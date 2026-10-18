ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ: Οι επόμενες κινήσεις των κομμάτων - Περιοδείες και συνέδρια

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ εστιει σε νομοτικές πρωτοβουλίες την ανάδειξη της κυβερνητικής του πρότασης, με έμφαση στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη της καθημερινότητας των πολιτών.

Η ΕΛΑΣ οργανώνει εκτεταμένες περιοδείες σε όλη τη χώρα και προγραμματίζει προγραμματικό συνέδριο για τις αρχές του 2027, επιδιώκοντας να παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί την υπάρχουσα συλλογική ηγεσία και προχωρά σε οργανωτική ανασυγκρότηση και περιοδείες, ενώ προωθεί την αυτονομία του και την επανασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες.

Και τα τρία κόμματα προετοιμάζονται εντατικά για την προεκλογική περίοδο, με έμφαση σε πολιτικές πρωτοβουλίες, οργανωτική ανάπτυξη και εκλογική ετοιμότητα.

Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην πίεση προς ανεξάρτητους βουλευτές και την ΕΛΑΣ για ξεκάθαρες θέσεις σχετικά με τη βουλευτική τους ένταξη. Snapshot powered by AI

Η Κεντροαριστερά βρίσκεται σε μία ακόμη φάση εσωτερικών ανταγωνισμών, με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να βρίσκονται σε περίοδο ιδιαίτερα οξυμένης αντιπαράθεσης. Ωστόσο, τα επιτελεία των κομμάτων επιχειρούν παράλληλα να προγραμματίσουν τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις τους, καθώς γνωρίζουν καλά ότι οι αντιπαραθέσεις από μόνες τους είναι δύσκολο να αυξήσουν τη συσπείρωση των ψηφοφόρων, εάν δεν συνοδεύονται και από συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΑΣ προγραμματίζει μεγάλες περιοδείες, αλλά και το πρώτο προγραμματικό της συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ ρίχνεται στη μάχη μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει περιοδείες και επιχειρεί να ολοκληρώσει το δύσκολο έργο της κομματικής ανασυγκρότησης, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

ΠΑΣΟΚ: Νομοθετικές πρωτοβουλίες και ανάδειξη της κυβερνητικής πρότασης

Στη Χαριλάου Τρικούπη, η βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα είναι η ανάδειξη της προγραμματικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ και η μεταφορά της πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο των συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών.

Η αρχή έγινε με την παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος, την οποία παρουσίασαν την περασμένη Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με οκτώ βασικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, η προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας και η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τη λειτουργία των servicers.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιδιώκει τη σύγκριση των δικών της λύσεων με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και τη στήριξη των αλιέων, καθώς και οι προτάσεις για το στεγαστικό, την ακρίβεια και τον πρωτογενή τομέα. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει έτσι να διαμορφώσει μια διαρκή κοινοβουλευτική ατζέντα, με παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο τις δεσμεύσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνησιμότητα και στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Η ανάδειξη αυτής της ατζέντας αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας του κόμματος.

ΕΛΑΣ: Περιοδείες σε όλη τη χώρα και προγραμματικό συνέδριο στις αρχές του 2027

Πιο συγκεκριμένο είναι πλέον το χρονοδιάγραμμα της ΕΛΑΣ, μετά τη συνεδρίαση της διευρυμένης Πολιτικής Επιτροπής την περασμένη Παρασκευή, κατά την οποία αποφασίστηκαν οι βασικοί σταθμοί του πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στην περιφέρεια, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να προγραμματίζει εβδομαδιαίες περιοδείες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά τη διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη, στις 12 και 13 Οκτωβρίου, επόμενος σταθμός είναι η Θεσσαλία, στις 19 και 20 Οκτωβρίου. Στόχος είναι να έχει καλυφθεί το σύνολο της χώρας μέχρι τις γιορτές, με παράλληλες εξορμήσεις στελεχών και τοπικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, προχωρά η οργανωτική ανάπτυξη της Συμπαράταξης, με τη δημιουργία φυσικών τοπικών οργανώσεων, μια επιλογή που σηματοδοτεί μεταβολή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιακή συμμετοχή.

Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό σχεδιασμό, η ΕΛΑΣ αποφάσισε τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στις 21 Νοεμβρίου, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς. Τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσει εκδήλωση για την οικονομία και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο επόμενος μεγάλος σταθμός θα είναι το προγραμματικό συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται για τα τέλη Ιανουαρίου ή τις αρχές Φεβρουαρίου του 2027. Εκεί αναμένεται να αποκρυσταλλωθούν οι βασικές προγραμματικές θέσεις της Συμπαράταξης, η οποία επιδιώκει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξή τους, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η παρουσία τους στα ψηφοδέλτια. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που η ηγεσία επιδιώκει να διευθετήσει καθώς προχωρά η εκλογική και οργανωτική προετοιμασία.

ΣΥΡΙΖΑ: Οργανωτική ανασυγκρότηση, περιοδείες και διατήρηση της αυτονομίας

Στην Κουμουνδούρου, η χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ξεκαθάρισε, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο διάστημα, το ζήτημα της ηγεσίας, με την πρόταση του Παύλου Πολάκη για συνέδριο τον Ιανουάριο και εκλογή νέου προέδρου και νέας Κεντρικής Επιτροπής να απορρίπτεται με 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και τέσσερα λευκά.

Το αποτέλεσμα διατηρεί το υφιστάμενο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, το οποίο υπερασπίστηκαν η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Γιάννης Μπουλέκος και επιτρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει τον πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό του χωρίς να εισέλθει σε μια νέα πολύμηνη συνεδριακή διαδικασία.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης των κομματικών οργανώσεων, διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Η Κουμουνδούρου επιδιώκει να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της οργανωτικής της αναδιάταξης μέσα στον Οκτώβριο, ώστε στη συνέχεια να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική εξωστρέφεια και στην εκλογική προετοιμασία.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης περιοδείες κλιμακίων και κεντρικών στελεχών στην περιφέρεια, με στόχο την επανασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και την παρουσίαση των προγραμματικών προτάσεων του κόμματος. Παράλληλα, συνεχίζεται η προεργασία για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώκει να βρίσκεται σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προγραμματική παρουσία του κόμματος, με πρωτοβουλίες για την ακρίβεια, την κοινωνική ασφάλιση, τη στέγη και τα εργασιακά. Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η επαναφορά αυτών των ζητημάτων στο προσκήνιο μπορεί να ενισχύσει το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιδιώκει να προβάλει την αυτοτελή παρουσία του στον χώρο της Αριστεράς.

Ταυτόχρονα, παραμένει ανοιχτή η προσπάθεια αναζήτησης συμμαχιών. Όπως επανέλαβε χθες ο Νίκος Παππάς, η πρόσκληση προς τη Νέα Αριστερά εξακολουθεί να ισχύει, ενώ θετικά αξιολογείται η πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ. Επαφές πραγματοποιούνται και με τους Οικολόγους Πράσινους, με στόχο τη διαμόρφωση ευρύτερων προγραμματικών συγκλίσεων.

Πάντως, η επιλογή της εξωστρέφειας δεν σημαίνει και υποχώρηση από τις αντιπαραθέσεις που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, η Κουμουνδούρου εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει να ασκεί πίεση στους ανεξάρτητους βουλευτές για την παράδοση των εδρών τους, αλλά και στην ΕΛΑΣ, την οποία καλεί να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντί τους.

Το μήνυμα αυτό επανέλαβε ο Νίκος Παππάς στην Κεντρική Επιτροπή, προειδοποιώντας ότι «κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσής του θα καταγγέλλεται δημόσια», σε μια σαφή προσπάθεια να διαχωρίσει την επιδίωξη προοδευτικών συνεργασιών από οποιαδήποτε προοπτική απορρόφησης ή αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

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