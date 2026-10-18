Μαρινάκης προς Κουφονικολάκου: Πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσετε τον Τσίπρα

1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;

2. ⁠Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο 'Αρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;

3. ⁠Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;»