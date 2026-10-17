ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Απορρίφθηκε η πρόταση Πολάκη για συνέδριο και νέα ηγεσία

Snapshot Η πρόταση του Παύλου Πολάκη για συνέδριο και νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε με 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και 4 λευκά.

Ο Πολάκης υποστήριξε ότι η συλλογική ηγεσία έχει καθηλώσει το κόμμα στο 1,4% και ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται.

Η Κεντρική Επιτροπή συνεχίζει με τον απολογισμό του τελευταίου τριμήνου, τον προγραμματισμό δράσεων για τις εκλογές και την ανασυγκρότηση τμημάτων και δικτύων.

Στη συνεδρίαση περιλαμβάνεται και η συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας. Snapshot powered by AI

Απορρίφθηκε ύστερα από σχετική ψηφοφορία η πρόταση του Παύλου Πολάκη να διεξαχθεί συνέδριο, αλλά και εκλογή νέας ΚΕ και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση του κόμματος μέχρι τον Ιανουάριο.

Ο κ. Πολάκης εξέφρασε τη θέση ότι το σχήμα της συλλογικής ηγεσίας έχει καθηλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4%, σχολιάζοντας ότι «δεν περπατάει το πράγμα».

Η πρόταση για συνέδριο και εκλογή νέας ηγεσίας απορρίφθηκε τελικά με 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και 4 λευκά, σε σύνολο 170 μελών της ΚΕ, και 110 που είχαν εγγραφεί στη διαδικασία.

Η συνεδρίαση της ΚΕ συνεχίζεται με την ημερήσια διάταξη όπως είχε διαμορφωθεί αρχικά, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό του τελευταίου τριμήνου δραστηριότητας του κόμματος υπό το νέο σχήμα ηγεσίας, τον προγραμματισμό της δράσης ενόψει των εκλογών, την ανασυγκρότηση τμημάτων και δικτύων της ΚΕ και τη συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας.

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