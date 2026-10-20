Πολιτική κόντρα για το αυριανό συλλαλητήριο, πριν καν πραγματοποιηθεί

Snapshot Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ πριν καν πραγματοποιηθεί.

Ο Πάνος Λαμπρινίδης από την ΕΛΑΣ εξέφρασε την πιθανότητα μαζικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, ενώ η κυβέρνηση αντέδρασε συνδέοντας τη δήλωση με βίαια επεισόδια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη νεολαία σε μαζικές, ειρηνικές διαδηλώσεις για το κόστος ζωής και τη στέγη, τονίζοντας τη σημασία των κινητοποιήσεων για τη δημοκρατία.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ προειδοποιεί για πιθανή εκδήλωση κοινωνικής αγανάκτησης και τονίζει την ανάγκη πολιτικής συγκρότησης των κινητοποιήσεων.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στηρίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το συλλαλητήριο. Snapshot powered by AI

Πολιτικές αντιπαραθέσεις έχει προκαλέσει το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης, στο οποίο καλούν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, πριν καν αυτό πραγματοποιηθεί, υπό το φως των μεγάλων διαδηλώσεων που έχουν σημειωθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, με επίκεντρο τη Γαλλία.

Οι εξελίξεις στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη στεγαστική κρίση και το αυξανόμενο κόστος ζωής στην Ελλάδα, έχουν ανοίξει έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με κυβερνητικά στελέχη να προειδοποιούν για τον κίνδυνο μεταφοράς φαινομένων βίας στη χώρα και στελέχη της αντιπολίτευσης να υπερασπίζονται το δικαίωμα στις μαζικές κοινωνικές κινητοποιήσεις.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ σήμερα Τρίτη οι φοιτητές προχωρούν σε κατασκήνωση διαμαρτυρίας και συναυλία στο Σύνταγμα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται η φοιτητική στέγη, το κόστος σπουδών, η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και οι ελλείψεις σε υποδομές.

Η δήλωση Λαμπρινίδη και η κυβερνητική αντίδραση

Αφορμή για έναν από τους τελευταίους γύρους αντιπαράθεσης αποτέλεσε η δήλωση του Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου, πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στελέχους της ΕΛΑΣ, ο οποίος μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες.

«Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων και στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγόρησε την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ότι επιδιώκει την πρόκληση χάους, συνδέοντας τη δήλωση με τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στη Γαλλία.

Στο θέμα παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών υπογράμμισε την ανάγκη να απομονωθούν οι «ακραίες φωνές, οι οποίες επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο».

Πάντως, η τοποθέτηση του Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου αφορούσε την προοπτική μαζικών κοινωνικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, χωρίς να προκύπτει από τη συγκεκριμένη δήλωση ότι τάχθηκε υπέρ της βίας. Η σύνδεση της αναφοράς του με ενδεχόμενα βίαια επεισόδια αποτέλεσε την ερμηνεία που έδωσαν τα κυβερνητικά στελέχη. Σημειώνεται ότι στη συνέχεια, μιλώντας στο MegaNews 104.6 ξεκαθάρισε ρητά ότι αναφερόταν σε ειρηνικές διεκδικήσεις.

Παππάς: «Καλούμε τη νεολαία να βγει στον δρόμο»

Σαφές κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κοινωνικές κινητοποιήσεις απηύθυνε από την πλευρά του ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

«Καλούμε τη νεολαία να βγει στον δρόμο. Μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις για το κόστος ζωής, με αιχμή το κόστος στέγης και ενέργειας, θα είναι ανάσα για τη δημοκρατία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε τις μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις «οξυγόνο για την κοινωνία», υποστηρίζοντας ότι μπορούν να ασκήσουν πίεση στα πολιτικά κόμματα ώστε να παρουσιάσουν συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών.

Μάλιστα, σημείωσε ότι «δεν θα είναι η πρώτη φορά που η νεολαία σηκώνει στις πλάτες της όλη την κοινωνία», επιμένοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να παραμείνουν ειρηνικές και «μακριά από τα περιστατικά βίας, τα οποία αμαυρώνουν και δίνουν χώρο σε ανιστόρητες προσεγγίσεις».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη τοποθετηθεί υπέρ των φοιτητικών κινητοποιήσεων, συνδέοντας τις διεκδικήσεις για τη δημόσια εκπαίδευση και τη στέγαση με τα αντίστοιχα αιτήματα που διατυπώνονται σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κουφονικολάκου: Η κοινωνική αγανάκτηση μπορεί να εκδηλωθεί με μία «σπίθα»

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο OPEN, προειδοποίησε ότι εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική, η συσσωρευμένη κοινωνική αγανάκτηση μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή, με αφορμή ακόμη και μία «σπίθα».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη οι κοινωνικές κινητοποιήσεις να διαθέτουν πολιτική συγκρότηση και συγκεκριμένο πρόταγμα, με αρχή, μέση και τέλος, ώστε να μην εκτρέπονται σε τυφλό θυμό ή να οδηγούν τους πολίτες προς την ακροδεξιά.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε και σε εμπειρίες της από επισκέψεις σε σχολεία της Αττικής, όπου διαπίστωσε την παρουσία ακροδεξιών συμβόλων σε θρανία, εκφράζοντας την ανησυχία της για την απήχηση της ακροδεξιάς σε μέρος της νεολαίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ έχει ήδη εκφράσει τη στήριξή της στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, με ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας στις 12 Οκτωβρίου, υπό τον τίτλο «Το ποτάμι που φουσκώνει».

Στην ανακοίνωση συνδέονται οι κινητοποιήσεις στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες διαδηλώσεις στη Γαλλία, ενώ παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη φοιτητική μέριμνα, μεταξύ των οποίων επίδομα διαβίωσης 500 ευρώ μηνιαίως για δέκα μήνες σε 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων, διεύρυνση του στεγαστικού επιδόματος, κατασκευή φοιτητικών εστιών, καθολική σίτιση και δωρεάν μετακινήσεις.

Η στάση του ΚΚΕ και η απουσία ανακοίνωσης από το ΠΑΣΟΚ

Στο πλευρό των πανεκπαιδευτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται και η ΚΝΕ, η οποία καλεί μαθητές και φοιτητές να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο της Τετάρτης, συνδέοντας τις διεκδικήσεις για τη δημόσια Παιδεία με τα προβλήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των νέων.

Το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ανεπάρκεια των διαθέσιμων θέσεων στις φοιτητικές εστίες και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη ανακοίνωση ειδικά για το αυριανό συλλαλητήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιπαράθεση που έχει ήδη εκδηλωθεί γύρω από τις κινητοποιήσεις αναδεικνύει τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις απέναντι στην αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη μαζική διαμαρτυρία και τα φαινόμενα βίας.

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