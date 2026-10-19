Γαλλία: Προς μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια, πάνω από 2.000 συλλήψεις

Έκτακτη διακυβερνητική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββατοκύριακου

Ελένη Ευστρατίου

Γαλλία: Προς μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια, πάνω από 2.000 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε έκτακτη διακυβερνητική σύσκεψη μετά τα σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις, με πάνω από 2.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα.
  • Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε μερική τοπική απαγόρευση κυκλοφορίας για την προστασία επιχειρήσεων και δήλωσε αποφασισμένος να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη.
  • Τα επεισόδια προκάλεσαν καταστροφές σε δημόσια κτήρια και περισσότερα από 2.000 καταστήματα, με ζημιές που εκτιμώνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
  • Στις διαδηλώσεις υπήρξε ένας νεκρός από καρδιακή προσβολή και σοβαροί τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων ακρωτηριασμός 17χρονου και απώλεια ματιού σε νεαρή κοπέλα.
  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη βία, απέκρουσε την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών και δεν ανακοίνωσε κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή γενική απαγόρευση κυκλοφορίας.
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Έκτακτη διακυβερνητική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Παρίσι με αφορμή τα εκτεταμένα επεισόδια στις διαδηλώσεις, που έχουν οδηγήσει τη Γαλλία στο χάος.

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις δεν πρόκειται να διαταράξουν τις εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τις 17 Απριλίου 2027, ενώ υπέδειξε τον χώρο της άκρας αριστεράς ως υποκινητή των επεισοδίων.

Εικόνες που έρχονται από τις διαμαρτυρίες του Σαββατοκύριακου δείχνουν βίαια επεισόδια, φωτιά και καταστροφές σε δημόσια κτήρια, καθώς και ζημιές και πλιάτσικο σε πολλά εμπορικά καταστήματα.

France Protests

«Η κατάσταση θυμίζει εξέγερση»

Φοιτητές και μαθητές, μαζί με σωματεία εργαζομένων και χιλιάδες ακόμη πολίτες, βρίσκονται στους δρόμους όλης της Γαλλίας, διαμαρτυρόμενοι για μία σειρά ζητημάτων με αφορμή τις αναγκαίες περικοπές στον προϋπολογισμό. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου καλέστηκε μεγάλη συγκέντρωση σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, με τη συμμετοχή χιλιάδων φορέων και οργανώσεων. Οι ώρες μετά τη συγκέντρωση κατέληξαν σε ανεξέλεγκτη κατάσταση, με σοβαρά επεισόδια.

Η επόμενη μέρα θύμιζε σκηνικό πολέμου. Καμένα αυτοκίνητα, διαλυμένα και άδεια μαγαζιά, πέτρες στους δρόμους και πάνω από 2.000 συλληφθέντες. «Η κατάσταση θυμίζει εξέγερση», αναφέρουν πολλοί Γάλλοι πολίτες, οι οποίοι έχουν σοκαριστεί από τα γεγονότα. Οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου 550.000 άτομα συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ οι διοργανωτές υπολόγισαν τον αριθμό τους σε περίπου 800.000.

Nationwide protests over cost of living and public services in France

Το βίντεο το με τον εμπρησμό του Hôtel de Ville, που στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης Λιμόζ, έκανε το γύρω του διαδικτύου. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο του 1883, το οποίο καταστράφηκε εν μέρει μέσα σε 3 ώρες από τη στιγμή που διαδηλωτές του έβαλαν φωτιά.

Ένας νεκρός και σοβαροί τραυματισμοί

Οι αρχές ανέφεραν ότι ομάδες κουκουλοφόρων διαδηλωτών έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, μεταξύ των οποίων δημαρχεία και γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης.Ένα άτομο πέθανε από καρδιακή προσβολή, ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού σε ανακοίνωσή της, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα, ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο χέρι από βόμβα κρότου-λάμψης, ενώ μία κοπέλα έχασε ένα μάτι.

