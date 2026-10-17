ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου προτείνει ο Πολάκης - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ψηφοφορία για την πρόταση του Παύλου Πολάκη να διεξαχθεί Συνέδριο τον Ιανουάριο με εκλογή νέου προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε την πρόταση Πολάκη και τόνισε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε προσπάθειες αποδυνάμωσης του κόμματος.

Η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και επισήμανε την ανάγκη προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής με ισχυρό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε το κόμμα σε «κατάσταση επιβίωσης» και ζήτησε άμεσες εσωκομματικές εκλογές, απορρίπτοντας το μοντέλο ηγεσίας χωρίς επικεφαλής.

Η ψηφοφορία καθορίζει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε νέο κύκλο εσωκομματικών εκλογών ή θα συνεχίσει με τον υπάρχοντα οργανωτικό σχεδιασμό. Snapshot powered by AI

Σε ψηφοφορία για την πρόταση του Παύλου Πολάκη να πραγματοποιηθεί Συνέδριο τον Ιανουάριο, με εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και νέου προέδρου, προχωρά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα που διατύπωσε ο Νίκος Παππάς κατά την τοποθέτησή του.

Η πρόταση του Παύλου Πολάκη ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την ηγεσία και την οργανωτική πορεία του κόμματος, ενώ οι παρεμβάσεις των τριών κορυφαίων στελεχών ανέδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις για τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.

Η ψηφοφορία για το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παππάς: Καμία ανοχή σε κινήσεις αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση Πολάκη, ώστε η Κεντρική Επιτροπή να λάβει σαφή απόφαση για το ενδεχόμενο διεξαγωγής Συνεδρίου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ότι το κόμμα θα συνεχίσει την αυτόνομη πολιτική και οργανωτική του παρουσία.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ θα καταγγέλλεται δημόσια, αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο προς την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, από τους οποίους ζήτησε να παραδώσουν τις έδρες τους.

Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή!»

Η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, επιμένοντας στην ανάγκη οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με ενεργό συμμετοχή των μελών και όχι μέσα από προσωποκεντρικές διαδικασίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης μιας προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής, στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμματικών δεσμεύσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί ισχυρό και διακριτό ρόλο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή!», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της για τη συνέχιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.

Η ψηφοφορία επί της πρότασης Πολάκη αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί προς νέο κύκλο εσωκομματικών εκλογών τον Ιανουάριο ή θα συνεχίσει με τον υφιστάμενο οργανωτικό σχεδιασμό.

Πολάκης: «Είμαστε σε κατάσταση επιβίωσης»

Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στην ανάγκη άμεσης προσφυγής στις εσωκομματικές κάλπες, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα βρίσκεται σε «κατάσταση επιβίωσης» και επικαλούμενος δημοσκοπικό μέσο όρο 1,44% για τον Σεπτέμβριο.«Η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας είναι εξαιρετική αλλά για ένα κόμμα 30%», ανέφερε, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας χωρίς επικεφαλής. «Αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν και ομάδα χωρίς αρχηγό είναι επίσης μηδέν», σημείωσε.Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εσωκομματικές διεργασίες που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής ηγετικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση για να ανατραπεί το «σιωπητήριο» που, κατά την άποψή του, είχε επιβάλει ο Σωκράτης Φάμελλος.

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