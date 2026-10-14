Παππάς για κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ: «Αν είχε σκηνοθέτη, θα ήταν ο Μητσοτάκης» - «Απαράδεκτη» η φρασεολογία

«Αν η αντιπαράθεση Τσίπρα-Ανδρουλάκη είχε έναν σκηνοθέτη, αυτός θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τόνισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημειώνοντας ότι ο μόνος που ωφελείται από μια τέτοια σύγκρουση είναι η ΝΔ.

Ο κ. Παππάς τόνισε σε αυτό το πλαίσιο ότι «οι κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης έχουν τεράστια ευθύνη για τη διαίρεση του προοδευτικού χώρου και συμπλήρωσε ότι «η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα πρόγραμμα σύγχρονης Αριστεράς με ισχυρή δημόσια παρέμβαση».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων ήδη από το 2024, με την πρόταση να απορρίπτεται τότε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και μετέπειτα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. «Απαράδεκτο, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις; Δεν καταλαβαίνω ποιον εξυπηρετεί, αλλά είναι απαράδεκτος τρόπος εκφοράς λόγου».

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