Φεστιβάλ Αυγής-Κόκκινου: Μήνυμα για διάλογο από Αρβανίτη, Σπίρτζη, Καρχιμάκη, Αναγνωστοπούλου

Snapshot Στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, εκπρόσωποι της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς κάλεσαν σε διάλογο και κοινή δράση υπέρ του κράτους δικαίου.

Ο Κώστας Αρβανίτης τόνισε την ανάγκη ισχυρής Αριστεράς με μαρξιστική ταυτότητα και υπερασπίστηκε το έργο της Αριστεράς σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη και το σκάνδαλο Predator.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας προοδευτικών δυνάμεων σε πεδία όπως το αντιφασιστικό κίνημα και η υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

Η Σία Αναγνωστοπούλου κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να ξεπεράσουν την αυταρέσκεια του «ο καθένας μόνος του», επισημαίνοντας την ανάγκη ισχυρής φωνής στη Βουλή.

Ο Χρήστος Σπίρτζης απηύθυνε μήνυμα προς τις ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλων προοδευτικών δυνάμεων να εγκαταλείψουν τις περιχαρακώσεις και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να νικήσουν το καθεστώς. Snapshot powered by AI

Σαφή μηνύματα υπέρ της έναρξης του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και της αναζήτησης κοινών πεδίων πολιτικής δράσης, εξέπεμψαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ για το κράτος δικαίου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, στην πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου).

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ συνοδεύτηκε από μια πολιτική συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών χώρων της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, οι οποίοι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους, αναγνώρισαν την ανάγκη να αποκατασταθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς Κώστας Αρβανίτης, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης, η ανεξάρτητη βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου και ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, καθώς και οι δημοσιογράφοι Παύλος Κλαυδιανός και Νίκος Μορφονιός, με συντονίστρια τη Γιάννα Παπαδάκου.

Ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον έχουν όμως και τα πρόσωπα που προσήλθαν μαζί με εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Κουμουνδούρου. Συγκεκριμένα παρόντες την πρώτη μέρα ήταν μεταξύ άλλων ο καθηγητής και πρώην υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχε στο εγχείρημα της ΝΕΑΡ, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος επίσης είχε ενταχθεί στη ΝΕΑΡ, το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Νίκος Μανιός, ο οποίος είχε εκδηλώσει τη στήριξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στ. Κασσελάκη, από το οποίο στη συνέχεια διαγράφηκε.

Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ συνεχίζεται και σήμερα Κυριακή, όπου αναμένεται με ενδιαφέρον και η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στη συζήτηση για τη στέγη.

Αρβανίτης: Διάλογος με την Κεντροαριστερά, αλλά με ισχυρή Αριστερά

Την ανάγκη συνομιλίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς υπογράμμισε και ο Κώστας Αρβανίτης, διευρύνοντας μάλιστα το πεδίο των πιθανών συνεννοήσεων ακόμη και προς τη φιλελεύθερη Δεξιά, ειδικά σε ζητήματα κράτους δικαίου.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι για τον ίδιο βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας ισχυρής Αριστεράς, με κοινοβουλευτική παρουσία και σαφή μαρξιστική ταυτότητα.

Ο αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς θέλησε παράλληλα να υπερασπιστεί το έργο της Αριστεράς απέναντι στην κριτική ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.

«Τους το επιστρέφω αυτό το "δεν υπάρχει αντιπολίτευση" σε όσους το λένε», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η Αριστερά ανέδειξε την υπόθεση των Τεμπών, δεχόμενη μάλιστα κατηγορίες ότι στρέφεται εναντίον της χώρας.

Αντίστοιχα, σημείωσε ότι η Αριστερά βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αποκάλυψης του σκανδάλου Predator, ακόμη και όταν θύμα των παρακολουθήσεων ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Διερωτήθηκε, μάλιστα, γιατί διατυπώνονται απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για την παρουσία και τη δράση της Αριστεράς, όταν η ίδια δεν προσβάλλει τις πολιτικές επιλογές των υπόλοιπων προοδευτικών δυνάμεων.

Καρχιμάκης: Να συμφωνήσουμε πού διαφωνούμε και πού χτυπάμε μαζί

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Λευτέρης Καρχιμάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαλόγου ακόμη και μεταξύ πολιτικών δυνάμεων που δεν συμφωνούν σε όλα.

«Είναι σημαντικό ο προοδευτικός κόσμος να συζητάει κι ας μη συμφωνεί», ανέφερε, ευχαριστώντας την Αυγή και το Κόκκινο για την πρωτοβουλία.

