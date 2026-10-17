Εκτός ελέγχου η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Ανακοινώσεις, χαρακτηρισμοί και... υποσχέσεις

Snapshot Η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κλιμακώθηκε έντονα με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και προσωπικές επιθέσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προτιμά τη Δεξιά και αμφισβήτησε την ικανότητά του ως εναλλακτική κυβερνητική λύση.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε κατηγορώντας τον Τσίπρα για προσωπικό rebranding και συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο, χαρακτηρίζοντάς τον «χρυσό χορηγό» του Μητσοτάκη.

Η δήλωση στελέχους του ΠΑΣΟΚ που δήλωσε «περήφανη» για τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ προκάλεσε νέα ένταση με την ΕΛΑΣ, που ζήτησε διευκρινίσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παρά τις διαβεβαιώσεις για αποφυγή συγκρούσεων, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ συνεχίζουν καθημερινά τις επιθέσεις και τις ανταλλαγές ανακοινώσεων. Snapshot powered by AI

Σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση οδηγήθηκε χθες η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, βαρείς χαρακτηρισμούς και προσωπικές επιθέσεις, την ώρα που αμφότερες επιμένουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη μεταξύ τους σύγκρουση.

Μετά την αντιπαράθεση της Άννας Παπαδοπούλου με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντόπουλο, η οποία οδεύει πλέον προς τις δικαστικές αίθουσες, και τη σύγκρουση που προκάλεσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού με τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, η ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Αφορμή για τον νέο γύρο αντιπαράθεσης αποτέλεσε αρχικά η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη διευρυμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, ενώ ακολούθησαν η σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ, οι νέες αιχμές του Παναγιώτη Δουδωνή και, το βράδυ, ένας ακόμη γύρος ανακοινώσεων με επίκεντρο τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας την περίοδο των μνημονίων.

Τσίπρας: «Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη»

Την αρχή έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, παρότι επανέλαβε ότι δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ πολιτικό αντίπαλο της ΕΛΑΣ, εξαπέλυσε ιδιαίτερα σφοδρή επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», υποστήριξε, αποδίδοντας σε αυτή την επιλογή τη στρατηγική έντασης και τις διαρκείς επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται το κόμμα του.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνέχισε, μάλιστα, αμφισβητώντας ευθέως την ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές. Ακόμα και όταν νόμιζαν οι αφελείς πως αν έχανε ο Τσίπρας θα άνοιγε ο δρόμος να γίνουν η εναλλακτική λύση», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κι όμως εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα αυτό τον δρόμο μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα». Η χρήση της λέξης «αφελείς» φαίνεται πως χτυπάει «καμπανάκια» στη Χαριλάου Τρικούπη όπου τα στελέχη θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτόν, ουσιαστικά απηχεί το «βλάκας» που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Καρτερός, αυτή τη φορά όμως, απευθύνοντάς το στο σύνολο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: «Ποντάρει στη συλλογική αμνησία» – «Χρυσός χορηγός» του Μητσοτάκη

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε με ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, στην οποία το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί προσωπικό rebranding και «ποντάρει στη συλλογική αμνησία».

«Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και σημειώνοντας ότι η υποτιθέμενη «πρώτη φορά Αριστερά» ήταν «δύο φορές αγκαλιά» με τον Πάνο Καμμένο.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ακόμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο» ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ τον χαρακτήρισε πολιτικό «χρυσό χορηγό» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση κατέληγε με τη διαβεβαίωση ότι «δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα», προσθέτοντας πως το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή «σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν».

Δουδωνής: «Έχουν βλακόμετρο, αλλά όχι μετρητή ραδιενέργειας»

Στο μεταξύ, σε προσωπική αντιπαράθεση έχει εξελιχθεί και η σύγκρουση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή με τον Θανάση Καρτερό.

Η κόντρα ξεκίνησε από το άρθρο του τελευταίου για τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνεχίστηκε με διαδοχικές παρεμβάσεις, στις οποίες κυριάρχησε ο χαρακτηρισμός «βλάκας».

