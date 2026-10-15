Τσακωμένοι για τα λεφτά οι ηγέτες στην Σύνοδο, Τον πολεμούν μιντιακά συμφέροντα λέει ο Ανδρουλάκης

Κανείς δεν μιλάει για περικοπές σπατάλης στην ευρω-νομενκλατούρα

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Τσακωμένοι για τα λεφτά οι ηγέτες στην Σύνοδο, Τον πολεμούν μιντιακά συμφέροντα λέει ο Ανδρουλάκης
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Το θέμα είναι αυτό που ήταν πάντα. Τα λεφτά. Ποιος πληρώνει, ποιος ξοδεύει, που ξοδεύει και πόσα ξοδεύει. Νωρίς το πρωί σήμερα ξεκινάει μια από τις δυσκολότερες Συνόδους Κορυφής που κινδυνεύει να τελειώσει αύριο χωρίς να αποτέλεσμα. Ο καυγάς είναι τόσο μεγάλος για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό, η πίεση πολλών ηγετών ακόμα μεγαλύτερη και ο κίνδυνος να μην κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος του χρόνου, ορατή. Εμείς και η Ιταλία ζητάμε δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή να ξοδέψουμε χωρίς να υπολογιστεί στις δαπάνες, ώστε να στηριχθούν οι πολίτες από την ακρίβεια. Γιατί μόνο εμείς; Γιατί μόνο εμείς έχουμε λεφτά να ξοδέψουμε. Αλλά φοβάμαι πως δεν θα το δώσουν υπό τον φόβο του εκτροχιασμού από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένα σήμα για την Σύνοδο Κορυφής. Πορευόμαστε με όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός.

Σπατάλες

Οι ηγέτες θα καθίσουν στην Σύνοδο με θέμα στο κεφάλι: τα λεφτά του επόμενου Προϋπολογισμού της ΕΕ. Η πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο ΠΔΠ είναι 1,7 τρις, η Ιρλανδική Προεδρία έκοψε από ‘δω κι από ‘κει στο επίπεδο του 8%, αλλά πάλι οι πλούσιες χώρες του Βορά δεν το δέχονται. Το διάστημα 2014-2020 το ΠΔΠ ήταν σχεδόν 1 τρις ευρώ, ενώ το 2021-2027 ανήλθε σε 1,250 τρις και επιπλέον τα λεφτά του NextGenerationEU (το πρόγραμμα από το οποίο προήλθε το Ταμείο Ανάκαμψης), άλλα 800 δις. Αυτά τα 800 δις ήταν για την ανακούφιση μετά τον κορονοϊό, το lock down και την διατάραξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι «έξι» που βάζουν το 40% του κοινοτικού Προϋπολογισμού (Γερμανία, Δανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία), θέλουν προϋπολογισμό τύπου ’21-’27, άντε και λίγο παραπάνω. Και οι Ιρλανδοί πρότειναν περικοπές 13% στην Άμυνα, 55% στις δράσεις αλληλεγγύης, και 35% στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

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Κανείς δεν προτείνει πχ να κοπούν οι διοικητικές σπατάλες της ευρω-νομενκλατούρας. Και δεν εννοώ μισθούς και αριθμό εργαζομένων, αλλά πχ εκδηλώσεις (γίνονται πάντα σε πεντάστερα), και άλλες σπατάλες διοικητικής φύσεως.

Αντιθέτως, όλοι έχουν εύκολες τις συστάσεις στους πολίτες να κάνουν οικονομία στο ρεύμα.

7:30 στο ΕΛΚ

Η κατάσταση είναι δύσκολη. Στις 7:30 το πρωί ο Κυριάκος θα δει Ούρσουλα και Μετσόλα στην συνεδρίαση του ΕΛΚ, ενώ από ελληνικής πλευράς θα είναι και ο Αντιπρόεδρος Χατζηδάκης. Θα το παλέψουμε για δημοσιονομικό χώρο. Αν, που δεν το βλέπω, τον πάρουμε, οι Κυριάκοι θα τον δώσουν αμέσως στην αντλία: καταρχήν μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, και δεύτερον παροχές με το ΦΠΑ που προέρχεται από την αύξηση των τιμών.

