Τσίπρας για Γαλλία: Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή, δεν θα μείνουν απαθείς

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής φόρου 1% στον πλουσιότερο 1%.

Καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον κύριο ρόλο στην κοινωνική αποσταθεροποίηση και ανέδειξε αυτόν ως μοναδικό πολιτικό αντίπαλο.

Πρότεινε την επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στον μεγάλο πλούτο για την άντληση επιπλέον δύο δισεκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για τη 13η σύνταξη.

Ζήτησε στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της περιφέρειας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μαρασμού της χώρας χωρίς αυτήν την υποστήριξη.

Υποσχέθηκε διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και υποκλοπών σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής, καλώντας την κυβέρνηση σε λογοδοσία. Snapshot powered by AI

Μηνύματα προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς έστειλε από τη Θεσσαλία ο Αλέξης Τσίπρας επαναλαμβάνοντας ότι μοναδικός πολιτικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ για πρώτη φορά δεσμεύτηκε και για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, υπό την προϋπόθεση όμως, της εξασφάλισης των αναγκαίων δημοσιονομικών πόρων και συνδέοντάς τη με την επιτυχία του φόρου 1% στο πλουσιότερο 1% που έχει προτείνει προγραμματικά.

Για τη Γαλλία

Ο κ. Τσίπρας εξάλλου, σημείωσε πως οι κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία δεν θα πρέπει να προκαλούν έκπληξη, σχολιάζοντας σε αυτό το πλαίσιο πως «οι νέοι κάποια στιγμή θα αντιδράσουν, δεν θα μείνουν απαθείς».

«Καλό είναι να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, καλό είναι να μην αιφνιδιαζόμαστε, όταν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή η κοινωνία αντιδρά», ανέφερε.

Επέκρινε επίσης την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν αναληφθεί ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του και ότι η έμφαση δίνεται στην πολεμική βιομηχανία και στη στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πολιτικής του στο εσωτερικό της Γαλλίας. «Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες», δήλωσε, συνδέοντας την κριτική του και με την ελληνική κυβέρνηση: «Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μια αντιγραφή της πολιτικής Μακρόν».

«Υπ' αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης ο Μητσοτάκης»

Στις δηλώσεις του από τη Θεσσαλία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της νέας γενιάς, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στους φοιτητές που αδυνατούν να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους λόγω οικονομικών δυσκολιών.

«Αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ' αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει», υποστήριξε, συνδέοντας την κοινωνική δυσαρέσκεια με την ανασφάλεια των νέων, των παραγωγών και των επαγγελματικών ομάδων.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επενδύσει στους ανθρώπους της παραγωγής και στη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας ότι «αν θέλουμε προοπτική, ελπίδα, σταθερότητα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές του στις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ τις οποίες έκανε κατά τη συνέντευξή του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TRT και τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο.

«Σέβομαι όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικές πολιτικές και προγραμματικές διαφορές, αλλά και διαφορές που συνδέονται με το πρόσφατο παρελθόν.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επιλέγει «μια στρατηγική εξόντωσής» τους, καθώς «πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, είναι ο κύριος Μητσοτάκης».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να είναι ο εναλλακτικός και αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ. Διότι αυτό ήταν το μεγάλο κενό που υπήρχε στο πολιτικό σύστημα, αυτά τα τρία χρόνια, εξαιτίας του κατακερματισμού και της διάλυσης ουσιαστικά της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο κενό. Φάνηκε ότι δεν μπόρεσε κανένας να το καλύψει. Τρία χρόνια εγώ ήμουν εκτός πολιτικής ζωής. Δεν ήμουν εγώ που εμπόδισε κανέναν να καλύψει αυτό το κενό. Καμία βελόνα δεν κουνήθηκε παρά μονάχα προς τα κάτω και ο κύριος Μητσοτάκης έμοιαζε ακλόνητος. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψα».

Τι είπε για την 13η σύνταξη

Στο οικονομικό πεδίο, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρότασή του για επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στον μεγάλο πλούτο, συνδέοντάς την άμεσα με τη δυνατότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.

«Το 1% των πιο πλούσιων, 70, 80, 100 οικογένειες, πρέπει να βάλουν πλάτη και θα πρέπει να δώσουν το 1% του πλούτου τους για να πάμε μπροστά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εφόσον η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου αποδώσει επιπλέον δύο δισεκατομμύρια ευρώ, η ΕΛΑΣ θα μπορέσει να προχωρήσει στην επαναφορά της 13ης σύνταξης, το σημερινό κόστος της οποίας υπολόγισε στα 2,5 δισ. ευρώ.

«Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις τράπεζες για την υψηλή διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς και για τα κέρδη τους, ζητώντας τον τερματισμό του καθεστώτος αναβαλλόμενης φορολογίας και την κανονική φορολόγησή τους από το 2029.

«Θα λογοδοτήσουν» για το κράτος δικαίου

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου, με ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Ο κύριος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και όσοι συνέπραξαν σε αυτό αν υπάρξει πολιτική αλλαγή», υποστήριξε, δεσμευόμενος ότι μια νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για τη διερεύνηση των υποθέσεων.

Υπερασπίστηκε παράλληλα το έργο της κυβέρνησης 2015-2019, αναγνωρίζοντας ότι η φορολογική πολιτική της επιβάρυνε τη μεσαία τάξη, αλλά αντιπαραβάλλοντας τη δημοσιονομική διαχείριση εκείνης της περιόδου με τις σημερινές κυβερνητικές πρακτικές.

Παραγωγική ανασυγκρότηση με αφετηρία τη Θεσσαλία

Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεών του αφιερώθηκε στην αγροτική παραγωγή και στην οικονομική προοπτική της περιφέρειας.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων «εθνικό θέμα», προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα και η υποχώρηση της παραγωγής δημιουργούν σοβαρά αδιέξοδα.

«Αν δεν στηρίξουμε την ύπαιθρο, αν δεν στηρίξουμε τον παραγωγό, αν δεν στηρίξουμε τον κτηνοτρόφο, αν δε στηρίξουμε τους ανθρώπους που επιχειρούν στην περιφέρεια, η χώρα θα μαραζώσει», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε ως κεντρική προτεραιότητα ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, εξηγώντας ότι βασικός σκοπός της περιοδείας του στη Θεσσαλία είναι να ακούσει τους ανθρώπους της παραγωγής και να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

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