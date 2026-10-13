Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;

Snapshot Τρεις πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Βασίλης Κόκκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Η εγγραφή της Έφης Αχτσιόγλου στην ΕΛΑΣ προκάλεσε σχολιασμό και θεωρείται η αρχή μιας ευρύτερης μετακίνησης στελεχών προς το κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δώσει ρητή πρόσκληση για προσχώρηση, αλλά οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ως σήμα ανοίγματος προς στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει τελεσίγραφο σε ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα να παραιτηθούν από τις έδρες τους, διαφορετικά θα υπάρξουν πολιτικές συνέπειες.

Η κινητικότητα για εντάξεις στην ΕΛΑΣ αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με ανοικτή τη συζήτηση για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Snapshot powered by AI

Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην "πύλη εισόδου" της ΕΛΑΣ ενδεχομένως να δείχνει ότι το πολυσυζητημένο "νεύμα" του Αλέξη Τσίπρα το οποίο περίμεναν τα στελέχη που βρίσκονται σε αναμονή, έχει ήδη γίνει.

Η αρχή έγινε με την ηχηρή ένταξη της Έφης Αχτσιόγλου στην ΕΛΑΣ. Μάλιστα, η κ. Αχτσιόγλου εγγράφηκε στην πλατφόρμα της ΕΛΑΣ το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέσα μου είμαι πολύ κατασταλαγμένη. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά», σχολίασε αναφερόμενη στην εγγραφή της.

Ωστόσο οι εξελίξεις των επόμενων ημερών δείχνουν ότι η κίνηση της Έφης Αχτσιόγλου έδωσε το σήμα της έναρξης μιας πιο μαζικής επίσημης μετακίνησης στην ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, χθες Δευτέρα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα πριν λίγους μήνες, ανακοίνωσε την ένταξή του στην ΕΛΑΣ.

«Προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα. Με την εμπειρία που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική μου θητεία και την καθημερινή επαφή μου με την κοινωνία, επιθυμώ να συμβάλω στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών προτάσεων», ανέφερε στη δήλωση προσχώρησής του ο κ. Κόκκαλης.

Σειρά είχε σήμερα και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είχε αποχωρήσει επίσης πριν από μερικούς μήνες από το κόμμα και είχε εκφράσει ρητά τη στήριξή του στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης τονίζει την πεποίθησή του ότι «η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών».

Το νεύμα

Στελέχη που βρίσκονται σε αναμονή ένταξης στην ΕΛΑΣ εδώ και μήνες ανέφεραν σε συνομιλίες τους ότι αναμένουν ένα «σήμα» από τον Αλέξη Τσίπρα το οποίο τοποθετούσαν στον χρόνο πριν ή μετά από τη ΔΕΘ και με το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα καλούσε σε πανστρατιά.

Μια τέτοια ρητή κίνηση δεν έχει γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο οι τελευταίες του αναφορές σε συνεντεύξεις ερμηνεύονται από πολλούς ως ένα σήμα «πρόσκλησης».

Για παράδειγμα, μιλώντας πρόσφατα στον ΣΚΑΪ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω, αλλά όταν αξιώνω τους νέους δεν απαξιώνω τους παλιούς», συμπληρώνοντας ότι «οι πόρτες δεν είναι κλειστές για κανέναν». Άλλωστε και στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι «είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πολίτη ο οποίος βρίσκεται ή βρισκόταν ενταγμένος σε σχήματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές».

Σημειώνεται επίσης πως σε ό,τι αφορά τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και για τους οποίους ισχύει η προϋπόθεση να παραιτηθούν από τις έδρες τους πριν ενταχθούν στην ΕΛΑΣ προκειμένου να εξεταστεί το αν θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ο κ. Τσίπρας έχει τονίσει ότι οι παραιτήσεις θα πρέπει να γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ κάποιος που διατήρησε την κοινοβουλευτική του έδρα μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την ΕΛΑΣ από στελέχη που εντάσσονται το τελευταίο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, είναι ανοιχτή η συζήτηση και για το ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών καθώς αύριο Τετάρτη λήγει το «τελεσίγραφο» που τούς έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να παραδώσουν τις έδρες τους, προειδοποιώντας ότι αν δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν πολιτικές συνέπειες.