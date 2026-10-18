Μαρινάκης προς Κουφονικολάκου: Πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσετε τον Τσίπρα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, την «επόμενη φορά, πριν "κουνήσετε το δάχτυλο" στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»
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- Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντά στην κ. Κουφονικολάκου καλώντας την να ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα πριν κριτικάρει.
- Υπογραμμίζει ότι το 2019 μειώθηκε το πλαίσιο ποινής για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, γεγονός που επωφελήθηκαν οι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής.
- Ερωτά γιατί το κόμμα του Τσίπρα δεν ψήφισε διατάξεις που θα επέτρεπαν τον αποκλεισμό κομμάτων με αρχηγό καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση.
- Ζητά εξηγήσεις για τη δυσκολία εύρεσης αίθουσας για την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής.
- Καλεί την κ. Κουφονικολάκου να αφήσει τις αστυνομικές αρχές και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παρεμβάσεις.
Με ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντά στις αιτιάσεις της κ. Κουφονικολάκου σημειώνοντας:
«Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;
2. Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο 'Αρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;
3. Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;»
Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθυνόμενος στην κυρία Κουφονικολάκου, αναφέρει:
«την επόμενη φορά, πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του. Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».
Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισυνάπτει την απάντηση που είχε δώσει στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
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