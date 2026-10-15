Παραιτούνται... «σύντομα» από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους

Οι πιέσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ αλλάζουν τους σχεδιασμούς ορισμένων για παραιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παραιτούνται... «σύντομα» από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές προτίθενται να παραιτηθούν σύντομα από τις έδρες τους μετά από πιέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει τελεσίγραφο για την παράδοση των βουλευτικών εδρών ως ζήτημα πολιτικής και ηθικής συνέπειας.
  • Η ΕΛΑΣ απαιτεί από τους εν ενεργεία βουλευτές να παραιτηθούν πριν ενταχθούν στα ψηφοδέλτιά της, χωρίς εγγύηση συμμετοχής.
  • Η καθυστέρηση στην παραίτηση μπορεί να μειώσει τον ρόλο των ανεξάρτητων βουλευτών στη διαμόρφωση της ΕΛΑΣ ως νέου πολιτικού φορέα.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε βίντεο που αναδεικνύει αντιφάσεις των ανεξάρτητων βουλευτών και προειδοποιεί κόμματα που θα τους εντάξουν στα ψηφοδέλτια τους.
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Με τη συζήτηση στην Κεντροαριστερά να περιστρέφεται ολοένα και εντονότερα γύρω από το ζήτημα της παραίτησης των ανεξάρτητων βουλευτών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ, φαίνεται πως η πίεση που ασκείται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί, αλλά μάλλον όχι όλοι, από τους ανεξάρτητους βουλευτές εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να επιταχύνουν τις αποφάσεις τους, μεταφέροντας μάλιστα προς την Κουμουνδούρου ότι σκοπεύουν να παραιτηθούν από τις έδρες τους «σύντομα».

Το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στους πρώην βουλευτές του, το οποίο διήρκεσε μία εβδομάδα και έληξε χθες, Τετάρτη, φαίνεται πως προκάλεσε σημαντική κινητικότητα στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους ανεξάρτητους επικοινώνησαν με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διαβεβαιώνοντάς τα ότι η πρόθεσή τους να παραιτηθούν παραμένει ενεργή και ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι υποστήριξαν ότι το ίδιο το τελεσίγραφο λειτούργησε τελικά ως παράγοντας καθυστέρησης των αποφάσεών τους, καθώς δεν επιθυμούσαν να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εγκαταλείπουν τις βουλευτικές τους έδρες επειδή υπέκυψαν στις απαιτήσεις της Κουμουνδούρου.

Η εξήγηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον για μια μερίδα ανεξάρτητων βουλευτών, το ζήτημα δεν είναι πλέον τόσο το αν θα παραιτηθούν, όσο το πότε και υπό ποιες πολιτικές συνθήκες θα ανακοινώσουν την απόφασή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές διαβεβαιώσεις δεν συνιστούν ακόμη οριστικές αποφάσεις και μένει να φανεί εάν θα μεταφραστούν πράγματι σε παραιτήσεις.

Η διπλή πίεση

Η κινητικότητα αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πιέσεις από δύο πλευρές.

Από τη μία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει επιλέξει να μετατρέψει την επιστροφή των βουλευτικών εδρών σε κεντρικό ζήτημα πολιτικής και ηθικής συνέπειας. Από την άλλη βρίσκεται η ΕΛΑΣ, στην οποία αρκετοί από τους ανεξάρτητους επιθυμούν να ενταχθούν, χωρίς όμως ο Αλέξης Τσίπρας να εμφανίζεται διατεθειμένος να χαλαρώσει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει ξεκαθαρίσει ότι όσοι εν ενεργεία βουλευτές επιθυμούν να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους, χωρίς μάλιστα η παραίτηση αυτή να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στα επόμενα ψηφοδέλτια.

Ενδεικτική ήταν η πρόσφατη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν θα δείτε κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας», με την οποία ουσιαστικά κατέστησε σαφές ότι η παρατεταμένη αναμονή ενδέχεται να έχει πολιτικό κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των πληροφοριών που ήθελαν αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές να εξετάζουν αρχικά το ενδεχόμενο παραίτησης μετά τα Χριστούγεννα. Παρότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ορίσει επισήμως συγκεκριμένη προθεσμία, οι δημόσιες αναφορές του περιορίζουν σταδιακά τα περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Έτσι, εκείνο που μέχρι πρότινος εμφανιζόταν ως ένας σχετικά ευέλικτος σχεδιασμός μετατρέπεται πλέον σε μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένας τρίτος παράγοντας που φαίνεται να επιδρά στους σχεδιασμούς των ανεξάρτητων βουλευτών. Πρόκειται για τη σταδιακή συγκρότηση της ΕΛΑΣ ως πολιτικού οργανισμού, με την ένταξη νέων στελεχών, την ανάπτυξη οργανώσεων και τη διαμόρφωση της δημόσιας παρουσίας της.

Όσο περνά ο χρόνος, τα στελέχη που έχουν ήδη ενταχθεί επισήμως στην ΕΛΑΣ αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία στις πολιτικές της δραστηριότητες, συμμετέχουν στις οργανωτικές διαδικασίες και καταλαμβάνουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χώρου που αναλογεί στο νέο κόμμα.

Για τους ανεξάρτητους βουλευτές που εξακολουθούν να παραμένουν εκτός αυτής της διαδικασίας, η καθυστέρηση ενδέχεται να συνεπάγεται και περιορισμό της δυνατότητάς τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων πολιτικών συσχετισμών.

Είναι άλλωστε διαφορετικό για ένα στέλεχος να συμμετέχει από την αρχή στην οικοδόμηση ενός νέου πολιτικού φορέα και διαφορετικό να επιδιώκει την ένταξή του όταν οι βασικές οργανωτικές και πολιτικές ισορροπίες έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται.

Η παράμετρος αυτή, σε συνδυασμό με τις δημόσιες προειδοποιήσεις του Αλέξη Τσίπρα και την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως οδηγεί ορισμένους από τους ανεξάρτητους στην αναθεώρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματός τους.

Το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ και η επόμενη ημέρα

Την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει την πίεση προς τους πρώην βουλευτές της.

Με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο διάρκειας σχεδόν έξι λεπτών, στο οποίο περιλαμβάνονται παλαιότερες τοποθετήσεις ανεξαρτητοποιημένων βουλευτών σχετικά με την υποχρέωση παράδοσης των εδρών, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στις προηγούμενες δημόσιες θέσεις τους και τη σημερινή τους στάση.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου προειδοποίησε ότι οι βουλευτές που διατηρούν τις έδρες τους υπονομεύουν όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οποιοδήποτε άλλο κόμμα επιλέξει να τους συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, «από σήμερα, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους/ες βουλευτές και βουλεύτριες στα ψηφοδέλτιά του θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό».

Πρόκειται για μια σαφή προειδοποίηση, η οποία δεν περιορίζεται στους ίδιους τους ανεξάρτητους, αλλά απευθύνεται εμμέσως και στην ΕΛΑΣ, καθιστώντας το ζήτημα των εδρών ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο πολιτικούς χώρους.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε ήδη αντιδράσεις, με την Όλγα Γεροβασίλη να αμφισβητεί ευθέως την πολιτική συνέχεια του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ».

Παρά την ένταση, πάντως, η εικόνα που διαμορφώνεται στο παρασκήνιο δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν επιθυμούν να παρατείνουν επ' αόριστον την εκκρεμότητα.

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