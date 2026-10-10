Ανακατατάξεις στην Κεντροαριστερά: Η Αχτσιόγλου στην ΕΛΑΣ, οι νέες προσθήκες στο ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η Έφη Αχτσιόγλου εντάχθηκε στην ΕΛΑΣ μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλώνοντας σαφή πολιτική δέσμευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την επιστροφή βουλευτικών εδρών από ανεξάρτητους πριν τις 14 Οκτωβρίου, ενώ αποκλείει εντάξεις υποψηφίων που παραιτούνται μετά τον Απρίλιο.

Το φεστιβάλ της «ΑΥΓΗΣ» και του «Στο Κόκκινο» προβάλλει πολιτικές παρουσίες από διαφορετικούς χώρους της Κεντροαριστεράς και ενισχύει την εξωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνση με νέες σημαντικές προσθήκες, όπως ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Μυρτώ Κοροβέση και η Νίνα Κασιμάτη.

Οι κινήσεις διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποτελούν πολιτική απάντηση στην ΕΛΑΣ και αποσκοπούν στην ενίσχυση της θέσης του κόμματος στην Κεντροαριστερά. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη σημαντική προσθήκη στο δυναμικό της κατέγραψε η ΕΛΑΣ, καθώς η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε την Παρασκευή στην εγγραφή της ως μέλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, η πρώην υπουργός ολοκλήρωσε τη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά».

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της σε συνέλευση της ΕΛΑΣ στο Ίλιον, που είχε ήδη ερμηνευθεί ως σαφές μήνυμα για την πολιτική κατεύθυνση που θα ακολουθούσε.

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πίεση από δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, η ΕΛΑΣ επιμένει ότι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν πρέπει προηγουμένως να παραδώσουν τις έδρες τους, χωρίς εγγυήσεις συμμετοχής στα ψηφοδέλτια. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την επιστροφή των εδρών που καταλήφθηκαν μέσω των δικών του ψηφοδελτίων, έχοντας θέσει ως χρονικό ορόσημο τη 14η Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποκλείσει την ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ προσώπων που θα παραιτηθούν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει ένα παράθυρο για παραιτήσεις λίγο μετά τα Χριστούγεννα, περίοδο στην οποία ορισμένοι ανεξάρτητοι φέρονταν ήδη να τοποθετούν τις σχετικές αποφάσεις τους.

Το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ και οι παρουσίες με πολιτικό ενδιαφέρον

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να αναδείξει τη δική του πολιτική παρουσία, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο φεστιβάλ της «ΑΥΓΗΣ» και του «Στο Κόκκινο», που πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Πέρα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το διήμερο αποκτά παραπολιτικό ενδιαφέρον εξαιτίας των συμμετοχών από διαφορετικούς χώρους της Κεντροαριστεράς.

Στο τραπέζι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Λευτέρης Καρχιμάκης από το ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Σπίρτζης και η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. Την Κυριακή, στη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση, θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Νίκος Παππάς και η Έλενα Κουντουρά.

Οι παρουσίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κουμουνδούρου, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς.

Άλλωστε, το φεστιβάλ εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια εξωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ, με την κομματική ηγεσία να επιχειρεί να αναδείξει μια πιο δυναμική πολιτική ταυτότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκρότηση της ΕΛΑΣ έχει μεταβάλει τις ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο.

ΠΑΣΟΚ: Νέες προσθήκες μετά τον Αποστολάκη

Στο ΠΑΣΟΚ, η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη φαίνεται πως δεν θα είναι η τελευταία κίνηση διεύρυνσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να υπάρξουν νέες προσθήκες, με τα ονόματα της Μυρτώς Κοροβέση και της Νίνας Κασιμάτη να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να δώσει συνέχεια στις κινήσεις ενίσχυσης της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει στην ΕΛΑΣ την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο της διεύρυνσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε και η δήλωση του Ευάγγελου Αποστολάκη κατά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, όταν ανέφερε ότι αρνείται «τις πρόσκαιρες λύσεις» και «τα επιτακτικά κελεύσματα».

Η αναφορά αυτή είχε σαφή αποδέκτη την ΕΛΑΣ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς παρέπεμπε ευθέως στις προϋποθέσεις που θέτει ο πρώην πρωθυπουργός στους ανεξάρτητους βουλευτές προκειμένου να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα.

Έτσι, οι κινήσεις διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποκτούν και χαρακτήρα πολιτικής απάντησης προς την ΕΛΑΣ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση του κόμματός του μέσα από την προσέλκυση στελεχών με κοινοβουλευτική και κυβερνητική εμπειρία.

Διαβάστε επίσης