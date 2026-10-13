Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;

Μέσα σε λίγες ώρες εντάχθηκαν στην ΕΛΑΣ Αχτσιόγλου, Κόκκαλης και Ζαχαριάδης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Βασίλης Κόκκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).
  • Η εγγραφή της Έφης Αχτσιόγλου στην ΕΛΑΣ προκάλεσε σχολιασμό και θεωρείται η αρχή μιας ευρύτερης μετακίνησης στελεχών προς το κόμμα.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δώσει ρητή πρόσκληση για προσχώρηση, αλλά οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ως σήμα ανοίγματος προς στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει τελεσίγραφο σε ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα να παραιτηθούν από τις έδρες τους, διαφορετικά θα υπάρξουν πολιτικές συνέπειες.
  • Η κινητικότητα για εντάξεις στην ΕΛΑΣ αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με ανοικτή τη συζήτηση για τους ανεξάρτητους βουλευτές.
Snapshot powered by AI

Η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην "πύλη εισόδου" της ΕΛΑΣ ενδεχομένως να δείχνει ότι το πολυσυζητημένο "νεύμα" του Αλέξη Τσίπρα το οποίο περίμεναν τα στελέχη που βρίσκονται σε αναμονή, έχει ήδη γίνει.

Η αρχή έγινε με την ηχηρή ένταξη της Έφης Αχτσιόγλου στην ΕΛΑΣ. Μάλιστα, η κ. Αχτσιόγλου εγγράφηκε στην πλατφόρμα της ΕΛΑΣ το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέσα μου είμαι πολύ κατασταλαγμένη. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά», σχολίασε αναφερόμενη στην εγγραφή της.

Ωστόσο οι εξελίξεις των επόμενων ημερών δείχνουν ότι η κίνηση της Έφης Αχτσιόγλου έδωσε το σήμα της έναρξης μιας πιο μαζικής επίσημης μετακίνησης στην ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, χθες Δευτέρα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα πριν λίγους μήνες, ανακοίνωσε την ένταξή του στην ΕΛΑΣ.

«Προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα. Με την εμπειρία που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική μου θητεία και την καθημερινή επαφή μου με την κοινωνία, επιθυμώ να συμβάλω στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών προτάσεων», ανέφερε στη δήλωση προσχώρησής του ο κ. Κόκκαλης.

Σειρά είχε σήμερα και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είχε αποχωρήσει επίσης πριν από μερικούς μήνες από το κόμμα και είχε εκφράσει ρητά τη στήριξή του στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης τονίζει την πεποίθησή του ότι «η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών».

Το νεύμα

Στελέχη που βρίσκονται σε αναμονή ένταξης στην ΕΛΑΣ εδώ και μήνες ανέφεραν σε συνομιλίες τους ότι αναμένουν ένα «σήμα» από τον Αλέξη Τσίπρα το οποίο τοποθετούσαν στον χρόνο πριν ή μετά από τη ΔΕΘ και με το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα καλούσε σε πανστρατιά.

Μια τέτοια ρητή κίνηση δεν έχει γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο οι τελευταίες του αναφορές σε συνεντεύξεις ερμηνεύονται από πολλούς ως ένα σήμα «πρόσκλησης».

Για παράδειγμα, μιλώντας πρόσφατα στον ΣΚΑΪ, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω, αλλά όταν αξιώνω τους νέους δεν απαξιώνω τους παλιούς», συμπληρώνοντας ότι «οι πόρτες δεν είναι κλειστές για κανέναν». Άλλωστε και στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι «είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πολίτη ο οποίος βρίσκεται ή βρισκόταν ενταγμένος σε σχήματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές».

Σημειώνεται επίσης πως σε ό,τι αφορά τους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και για τους οποίους ισχύει η προϋπόθεση να παραιτηθούν από τις έδρες τους πριν ενταχθούν στην ΕΛΑΣ προκειμένου να εξεταστεί το αν θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ο κ. Τσίπρας έχει τονίσει ότι οι παραιτήσεις θα πρέπει να γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ κάποιος που διατήρησε την κοινοβουλευτική του έδρα μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την ΕΛΑΣ από στελέχη που εντάσσονται το τελευταίο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, είναι ανοιχτή η συζήτηση και για το ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών καθώς αύριο Τετάρτη λήγει το «τελεσίγραφο» που τούς έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να παραδώσουν τις έδρες τους, προειδοποιώντας ότι αν δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν πολιτικές συνέπειες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΑΙΡΟΣ

Εκτός ελέγχου το El Niño: Ο Ειρηνικός έχει μετατραπεί σε εργοστάσιο τυφώνων

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες, δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε»

11:37ANNOUNCEMENTS

Το Kaizen Foundation εγκαινιάζει το πρώτο Μονοπάτι Προσβασιμότητας σε Εθνικό Δρυμό της χώρας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Κοριοί… καθήλωσαν Boeing 787 Αυστραλιανής εταιρείας στη Ρώμη – Οργισμένοι οι επιβάτες

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στο νοσοκομείο οδηγός ταξί ύστερα από ξυλοδαρμό σε πιάτσα στο κέντρο της πόλης

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στην Ευελπίδων οι 3 για τη φονική εμπρηστική επίθεση - Απολογούνται για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ - Απειλή βόμβας σε κατάμεστη πτήση από Νέα Υόρκη

10:59LIFESTYLE

«Σουτιέν έξω» και αποκαλυπτικά looks: Η νέα τάση που κυριαρχεί στις πασαρέλες του 2027 και γίνεται viral

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;

10:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Από το 2030 οι αλλαγές - Δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

10:51ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:50NEWSBOMB

Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή: «Μου τον έφεραν γυμνό σε νάιλον σακούλα - Είχε παράξενα εγκαύματα»

10:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πόλεμος» στην πρωινή ζώνη – Οι εκπομπές που «σηκώνουν κεφάλι»

10:39LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Απόδραση στη Χαβάη με μαγιό, κοιλίτσα και την αγαπημένη του

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός ο 22χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Δολοφονικό αμόκ σε σούπερ μάρκετ - Επίθεση με μαχαίρια δεμένα στα χέρια, ένας νεκρός και 7 τραυματίες

10:19WHAT THE FACT

Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον 35χρονο νεκρό μοτοσυκλετιστή - Εξετάζεται η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη - Ελεύθερος ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

10:59LIFESTYLE

«Σουτιέν έξω» και αποκαλυπτικά looks: Η νέα τάση που κυριαρχεί στις πασαρέλες του 2027 και γίνεται viral

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Από το 2030 οι αλλαγές - Δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ - Απειλή βόμβας σε κατάμεστη πτήση από Νέα Υόρκη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή: «Μου τον έφεραν γυμνό σε νάιλον σακούλα - Είχε παράξενα εγκαύματα»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

10:05WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