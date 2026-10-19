Η αντιπολίτευση που ονειρεύτηκε ο Μητσοτάκης – Του στρώνουν τον δρόμο για τρίτη θητεία

Snapshot Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα εμφανίζεται κατακερματισμένη με διαρκείς εσωτερικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων και στελεχών της.

Στο Κέντρο-Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταγωνίζονται για την ηγεσία, ενώ οι ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης προκαλεί εσωκομματικές εντάσεις αμφισβητώντας ακόμη και στελέχη του κόμματος, όπως τη Ρένα Δούρου.

Στη Δεξιά, οι πολιτικές διαμάχες έχουν οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου, επιδεινώνοντας την εσωτερική αστάθεια.

Ο κατακερματισμός και οι συγκρούσεις στην αντιπολίτευση ευνοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δυσχεραίνουν την παρουσίαση ενιαίας και πειστικής εναλλακτικής πρότασης, ανοίγοντας τον δρόμο για τρίτη θητεία του. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν πολιτικές συγκυρίες που τις σχεδιάζεις και άλλες που απλώς σου κάθονται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως έχει βρει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Γιατί τέτοια αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να φανταστεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Ούτε παραγγελία να τους είχε κάνει. Ένας κι ένας όλοι τους, διαλεχτοί. Και το κυριότερο; Δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Οι αντίπαλοί του έχουν αναλάβει να προσφέρουν καθημερινά καινούργια επεισόδια, με τόσες παράλληλες συγκρούσεις ώστε να μη χρειάζεται καν διαφημιστικό διάλειμμα.

Την ώρα που η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, το ενεργειακό κόστος παραμένει εφιάλτης και η κοινωνία αναζητά απαντήσεις, η αντιπολίτευση μοιάζει να έχει αναθέσει σε διαφορετικούς σκηνοθέτες το ίδιο έργο. Ο καθένας έχει το δικό του σενάριο, τον δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο και, φυσικά, τη δική του άποψη για το ποιος φταίει που δεν γεμίζει η αίθουσα.

Ο Τσίπρας θέλει τη δεύτερη θέση, ο Ανδρουλάκης δεν παραδίδει τα κλειδιά

Στην Κεντροαριστερά, η κατάσταση θυμίζει αγώνα δρόμου όπου οι δρομείς δεν κοιτάζουν μόνο τον τερματισμό, αλλά κυρίως μήπως τους προσπεράσει ο διπλανός τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο και να αναδιατάξει τον χώρο, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά. Το πρόβλημα είναι ότι και οι δύο απευθύνονται σε ένα ακροατήριο που δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει επ’ αόριστον μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί.

Ο ένας θέλει να εμφανιστεί ως ο φορέας της μεγάλης ανασύνθεσης, ο άλλος δεν σκοπεύει να παραδώσει το πολιτικό γήπεδο αμαχητί. Και κάπου στη μέση, ο ψηφοφόρος προσπαθεί να καταλάβει αν συζητάμε για την επόμενη κυβέρνηση ή για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο ίδιο πολιτικό στρατόπεδο.

Για τον Μητσοτάκη, πάντως, το θέαμα έχει ενδιαφέρον. Όταν οι αντίπαλοί σου διαφωνούν για το ποιος θα ηγηθεί της δεύτερης θέσης, εσύ κερδίζεις χρόνο χωρίς να χρειάζεται να ζητήσεις παράταση.

Ο Πολάκης, η Δούρου και το εσωκομματικό πρωτάθλημα

Στον ΣΥΡΙΖΑ, πάλι, η εσωκομματική ηρεμία παραμένει μάλλον μια έννοια θεωρητική. Ο Παύλος Πολάκης δεν περιορίζεται στις διαφωνίες με τον Αλέξη Τσίπρα και την ηγεσία του χώρου, αλλά αμφισβητεί και τη Ρένα Δούρου, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο στο εσωτερικό του κόμματος.

Εκεί που θα περίμενε κανείς να αναζητούν κοινό βηματισμό, ανοίγουν νέοι κύκλοι αντιπαράθεσης. Σαν να μην έφταναν οι εξωτερικοί αντίπαλοι, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να ανακαλύψεις έναν καινούργιο στο εσωτερικό.

Η αντιπολίτευση, βεβαίως, δικαιούται να έχει διαφορετικές απόψεις. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να τις μετατρέψει σε πολιτική πρόταση ή αν θα εξαντλείται σε μια διαρκή διαδικασία εσωτερικών εξετάσεων, όπου όλοι καλούνται να αποδείξουν ότι είναι περισσότερο αντιπολιτευόμενοι από τους υπόλοιπους.

Με τόσες αμφισβητήσεις, στο τέλος θα χρειαστεί να οριστεί επιτροπή για να αποφασίσει ποιος έχει δικαίωμα να διαφωνεί με ποιον.