Όπως υπογράμμισε, είναι απαραίτητο οι προοδευτικές δυνάμεις «να συμφωνήσουμε σε ποια πεδία διαφωνούμε και σε ποια χτυπάμε μαζί», περιγράφοντας ως αυτονόητα πεδία κοινής δράσης το αντιφασιστικό κίνημα, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και την αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική.

«Δεν μπορούμε να μη χτυπάμε μαζί στο αντιφασιστικό κίνημα τώρα που οι ναζί σηκώνουν κεφάλι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη ανάγκη υπάρχει απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως την πιο ταξική κυβέρνηση.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης περιέγραψε επίσης μια επίθεση με τρεις βραχίονες, τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, τα μέσα ενημέρωσης και τη Δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του ότι στην ευρύτερη Αριστερά εντάσσει και τον δημοκρατικό σοσιαλισμό που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα προκάλεσε γέλιο στο ακροατήριο όταν σχολίασε με νόημα: «Στην αριστερά εντασσω και τον δημοκρατικό σοσιαλισμό που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του».

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν αρκεί να αναλύουν τον αντίπαλο, αλλά οφείλουν να παρουσιάζουν και το δικό τους θετικό όραμα για την κοινωνία. «Έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε νέους κόσμους», παρατήρησε.

Αναγνωστοπούλου: Να φύγουμε από την αυταρέσκεια του «ο καθένας μόνος του»

Ακόμη πιο συγκεκριμένη ως προς την ανάγκη πολιτικής συνεννόησης εμφανίστηκε η Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι τα προοδευτικά κόμματα πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, διατηρώντας την πολιτική τους αυτονομία.

«Έχουμε τραυματιστεί μεταξύ μας», αναγνώρισε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο εμπόδιο στη συζήτηση.

Όπως ανέφερε, οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν «να βάλουμε πέντε πράγματα κάτω», να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να συνομιλήσουν με επίγνωση των συνθηκών, εγκαταλείποντας «την αυταρέσκεια του ο καθένας μόνος του».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αυτό που ενδιαφέρει τον προοδευτικό κόσμο είναι αν υπάρχει πραγματικό περιθώριο να μπουν σε συζήτηση το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς άσκησε παράλληλα αυτοκριτική για την αδυναμία του προοδευτικού χώρου να αντιδράσει εγκαίρως στην υποχώρηση του κράτους δικαίου, στην επιρροή της ολιγαρχίας στα μέσα ενημέρωσης και στην υποβάθμιση του Κοινοβουλίου.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στον μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών, τονίζοντας ότι η εικόνα αυτή δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα και συμβάλλει στην αποδυνάμωση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

«Σε μια Βουλή που κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης πρέπει να έχουμε πιο ισχυρή φωνή», επισήμανε.

Η Σία Αναγνωστοπούλου εξέφρασε επίσης τη συγκίνησή της για την παρουσία της στο Φεστιβάλ, χαρακτηρίζοντας την Αυγή «σπίτι» της και θυμίζοντας ότι μέσα από τις σελίδες της, δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Άγγελος Ελεφάντης, έμαθε να γράφει και να σκέφτεται πολιτικά.

Σπίρτζης: «Χαθήκαμε και δεν πρέπει» – Μήνυμα σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη και ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερα σαφές ήταν το μήνυμα του Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος απευθύνθηκε ευθέως στις ηγεσίες και στα στελέχη των προοδευτικών κομμάτων, ζητώντας να εγκαταλείψουν τις περιχαρακώσεις.

«Χαθήκαμε και δεν πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο πληθυντικός αφορά όλους όσοι βρέθηκαν στο παρελθόν σε κοινούς αγώνες για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, είτε στο ΠΑΣΟΚ παλαιότερα είτε στον ΣΥΡΙΖΑ πιο πρόσφατα.

Όπως διευκρίνισε, το μήνυμά του απευθύνεται σε όσους βρίσκονται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ΕΛΑΣ, στη Νέα Αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε εκείνους που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση.

Μάλιστα, απευθυνόμενος ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να αφήσουν τις περιχαρακώσεις, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να νικηθεί το καθεστώς».

Ο πρώην υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στην υπόθεση των υποκλοπών, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι τόσο λίγοι από τους παρακολουθούμενους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ενώ έθεσε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένας υπουργός να παραμένει στη θέση του όταν παρακολουθείται από τον ίδιο τον πολιτικό του προϊστάμενο.

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