Τον πολεμούν

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα πάει τώρα Βρυξέλλες. Η σύνοδος των Σοσιαλιστών θα γίνει αργότερα. Η αλήθεια είναι πως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τα δίνει όλα για ν’ ανέβει στην δεύτερη θέση. Χθες είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις θέσεις του για μια ολόκληρη ραδιοφωνική ώρα

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στον ΣΚΑΪ 100,4. Ήταν μια χορταστική συνέντευξη στην οποία είχε τον χρόνο να πει μεταξύ άλλων και ότι τα μιντιακά συμφέροντα δεν τον μεταχειρίζονται όπως τα άλλα κόμματα.

Απαριθμώντας τα ατού του κόμματος, ο κ.Ανδρουλάκης είπε: «Έχουμε πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Την ίδια αντιμετώπιση έχουμε εμείς από ισχυρά μιντιακά συστήματα εξουσίας;» αναρωτήθηκε.

Και συστημικός και αντισυστημικός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές στο συστημικό και αντισυστημικό. «Έχουμε συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και θεωρούμε συστημικό τον ρεαλισμό» τόνισε, για να καταλήξει: «Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προοδευτικό ορθό λόγο που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός. Γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπωλιακές πρακτικές, και πρακτικές εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος»,

Ποιος να εκλέγει τους Δικαστές

Πέρα από τα οικονομικά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο τρόπος εκλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Η πρότασή του είναι την επιλογή να κάνει ένα διευρυμένο σώμα στο οποίο θα περιλαμβάνονται πρυτάνεις, δικηγορικοί σύλλογοι και βουλευτές όλων των κομμάτων.

Άντεξε

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Σε ότι αφορά τις δημοσκοπήσεις αυτή την φορά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν εξανέστη γιατί γίνονται τόσες πολλές και τόσο συχνά. Είπε όμως κάτι σωστό σε ότι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες. «Αν απαντούσα στο ερώτημα αυτό πριν ενάμιση χρόνο, ή την άνοιξη, το σκηνικό θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν μ ’αρέσει να απαξιώνω τις δημοσκοπήσεις, ούτε να τις χρησιμοποιώ ως προπαγάνδα. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις (..) Άντεξα το ’23 που κάποιοι πήραν 17% , ενώ τους έδωσαν 32%, ενώ εμάς μας έδιναν 6% και 7%. Και πήγαμε στο 12%. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται».

Μεσαίου βεληνεκούς

Η επανεμφάνιση του Αλέξη στο πολιτικό σκηνικό δεν τάραξε μόνο την Χαριλάου Τρικούπη. Τράνταξε συθέμελα και την Κουμουνδούρου. Που βλέπει τον εαυτό της έξω από την επόμενη Βουλή καθώς η βάση του ΣΥΡΙΖΑ μετακόμισε στην ΕΛΑΣ. Η Ρένα Δούρου και η λοιπή ηγεσία των Νίκου, Παύλου κλπ, αποφάσισαν να χτυπήσουν στο ψαχνό τους βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κρατώντας την έδρα. Το concept είναι να τους θυμίσουν με ένα βίντεο,

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παλαιότερες δηλώσεις τους, κόντρα σε αυτό που κάνουν σήμερα. Σε ένα κόμμα που υποδέχτηκε με τις έδρες τους Σακοράφα, Κουρουμπλή και Τζάκρη από ΠΑΣΟΚ, την Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου από Ένωση Κεντρώων, τον Δανέλλη από Ποτάμι, την Παπακώστα από ΝΔ, την Αδαμοπούλου και Μπακαδήμα από ΜεΡα 25, και τους Ζουράρι, Παπαχριστόπουλο, Κουντουρά και Κόκκαλη από τους ΑΝΕΛ, θα περίμενα περισσότερο τακτ.

Κι επειδή το τελεσίγραφο της Ρένας έληξε χθες, περιμένω με κομμένη την ανάσα την συνέχεια. Θα είναι συναρπαστική.

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