Δεκατρείς αστυνομικοί και αξιωματικοί της χωροφυλακής, καθώς και δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

France Protests

Την Κυριακή σημειώθηκε νέος γύρος διαδηλώσεων, με τις πορείες να καταλήγουν σε σοβαρά επεισόδια και ομάδες νέων ατόμων να σπάνε τα καταστήματα, προκειμένου να πάρουν τα εμπορεύματα που σε ορισμένες περιπτώσεις κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους διαδηλωτές να τα μοιράζουν αργότερα σε άστεγους. Την ίδια ώρα, πλατφόρμες πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων έχουν υποχρεωθεί να αφαιρέσουν αγγελίες με προϊόντα που ενδέχεται να κλάπηκαν από καταστήματα της Γαλλίας κατά τις λεηλασίες.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 855 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά από συγκρούσεις βίαιων ομάδων με αστυνομικούς και λεηλασίες καταστημάτων κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην οποία συμμετείχαν περίπου 110.000 άτομα που διαμαρτύρονταν για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τις κακές συνθήκες στα σχολεία.

Aftermath of clashes during national day of protest against high living costs in France

Η παρατεταμένη ακρίβεια, οι περικοπές στη δημόσια παιδεία και η κυβερνητική αστάθεια έχουν οδηγήσει τη Γαλλία σε παρατεταμένες αναταραχές. Συνολικά, η δυσαρέσκεια απευθύνεται και στο πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν , ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να διασκεδάζει σε συναυλία της Σελίν Ντιόν το Σάββατο, την ώρα των σοβαρών επεισοδίων.

Έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε την επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, καθώς διαδηλωτές μπλόκαραν την είσοδο του Λούβρου στο Παρίσι.

Ο Λεκορνί κάλεσε τις περιφερειακές αρχές να επιβάλουν «μερικές» και «τοπικές» απαγορεύσεις κυκλοφορίας για την προστασία των επιχειρήσεων, αφού εκατοντάδες καταστήματα υπέστησαν ζημιές και λεηλατήθηκαν. «Είμαι απολύτως αποφασισμένος να αποκαταστήσω τη δημόσια τάξη», υποσχέθηκε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης «εάν χρειαστεί».

France Protests

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η οργή για την αύξηση των τιμών έχει επίσης οδηγήσει σε διαδηλώσεις, παρακολουθούσαν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς το Σαββατοκύριακο ξέσπασαν μικρές συγκρούσεις στο Μιλάνο και στο Βέλγιο, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζουν να σιγοβράζουν στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ προσφέρθηκε να παραιτηθεί τη Δευτέρα, αφού συνελήφθησαν περισσότερα από 2.500 άτομα και τραυματίστηκαν σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. «Το Σάββατο, σε ορισμένες μεγάλες πόλεις, δεν μπορούσες να κοιτάξεις στα μάτια τους καταστηματάρχες, αφού εκατοντάδες καταστήματα είχαν λεηλατηθεί, και να τους πεις ότι δεν είχαμε χάσει τον έλεγχο», δήλωσε ο Νούνιεζ.

APTOPIX France Protests

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε την παραίτηση του Νούνιεζ, παρότι αναγνώρισε τις αδυναμίες στην ασφάλεια και τις υπηρεσίες πληροφοριών όσον αφορά την αντίδραση της κυβέρνησης, παρά την ανάπτυξη περίπου 60.000 αστυνομικών σε ολόκληρη τη χώρα το Σάββατο.

Σε εθνικό επίπεδο, περισσότεροι από 2.330 άνθρωποι τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το 70% των οποίων ήταν ενήλικες – και πολλοί από τους οποίους ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανίν.

Nationwide protest against the high cost of living in France

Περισσότερα από 2.000 καταστήματα εκτιμάται ότι επλήγησαν από τη βία του Σαββατοκύριακου σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις ζημιές να ανέρχονται σε «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ», σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλέν Ντι Κρεσένζο.

Σε ομιλία του προς τους Γάλλους το βράδυ της Κυριακής, ο Μακρόν καταδίκασε την «αχαλίνωτη» βία και δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν – «εάν χρειαστεί» – ορισμένες συγκεντρώσεις τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν προχώρησε στην ανακοίνωση δραστικών μέτρων, όπως η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

France Protests

Οι δημοτικές αρχές της Μασσαλίας δήλωσαν τη Δευτέρα ότι Οι δημόσιες συγκεντρώσεις θα απαγορεύονται από το μεσημέρι έως τις 8 μ.μ.

France Protests

AP

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