Ο Θανάσης Καρτερός, απαντώντας σε προηγούμενη παρέμβαση του βουλευτή, έθεσε το ερώτημα αν ο Παναγιώτης Δουδωνής είναι «κακόπιστος, συκοφάντης και ψεύτης» ή αν επιδιώκει προσωπική προβολή μέσω της επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επανήλθε χθες με νέο βίντεο, υποστηρίζοντας ότι ο Θανάσης Καρτερός τον αποκάλεσε «μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, δηλαδή βλάκα».

«Προφανώς, για να μας βγάζουν όλους βλάκες, διαθέτουν κάποιο βλακόμετρο εκεί στην ΕΛΑΣ, αλλά δεν διαθέτουν μετρητή ραδιενέργειας, με αποτέλεσμα ο κ. Καρτερός να τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσέρνομπιλ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Νέος γύρος ανακοινώσεων για την «περήφανη» συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Και ενώ η ανταλλαγή επιθέσεων είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους, ένα νέο μέτωπο άνοιξε το απόγευμα, με αφορμή δήλωση της Βάσιας Αναστασίου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, η Βάσια Αναστασίου δήλωσε: «πολύ περήφανη» για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ΕΛΑΣ, η οποία με ανακοίνωσή της ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να διευκρινίσει εάν συμμερίζεται τη θέση του στελέχους του.

Από την Αμαλίας υποστήριξαν ότι η δήλωση μπορεί να εξηγήσει την αιτία των καθημερινών επιθέσεων του ΠΑΣΟΚ προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, συνδέοντας την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου με το ενδεχόμενο νέας κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

«Αν είναι τόσο πολύ περήφανοι εκεί στο ΠΑΣΟΚ για τη περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Σαμάρα, τον Μητσοτάκη, τον Βορίδη, τον Άδωνη και τον Βελόπουλο, μήπως έχουνε βάλει στόχο να ξαναγίνουν περήφανοι, τώρα που η αυτοδυναμία έγινε άπιαστο όνειρο για τη ΝΔ;», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ ζήτησε ακόμη από τον «λαλίστατο», όπως τον χαρακτήρισε, Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει εάν «με περηφάνεια αναπολεί και ο ίδιος το σύστημα 4-2-1, για τη μοιρασιά των κρατικών θέσεων με το κομματικό κομπιουτεράκι».

ΠΑΣΟΚ: «Ηρεμήστε κύριε Τσίπρα» – «ΙΧ κόμμα» και «θερμοκήπια της διαπλοκής»

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν άμεση, με τη Χαριλάου Τρικούπη να εκδίδει κι άλλη ανακοίνωση μέσα στην ίδια ημέρα, αυτή τη φορά με ακόμη πιο προσωπικές αναφορές στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

«Το κόμμα ΕΛΑΣ που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ «ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα».

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε ακόμη τον Αλέξη Τσίπρα ότι «ξέπλενε» τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο των μνημονίων, αντιπαραβάλλοντας τη δική του στάση με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει, όπως σημείωσε, το πολιτικό κόστος προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας.

Παράλληλα, έκανε αναφορές στις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με οικονομικά συμφέροντα, σημειώνοντας: «Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό της δημοκρατικής παράταξης».

Από το «δεν ξανασχολούμαι», στις συνεχείς ανακοινώσεις

Το αξιοσημείωτο στην αντιπαράθεση των δύο κομμάτων είναι ότι, παρά τις καθημερινές επιθέσεις, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ εξακολουθούν να διαβεβαιώνουν ότι δεν επιθυμούν να ασχολούνται με την άλλη πλευρά.

Μόλις την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης διαβεβαίωνε ότι «δεν με αφορά αυτός ο τρόπος του ανταγωνισμού», εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν έρχεται «με χτυπήματα κάτω από τη μέση», αλλά με προγραμματική αντιπαράθεση απέναντι στη ΝΔ. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε χθες ότι «δεν θα κάνουμε τη χάρη στον κύριο Μητσοτάκη» να ασχολούμαστε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις επιθέσεις του.

Ωστόσο, οι εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις περί αποφυγής της σύγκρουσης και οι δηλώσεις και των δύο ότι εχθρός τους είναι μόνο η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντούτοις συνοδεύονται σχεδόν καθημερινά από νέες ανακοινώσεις, χαρακτηρισμούς και προσωπικές αιχμές.

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