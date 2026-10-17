ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου προτείνει ο Πολάκης - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

Τι είπαν Παππάς, Δούρου, Πολάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου προτείνει ο Πολάκης - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ψηφοφορία για την πρόταση του Παύλου Πολάκη να διεξαχθεί Συνέδριο τον Ιανουάριο με εκλογή νέου προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής.
  • Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε την πρόταση Πολάκη και τόνισε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε προσπάθειες αποδυνάμωσης του κόμματος.
  • Η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και επισήμανε την ανάγκη προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής με ισχυρό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε το κόμμα σε «κατάσταση επιβίωσης» και ζήτησε άμεσες εσωκομματικές εκλογές, απορρίπτοντας το μοντέλο ηγεσίας χωρίς επικεφαλής.
  • Η ψηφοφορία καθορίζει αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει σε νέο κύκλο εσωκομματικών εκλογών ή θα συνεχίσει με τον υπάρχοντα οργανωτικό σχεδιασμό.
Snapshot powered by AI

Σε ψηφοφορία για την πρόταση του Παύλου Πολάκη να πραγματοποιηθεί Συνέδριο τον Ιανουάριο, με εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και νέου προέδρου, προχωρά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα που διατύπωσε ο Νίκος Παππάς κατά την τοποθέτησή του.

Η πρόταση του Παύλου Πολάκη ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την ηγεσία και την οργανωτική πορεία του κόμματος, ενώ οι παρεμβάσεις των τριών κορυφαίων στελεχών ανέδειξαν διαφορετικές προσεγγίσεις για τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.

Η ψηφοφορία για το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παππάς: Καμία ανοχή σε κινήσεις αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση Πολάκη, ώστε η Κεντρική Επιτροπή να λάβει σαφή απόφαση για το ενδεχόμενο διεξαγωγής Συνεδρίου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ότι το κόμμα θα συνεχίσει την αυτόνομη πολιτική και οργανωτική του παρουσία.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ θα καταγγέλλεται δημόσια, αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο προς την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, από τους οποίους ζήτησε να παραδώσουν τις έδρες τους.

Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή!»

Η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, επιμένοντας στην ανάγκη οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με ενεργό συμμετοχή των μελών και όχι μέσα από προσωποκεντρικές διαδικασίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης μιας προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής, στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών και προγραμματικών δεσμεύσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί ισχυρό και διακριτό ρόλο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή!», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της για τη συνέχιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος.

Η ψηφοφορία επί της πρότασης Πολάκη αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί προς νέο κύκλο εσωκομματικών εκλογών τον Ιανουάριο ή θα συνεχίσει με τον υφιστάμενο οργανωτικό σχεδιασμό.

Πολάκης: «Είμαστε σε κατάσταση επιβίωσης»

Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στην ανάγκη άμεσης προσφυγής στις εσωκομματικές κάλπες, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα βρίσκεται σε «κατάσταση επιβίωσης» και επικαλούμενος δημοσκοπικό μέσο όρο 1,44% για τον Σεπτέμβριο.«Η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας είναι εξαιρετική αλλά για ένα κόμμα 30%», ανέφερε, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας χωρίς επικεφαλής. «Αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν και ομάδα χωρίς αρχηγό είναι επίσης μηδέν», σημείωσε.Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εσωκομματικές διεργασίες που οδήγησαν στη διαμόρφωση της σημερινής ηγετικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση για να ανατραπεί το «σιωπητήριο» που, κατά την άποψή του, είχε επιβάλει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Βλαδίμηρος Όχονος, πρώην δήμαρχος του Δήμου Μαδύτου

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου προτείνει ο Πολάκης - Σε εξέλιξη η ψηφοφορία

14:10LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μόλις είδα τη Βάσω στην αγρυπνία, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονη με πάνω από 18 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξαφνικά τινάζεστε καθώς αποκοιμιέστε; Τι δείχνει αν γίνεται συχνά

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο πάπας Λέων θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα το απόγευμα

13:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

13:46WHAT THE FACT

Αρκτική: Οι χειμερινοί πάγοι θα μειωθούν περισσότερο απ’ όσο εκτιμούσαν οι επιστήμονες

13:38LIFESTYLE

Σάρον Όσμπορν: «Ξύπνησα και είχα ένα βαθούλωμα στο πρόσωπο» - Η αποτυχημένη πλαστική της

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα πρώτα χιόνια στον Χελμό – Στα λευκά το Χιονοδρομικό Κέντρο

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος» - Το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό φωτορεπόρτερ της Washington Post από Ισραηλινούς εποίκους

12:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο - Συνελήφθη 62χρονος

12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

12:39LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία» - Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη

12:22ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Σε σημείο μηδέν οι σχέσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της ρήξης

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα βάθη της Τουρκίας με Έλληνα μοναχό από τα Γιαννιτσά - Αγνοείται από τον Ιούλιο

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος» - Το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

12:22ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Σε σημείο μηδέν οι σχέσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της ρήξης

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξαφνικά τινάζεστε καθώς αποκοιμιέστε; Τι δείχνει αν γίνεται συχνά

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας - Είχε αφήσει σημείωμ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καραγκούνηδες: O αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας με τη μακραίωνη ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