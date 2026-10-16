«Πολιτικό χρυσό χορηγό του Μητσοτάκη» χαρακτηρίζει τον Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την πολιτική του ιστορία και επιλέγει τη μετωπική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει τη συνεργασία του Τσίπρα με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο, αμφισβητώντας την αριστερή του ταυτότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ ως «πολιτικός χρυσός χορηγός» του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ευθύνες για την είσοδο των funds και συμφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα.

Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει τον Τσίπρα για πολιτικό πανικό και μονομερή επίθεση κατά του κόμματος, παρά τις διακηρύξεις περί αποφυγής σύγκρουσης.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να φέρει πολιτική αλλαγή απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και τα συμφέροντα που τους στηρίζουν. Snapshot powered by AI

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ομιλία του προέδρου της ΕΛΑΣ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός του, κατά την οποία εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη» από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ.

Η Χαριλάου Τρικούπη, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την πολιτική του ιστορία, ενώ του καταλόγισε ότι έχει επιλέξει τη μετωπική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.

«Στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία. Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ απάντησε ευθέως στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική του διαδρομή και τη σχέση του με τη Δεξιά, υπενθυμίζοντας την κυβερνητική συνεργασία του με τον Πάνο Καμμένο.

«Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Η υποτιθέμενη “πρώτη φορά Αριστερά” κατ' επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν “δύο φορές αγκαλιά” με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο... αριστερά ήταν», σημειώνει.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «πολιτικό πανικό» στην ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις διακηρύξεις του περί αποφυγής της σύγκρουσης μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει στην πράξη να στρέφεται αποκλειστικά κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Συνεχίζοντας την επίθεση, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα «πολιτικό χρυσό χορηγό» του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς του ευθύνες για την είσοδο των funds, αλλά και συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία σε ζητήματα όπως οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, η μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και ο νόμος Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός “χρυσός χορηγός” του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί», τονίζει.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα «στον κατήφορο και την τοξικότητα», επιχειρώντας ταυτόχρονα να παρουσιάσει τη Χαριλάου Τρικούπη ως τον φορέα της πολιτικής αλλαγής.

«Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν», υπογραμμίζει το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

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