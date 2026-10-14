Παραίτηση Ζαχαριάδη από την «Ανοιχτή Πόλη» ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της δημοτικής παράξης «Ανοιχτή Πόλη» λόγω της ένταξής του στην ΕΛ.Α.Σ.

Ο Γιάννης Μπουλέκος τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό να ηγείται δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ κάποιος με διαφορετική κομματική ένταξη.

Η παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2002 με ανθρώπινους και υλικούς πόρους, και δεν πρέπει να μετατραπεί σε παράταξη άλλου φορέα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένει από τον Κώστα Ζαχαριάδη να αναλάβει την ηθική ευθύνη και να παραιτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η ΕΛ.Α.Σ. δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, παρά την πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Snapshot powered by AI

O Γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, τόνισε κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών ότι μετά την επίσημη ανακοίνωση ένταξης του Κώστα Ζαχαριάδη στην ΕΛ.Α.Σ., ζητά επισήμως την παραίτηση του από τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» στον δήμο της Αθήνας.

Ο κ. Μπουλέκος τόνισε ότι «δε νοείται να είσαι ορισμένος με απόφαση ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ που εγκρίθηκε από την ΚΕ, επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ο ορισμένος επικεφαλής να κάνει διαφορετική κομματική ένταξη».

«Ζητώ την άμεση παραίτησή του από επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. Είναι επικεφαλής της παράταξης που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2002. 24 χρόνια. Η παράταξη στηρίζεται με ανθρώπινους και υλικούς πόρους από αυτό το κόμμα. Δε θα απεμπολήσουμε μια παράταξη ώστε να γίνει μαγαζί άλλου φορέα», τόνισε ο κ. Μπουλέκος και κατέληξε:

«Πιστεύω ότι ο Κώστας έχει το ηθικό και αξιακό φορτίο να πράξει το σωστό τις επόμενες ημέρες».

Σημειώνεται, επίσης, ότι αναφορικά με το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, είχαν προσκληθεί όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, ωστόσο η ΕΛ.Α.Σ. δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.