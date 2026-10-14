Απασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους 14 ανεξάρτητους: Εξάλεπτο βίντεο με παλιές δηλώσεις τους

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ έληξε την «προσθεσμία αξιοπρέπειας» που είχε θέσει σε ανεξάρτητους βουλευτές για την παραίτηση ή επιστροφή των εδρών τους.

Εκδόθηκε βίντεο με παλιές δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών, όπου καταφέρονται έντονα κατά συναδέλφων που αποχώρησαν σε προηγούμενες διασπάσεις.

Το βίντεο περιλαμβάνει φωτογραφίες υπεύθυνων δηλώσεων όπου οι βουλευτές αναγνώριζαν ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι παρακωλύουν τη λειτουργία της Δημοκρατίας διακρατώντας έδρες που δεν τους ανήκουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί πως κάθε κόμμα που θα εντάξει αυτούς τους βουλευτές στα ψηφοδέλτιά του θα φέρει το «στίγμα» συνεργασίας με μη ηθικούς βουλευτές. Snapshot powered by AI

Με ένα εξάλεπτο βίντεο που καταγράφει παλιότερες δηλώσεις ανεξαρτητοποιημένων βουλευτών από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου «σφύριξε» τη λήξη του τελεσιγράφου που είχε τεθεί από την προηγούμενη Τετάρτη για την παραίτησή τους.

Το βίντεο, ξεκινά με δηλώσεις του πρώην προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου και ακολουθούν δηλώσεις των Γεροβασίλη, Σαρακιώτη, Καλαματιανού, Μπάρκα, Μαμουλάκη, Ζαμπάρα, Παναγιωτόπουλου, στις οποίες οι βουλευτές καταφέρονται με πολύ έντονα λόγια κατά συναδέλφων τους που αποχώρησαν σε προηγούμενες διασπάσεις της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ (προς Κίνημα Δημοκρατίας και ΝΕΑΡ).

Μάλιστα, το βίντεο ολοκληρώνεται με την προβολή φωτογραφιών των υπεύθυνων δηλώσεων που είχαν υπογράψει οι βουλευτές και οι οποίες ανέφεραν ρητά ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα.

Δείτε το βίντεο:

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έδωσε εύλογο χρονικό περιθώριο τριών μηνών, προκειμένου να αναστοχαστούν την στάση τους και να επιστρέψουν ή να παραδώσουν την έδρα τους-όπως προς τιμή τους έκαναν άλλοι βουλευτές- ή να αποκτήσουν νέα κομματική ένταξη».

Όπως τονίζει η ανακοίνωση, η «προθεσμία αξιοπρέπειας», όπως χαρακτηρίζει το τελεσίγραφο, «αγνοήθηκε από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες, οι οποίοι επιμένουν να διακρατούν μια έδρα που δεν τους ανήκει και αυτό, πια, παρακωλύει την λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας».

«Οι βουλευτές και βουλεύτριες που επέλεξαν αυτόν τον δρόμο υπονομεύουν, όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και κάθε επόμενο κόμμα που θα τους υποδεχθεί. Από σήμερα, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους/ες βουλευτές και βουλεύτριες στα ψηφοδέλτιά του θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό».

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