Επίδειξη δύναμης ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση για το '81 – Μαζική παρουσία και συνθήματα νίκης

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε το σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», προσαρμόζοντάς το στη σύγχρονη εποχή με έμφαση στην εθνική ανεξαρτησία και την άρνηση εξάρτησης από εγχώρια και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Το ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε μαζική εκδήλωση για το 1981, με στόχο τη συσπείρωση και την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, αποφεύγοντας άμεσες αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων μέσω προτάσεων όπως οι 120 δόσεις για το ιδιωτικό χρέος.

Στάλθηκε μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων, με έμφαση στην αναζωογόνηση της σοσιαλδημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε σε συνέχιση της προσπάθειας για εκλογική ενίσχυση, παρουσιάζοντας το κόμμα ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και πρόοδο για τη χώρα. Snapshot powered by AI

Με μια μαζική συγκέντρωση, έντονο παλμό και συνθήματα για εκλογική νίκη, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να στείλει μήνυμα συσπείρωσης και δυναμικής στην εκδήλωση για το ιστορικό 1981, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει εκ νέου ως στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές.

Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τον κόσμο να φτάνει μέχρι τον δρόμο, ενώ τα συνθήματα για εκλογική νίκη έδιναν τον τόνο στην εκδήλωση. Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συνδέσει την ιστορική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου με τη σημερινή πολιτική πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε τις ευθείες αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, περιοριζόμενος σε έμμεσες αιχμές, παρά την έντονη αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Αντίθετα, επέλεξε να απευθυνθεί στις παραδοσιακές κοινωνικές ομάδες που αποτέλεσαν ιστορικά τη βάση του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας παράλληλα άνοιγμα και προς τους δημοκρατικούς πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία.

«Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση», υπογράμμισε, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα θα γυρίσει σελίδα «με σιγουριά και χωρίς περιπέτειες».

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στα οικονομικά προβλήματα των πολιτών και στην ανάγκη, όπως ανέφερε, να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

«Ασφυκτιάτε καθημερινά και αυτοί κοιτάζουν πώς θα γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι εις βάρος σας», ανέφερε, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει άμεσα στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση για 120 δόσεις και στην ανάγκη να δοθεί στους οφειλέτες μια «δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας».

Συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα αυτό με την πολιτική αυτονομία, την οποία περιέγραψε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

«Πώς μπορείς να τα βάλεις μαζί τους αν δεν έχεις αυτονομία; Πώς θα βάλεις κανόνες στα funds αν φοβάσαι τη δύναμή τους;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «η αυτονομία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση άσκησης πολιτικής για όλους».

«Η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται σε κανέναν»

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία κατείχε η αναφορά στο ιστορικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει με βάση τις σημερινές συνθήκες.

Όπως εξήγησε, το σύνθημα εξέφραζε την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την άρνηση της εξάρτησης από ξένα κέντρα ισχύος. Σήμερα, κατά τον ίδιο, το αντίστοιχο αίτημα είναι να μην εξαρτάται η χώρα από εγχώρια και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Υποστήριξε ότι οι πόροι της χώρας δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κερδοσκοπίας, ενώ σημείωσε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται στο real estate και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

«Σήμερα το αντίστοιχο σύνθημα είναι ότι η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται σε κανέναν», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε αιχμές για τη στάση πολιτικών προσώπων απέναντι στην πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ορισμένοι «στήθηκαν στην ουρά για μια φωτογραφία και τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν», ενώ άλλοι που ασκούσαν κριτική για τέτοιες φωτογραφίες «τη δική τους την έκρυψαν βαθιά στο συρτάρι».

Η αναφορά αυτή αποτέλεσε μία από τις έμμεσες αιχμές της ομιλίας, χωρίς πάντως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα.

Μήνυμα στην Ευρώπη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου στις αποφάσεις που την αφορούν.

Επέκρινε την αδυναμία λήψης αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να χρειάζονται προστασία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην καταλήγει σε αποφάσεις στήριξής τους.

«Η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να ξαναβρεί την ψυχή της», ανέφερε, συνδέοντας την ευρωπαϊκή συζήτηση με την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της πολιτικής ταυτότητας του προοδευτικού χώρου.

Επιμένοντας στην πολιτική αυτονομία, σημείωσε ακόμη ότι κάθε επιλογή έχει κόστος, αλλά αυτό το κόστος αποτελεί «τον σπόρο για να είναι η πολιτική στην υπηρεσία του λαού και της πατρίδας».

Κλείνοντας την ομιλία του, σε ένα κλίμα έντονης κινητοποίησης των παρευρισκομένων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα συνέχισης της προσπάθειας για την εκλογική ενίσχυση του κόμματος, με τη φράση:

«Ξεκινήσαμε από μακριά και θα πάμε πολύ μακριά».

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