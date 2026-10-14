Μητσοτάκης: Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον επερχόμενο χειμώνα δύσκολο λόγω διεθνών εντάσεων και αυξανόμενου πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, που θα φτάσει έως 1.200 ευρώ για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μειωθεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο, με επιδότηση 40 λεπτά ανά λίτρο, που συνεχίζεται και στα καύσιμα κίνησης.

Οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες, δίκαιες και θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.

Η Ελλάδα παράγει πλέον πάνω από το μισό της ενέργειας από ΑΠΕ και έχει πλεόνασμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Στις Νέες Καρυές Λάρισας πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη.

«Τα τελευταία χρόνια παράγουμε παραπάνω από τη μισή μας ενέργεια από ΑΠΕ και έχουνε φτάσει να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και έχουμε μειώσει τις τιμές χονδρικής», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκανε λόγο για «πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική που είναι εθνική και κοινωνική προτεραιότητα» και τόνισε: ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε νέα ένταση στο Ορμούζ, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, δημιουργούν ένα διεθνές σπιράλ πληθωρισμού και κόστους για όλες τις χώρες. Καμία χώρα δεν είναι ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό απένταντι στην καταιγίδα

Σχετικά με τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και τα καύσιμα επισήμανε:«Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή. Είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση με βαθιά κοινωνικό πρόσημο»

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο - φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο «Γαλατικό Χωριό», μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα.

Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα Ανακοινώθηκε η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από κάθε κατά 30% και μέχρι 1.560 ευρώ σε 1,2 εκ. νοικοκυριά - η μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ - από σήμερα συνεχίζεται η επιδότηση τόσο του πετρελαίου στην αντλία κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, όσο και στα καύσιμα κίνησης με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή και των διυλιστηρίων.

Δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ευθύνες της Ευρώπης προκειμένου να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας με αφορμή και το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Ή θα πατήσουμε λίγο φρένο για να δώσουμε χρόνο στη βιομηχανία και στην τεχνολογία ή θα πορευόμαστε μόνοι μας σε έναν κόσμο με έναν βολονταρισμό ότι θα φτάσουμε πρώτοι», είπε ο πρωθυπουργός.

«Θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια αλλά δεν θα υποκύψουμε σε ανεύθυνες εκκλήσεις να τα υπερβούμε», τόνισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε στην ομιλία του:

Καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία διεθνή επίθεση και αυτό είναι το μήνυμά μου, αύριο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε 3 κατευθύνσεις:

-για την αναγκαία στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων προϋποθέτει παραπάνω δημοσιονομική ευελιξία, θα μας έδινε δυνατότητα για περαιτέρω και στοχευμένα μέτρα δίπλα στα εθνικά μέτρα. Δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη.

-να στηρίξουμε και την ευρωπαϊκή βιομηχανία το ίδιο ισχύει και για τη ναυτιλία

Στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας.

Μία απάντηση που θα φέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα - μόνο αυτό μπορεί να κλείσει τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.

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