να λείπει ένα δάχτυλο. Επιπλέον, τα πρόσωπα δύο ατόμων φαίνεται να έχουν συγχωνευθεί στο φόντο, ενώ σε ένα άλλο φαίνεται να λείπει το κάτω μισό του σώματος.

Η επεξεργασία της εικόνας με εξειδικευμένο λογισμικό αποκαλύπτει ότι η εικόνα φέρει υδατογράφημα που υποδηλώνει ότι δημιουργήθηκε ή επεξεργάστηκε από γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Η αρχική εικόνα που κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα υποδείκνυε ότι δημιουργήθηκε με τη χρήση του Google Gemini, ενώ μια παραλλαγή της εικόνας που φαινόταν «πιο καθαρή» συνδέθηκε με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εικόνες έφεραν ένα αόρατο υδατογράφημα γνωστό ως «SynthID», το οποίο τοποθετείται σε εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic, έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία της Google που επιτρέπει στους χρήστες να καταλάβουν αν αυτό που βλέπουν έχει δημιουργηθεί από την τεχνολογία αυτή.

Πριν από τη δημοσίευση της εικόνας, γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα ζευγάρι 80 ετών στην Place de la Republique, στο Παρίσι, είχε πέσει θύμα ληστείας και είχε αφεθεί σχεδόν γυμνό από ταραξίες. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόσθεσαν ότι το περιστατικό αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία του Παρισιού.

Παρά τις ενδείξεις ότι πρόκειται για εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων μοιράστηκαν τη φωτογραφία πιστεύοντας ότι ήταν πραγματική.

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