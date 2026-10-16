ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν σήμερα... ταυτόχρονα – Νέα πίεση στους ανεξάρτητους βουλευτές

Snapshot Σήμερα συνεδριάζουν τα κεντρικά όργανα της ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω έντασης λόγω των ανεξάρτητων βουλευτών.

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί βουλευτές που παραιτηθούν λίγους μήνες πριν τις εκλογές.

Η ΕΛΑΣ προχωρά σε οργανωτική ανάπτυξη με δημιουργία τοπικών οργανώσεων και εκτεταμένες περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, παρά τις αποχωρήσεις και τις δυσκολίες.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές δέχονται αυξανόμενη πίεση να παραιτηθούν άμεσα, καθώς περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια ένταξής τους στην ΕΛΑΣ. Snapshot powered by AI

Σχεδόν την ίδια ώρα θα συνεδριάσουν σήμερα τα κεντρικά όργανα της ΕΛΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια στιγμή που η ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο μέχρι σήμερα, λόγω του ανοιχτού θέματος με τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Μάλιστα, η νέα προειδοποίηση από την πλευρά της ΕΛΑΣ ότι δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί βουλευτές που θα παραιτηθούν λίγους μήνες πριν από τις εκλογές έρχεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση προς τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, σήμερα στις 14:00, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ. Στη συνεδρίαση, που θα ξεκινήσει με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, θα μετέχουν εκτός από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες, καθώς και μέλη του οργανωτικού γραφείου.Μόλις μία ώρα αργότερα, στις 15:00, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Ελευθερίας, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, η οποία πραγματοποιείται ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Εκλογική προετοιμασία και οργανωτική ανάπτυξη στην ΕΛΑΣ

Στην πλευρά της ΕΛΑΣ, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα όσο και στα επόμενα βήματα της οργανωτικής ανάπτυξης της Συμπαράταξης, καθώς το κόμμα εισέρχεται σε φάση εντατικότερης προεκλογικής προετοιμασίας.Άλλωστε, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει ήδη προαναγγείλει τη δημιουργία φυσικών τοπικών οργανώσεων, μια επιλογή που διαφοροποιείται από τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος έδινε σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα στην ψηφιακή λειτουργία και συμμετοχή.Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η πραγματοποίηση εκτεταμένων περιοδειών σε ολόκληρη τη χώρα από κλιμάκια, τομεάρχες και στελέχη του κεντρικού μηχανισμού της ΕΛΑΣ. Η αρχή έγινε αυτή την εβδομάδα από την Κρήτη, με την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί η Θεσσαλία. Στόχος του σχεδιασμού είναι να έχει καλυφθεί το σύνολο της χώρας μέχρι τις γιορτές.

ΣΥΡΙΖΑ: Στο τραπέζι η εκλογική προετοιμασία και η επόμενη ημέρα

Από την άλλη πλευρά, η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, όπου αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα πολιτικής στρατηγικής, εκλογικής προετοιμασίας και οργανωτικής συγκρότησης.Η Κουμουνδούρου επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να διαμορφώσει την εικόνα ενός κόμματος που, παρά τις αποχωρήσεις και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, διατηρεί αυτοτελή πολιτική παρουσία, παρεμβαίνει στις πολιτικές εξελίξεις και προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.Σε κάθε περίπτωση, οι δύο συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με φόντο τη σύγκρουση για τις κοινοβουλευτικές έδρες, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επηρεάζει άμεσα και τους σχεδιασμούς της ΕΛΑΣ.

Χατζηγιαννάκης: Δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι παραιτηθούν λίγο πριν από τις εκλογές

Μάλιστα, μια νέα διάσταση στο θέμα έδωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα δεν μπορεί να μετατεθεί για το παρά πέντε των εκλογών.

Μιλώντας στο Action24, υπενθύμισε ότι βασική προϋπόθεση για την ένταξη ενός εν ενεργεία βουλευτή στην ΕΛΑΣ είναι προηγουμένως να έχει παραιτηθεί και να έχει παραδώσει την έδρα του.Προχώρησε, όμως, ένα βήμα παραπέρα, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος θεωρεί πως μπορεί να παραδώσει την έδρα του δύο, τρεις, ή τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές δεν θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.«Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο κανόνας ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ΕΛΑΣ δεν υπόσχεται θέσεις σε κανέναν και ότι η σύνθεση των ψηφοδελτίων θα αποφασιστεί σε επόμενο χρόνο. Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται να περιορίζει ακόμη περισσότερο τα χρονικά περιθώρια των ανεξάρτητων βουλευτών που επιθυμούν να ενταχθούν στη Συμπαράταξη.

Για τον λόγο αυτό, φαίνεται πως όλο και περισσότεροι από τους ανεξάρτητους επανεξετάζουν τον σχεδιασμό τους για παραίτηση μετά τα Χριστούγεννα και προσανατολίζονται να εγκαταλείψουν τη Βουλή το επόμενο διάστημα, καθώς δέχονται διπλή πίεση από ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.

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