Βελόπουλος και Λατινοπούλου: από το πολιτικό ρινγκ στις δικαστικές αίθουσες

Στη δεξιά πολυκατοικία, η συγκατοίκηση δεν είναι απλώς δύσκολη. Έχει αποκτήσει και δικαστικό ενδιαφέρον.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατέθεσε το 2024 αγωγή ύψους 300.000 ευρώ κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη προσβολή της προσωπικότητάς της και συκοφαντική δυσφήμιση. Παράλληλα, τον Μάιο του 2026 η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, έπειτα από μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση που συνδέθηκε με την πλευρά της «Φωνής Λογικής». Οι δύο διαδικασίες δεν πρέπει να συγχέονται, αλλά αποτυπώνουν το εύρος της αντιπαράθεσης.

Εδώ η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι δύο πλευρές διεκδικούν χώρο στο ίδιο εκλογικό ακροατήριο, ανταλλάσσουν βαριές αιχμές και πλέον υπάρχουν και δικαστικές διαδρομές.

Αν κάποιος ήθελε να γράψει μια κωμωδία για τη δυσκολία συνεννόησης στον χώρο δεξιότερα της ΝΔ, θα κινδύνευε να κατηγορηθεί ότι υπερβάλλει. Η πραγματικότητα, όμως, έχει ήδη φροντίσει να του δώσει υλικό.

Η Κωνσταντοπούλου και η αντιπολίτευση των πολλών μετώπων

Και μέσα σε όλα υπάρχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μια περίπτωση μόνη της Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει επιλέξει μια διαρκώς συγκρουσιακή πολιτική παρουσία, με επιθέσεις προς την κυβέρνηση αλλά και αιχμηρές αντιπαραθέσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ζει στο δικό της κόσμο εναντίον όλων.

Ακόμη και όταν συμφωνούν στον στόχο, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται να συμφωνήσουν μαζί της στη διαδρομή. Η ίδια διεκδικεί τον ρόλο της αντισυστημικής, ενώ οι άλλοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να της παραχωρήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα στην αντιπολίτευση.

Το αποτέλεσμα θυμίζει πολυκατοικία όπου όλοι φωνάζουν για τον διαχειριστή, αλλά κανείς δεν συμφωνεί ποιος θα αναλάβει τη συνέλευση. Και φυσικά, κάθε όροφος έχει διαφορετική ανακοίνωση στην είσοδο.

Το δώρο της τρίτης θητείας

Ας μην υπάρχει παρεξήγηση: η εσωτερική σύγχυση της αντιπολίτευσης δεν εξαφανίζει τα προβλήματα της κυβέρνησης. Η ακρίβεια, η ενεργειακή ανασφάλεια και η καθημερινότητα των πολιτών παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, για τα οποία η κυβέρνηση θα κριθεί ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα απέναντι στρατόπεδα.

Στην πολιτική, όμως, δεν αρκεί να φθείρεται ο αντίπαλος. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να μπορεί να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε πειστική εναλλακτική πρόταση.

Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο πλεονέκτημα που μπορεί να αποκτήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον κατακερματισμό των αντιπάλων του. Η τρίτη θητεία δεν χαρίζεται από τις εσωκομματικές κόντρες ούτε εξασφαλίζεται από τις αδυναμίες των άλλων. Όμως, όσο η αντιπολίτευση αναλώνεται σε προσωπικούς λογαριασμούς, τόσο δυσκολότερο γίνεται να παρουσιάσει ένα κοινό και πειστικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Τέτοιο καστ, πάντως, δεν το παραγγέλνεις εύκολα. Ο ένας διεκδικεί την αρχηγία, ο άλλος αμφισβητεί τον διπλανό του, κάποιοι συναντιούνται στα δικαστήρια και άλλοι βρίσκονται μονίμως σε θέση μάχης.

Ο πρωθυπουργός δεν χρειάζεται καν να κρατάει το τηλεχειριστήριο. Αρκεί να παρακολουθεί τα επεισόδια. Κάθεται και η τύχη του δουλεύει…

Και κάπως έτσι, η αντιπολίτευση που θα έπρεπε να του προκαλεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο κινδυνεύει να μετατραπεί στο καλύτερο πολιτικό δώρο του.

Αν ο Μητσοτάκης έγραφε ο ίδιος το σενάριο, ίσως να ζητούσε από τον σκηνοθέτη να χαμηλώσει λίγο την υπερβολή. Γιατί όταν όλοι οι αντίπαλοι πρωταγωνιστούν στη δική τους παράσταση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεχάσουν ότι η κάλπη δεν είναι θεατρική σκηνή.

Και το χειρότερο για εκείνους; Στο τέλος, ο θεατής είναι αυτός που κρατάει το εισιτήριο της τρίτης θητείας — ή το κόβει.

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