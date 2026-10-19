Στη Θεσσαλία σήμερα ο Τσίπρας: Περιοδείες μέχρι τα Χριστούγεννα και προγραμματικό συνέδριο το 2027

Snapshot Ο Αλέ Τσίπρας ξεκινά διήμερη περιοδεία στη Θεσσαλία, συνεχίζοντας τις επισκέψεις στην περιφέρεια μετά την Κρήτη.

Η ΕΛΑΣ αποφάσισε εβδομαδιαίες περιοδείες σε διαφορετικές περιφέρειες μέχρι τα Χριστούγεννα για ενίσχυση της τοπικής παρουσίας.

Η νέα στρατηγική της ΕΛΑΣ εστιάζει στην ανάπτυξη τοπικών οργανώσεων με φυσική παρουσία και δικτύων στην περιφέρεια.

Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ θα συνεδριάσει στις 21 Νοεμβρίου, με επόμενες εκδηλώσεις για Δικαιοσύνη, ακροδεξιά, οικονομία και προϋπολογισμό.

Το προγραμματικό συνέδριο της ΕΛΑΣ έχει προγραμματιστεί για τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2027 ως κορύφωση της πολιτικής και οργανωτικής δραστηριότητας. Snapshot powered by AI

Σε φάση εντατικής πολιτικής και οργανωτικής δραστηριότητας εισέρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκινά νέο κύκλο περιοδειών σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που το επιτελείο της ΕΛΑΣ προετοιμάζει τα επόμενα βήματα με ορίζοντα το προγραμματικό συνέδριο στις αρχές του 2027.

Σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στη Θεσσαλία, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στην περιφέρεια μετά την Κρήτη. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, ενώ η περιοδεία εντάσσεται στην προσπάθεια του κόμματος να ενισχύσει την επαφή του με τους πολίτες και να αναπτύξει την οργανωτική παρουσία του εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Εξορμήσεις κάθε εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα

Η επίσκεψη στη Θεσσαλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εγκρίθηκε από τη διευρυμένη Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του οργάνου, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, περιοδείες σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας. Παράλληλα, τα μέλη και οι τοπικές οργανώσεις της ΕΛΑΣ έχουν αναλάβει την πραγματοποίηση πολιτικών εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες του κόμματος.

Η επιλογή των συνεχών περιοδειών συνδέεται με το σημαντικό έλλειμα που καταγράφει η ΕΛΑΣ στην περιφέρεια και την αλλαγή πλεύσης που έχει κάνει σε σχέση με τη συγκρότηση τοπικών οργανώσεων με φυσική παρουσία, κάτι το οποίο αρχικά ο κ. Τσίπρας έδειχνε να μην προτιμά για το νέο κόμμα. Στόχος είναι να υπάρξει έτσι ανάπτυξη δικτύων που θα επιτρέψουν στο κόμμα να αποκτήσει σταθερή παρουσία στις τοπικές κοινωνίες.

Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο

Την ίδια στιγμή, έχει ήδη καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των κεντρικών πολιτικών πρωτοβουλιών για τους επόμενους μήνες.

Στις 21 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα προγραμματίζεται ειδική εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς. Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί νέα εκδήλωση για την οικονομία και τον κρατικό προϋπολογισμό, με την ΕΛΑΣ να επιδιώκει να παρουσιάσει τις προγραμματικές της θέσεις και να αναδείξει τις διαφορές της με την κυβερνητική πολιτική.

Κεντρικός σταθμός του σχεδιασμού είναι το προγραμματικό συνέδριο, το οποίο αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου του 2027.

Μέχρι τότε, η ηγεσία της ΕΛΑΣ επιχειρεί να συνδυάσει την οργανωτική ανάπτυξη με την προγραμματική επεξεργασία, ώστε το συνέδριο να αποτελέσει την κατάληξη μιας διαδικασίας πολιτικής δραστηριοποίησης σε όλη τη χώρα.

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