ΣΥΡΙΖΑ: Θέμα εκλογής ηγεσίας έθεσε ο Παύλος Πολάκης

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης τόνισε την ανάγκη εκλογής νέας Κεντρικής Επιτροπής και προέδρου από τη βάση μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Πρότεινε τη διεξαγωγή ειδικού Συνεδρίου για την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων και την εκλογή νέας ηγεσίας.

Ο Πολάκης χαρακτήρισε αυτή την εκλογή ως τη «μόνη και τελευταία ευκαιρία» για το κόμμα.

Άσκησε κριτική στη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 το κόμμα λαμβάνει κατά μέσο όρο 1,44%. Snapshot powered by AI

Θέμα εκλογής νέας ΚΕ, αλλά και προέδρου του κόμματος από τη βάση, και μάλιστα μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, έθεσε ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Πιο συγκεκριμένα, κ. Πολάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για τη «μόνη και τελευταία μας ευκαιρία», ζητώντας ειδικότερα Συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων και ακολούθως εκλογή από τη βάση νέου προέδρου και νέας Κεντρικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική και για τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφοντας ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει κατά μέσο όρο 1,44%.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση του κ. Πολάκη έχει βρει απέναντί της σχεδόν το σύνολο της ΠΓ, ωστόσο η συζήτηση φέρεται να διεξάγεται σε ήρεμους τόνους. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση του βουλευτή αναμένεται να επαναληφθεί και αύριο στη συνεδρίαση της ΚΕ.

Η ΠΓ συνεδριάζει με βασικό ζητούμενο τον απολογισμό του πρώτου τριμήνου λειτουργίας της συλλογικής ηγεσίας μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και τον προγραμματισμό της δράσης του κόμματος ενόψει των εθνικών εκλογών.

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