Μαρινάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει, δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία

Snapshot Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία.

Το έργο αποτελεί πρωτοβουλία Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υλοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό.

Στόχος των εκλογών είναι η αυτοδυναμία, με το κυβερνών κόμμα να στοχεύει στο 36-37% των ψήφων.

Η κυβέρνηση δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Παρά τις προκλήσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει την οικονομική πολιτική στήριξης των νοικοκυριών χωρίς αύξηση φόρων. Snapshot powered by AI

Σκληρό μήνυμα στην Τουρκία πως η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει βάσει προγραμματισμού και πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει καμία άδεια, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο «Ναυτεμπορική TV», δήλωσε με έμφαση: «Είναι πάντα, γενικά, όπως έχετε δει, προσέχω κάθε λέξη, ειδικά σε θέματα τα οποία εν ευρεία εννοία είναι θέματα τέτοιου ενδιαφέροντος. Εδώ μιλάμε για ένα ενεργειακό, καθαρά ενεργειακό έργο. Αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, με τεράστια αξία για εμάς, όπως είναι η Κύπρος. Είναι ένα έργο Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, ένα έργο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό και θα δοθούν οι απαιτούμενες άδειες από την Ελλάδα για ένα ενεργειακό έργο όπως όλα τα προηγούμενα. Ό,τι έχουμε πει, λοιπόν, θα γίνει. (…) Δεν πρόκειται να συζητηθεί καμία άδεια. Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα άδειας από άλλο κράτος. Όπως συμβαίνει με όλα τα αντίστοιχα ενεργειακά έργα».

Για το στόχο των εκλογών

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού στις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επικαλούμενος τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία». «Οι πολίτες θα αποφασίσουν στο τέλος της ημέρας. Μόνο εκείνοι είναι κριτές όλων μας και μας κατατάσσουν ανά θέση και με βάση το ποσοστό που επιλέγουν… Άρα δεν είναι θέμα πήχη. Είναι μία ειλικρινής απάντηση από έναν πολιτικό που σε όλα αυτά τα χρόνια κρίσεων, πολέμων και δυσκολιών έχει καταφέρει η Ελλάδα να σηκωθεί ψηλότερα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και παρά τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, είτε σε εκλογικές διαδικασίες, που είναι το πιο σημαντικό, είτε και σε δημοσκοπήσεις, έχει κατά πλειοψηφία τουλάχιστον την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προδιαγράψουμε».

Σημείωσε ακόμη πως «είναι πολύ τιμητικό ότι ακόμα και τώρα, με τόσα προβλήματα και λάθη που πρέπει να διορθωθούν, αναγνωρίζονται τα θετικά και δημοσκοπικά είμαστε στο 30-31%. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό να το πετύχουμε, αλλά θέλει πολλή δουλειά να φτάσουμε στο 36-37%, όσο τέλος πάντων είναι η αυτοδυναμία».

Σε ερώτηση για το αν ανησυχεί την κυβέρνηση το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης είπε πως θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα «να δούμε αν τελικά θα γίνει αυτό το κόμμα γιατί το ακούμε μήνες, εβδομάδες και στο τέλος της ημέρας μιλάμε για κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Προεξοφλείται δημοσιογραφικά, αλλά καλό είναι να μην μιλάμε για κάτι πριν γίνει. Αφού – και αν και εφόσον – ιδρυθεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε».

Απορρίπτοντας δε τις αιτιάσεις των κομμάτων σχολίασε πως «η αντιπολίτευση στη χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό». «Η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη στήριξης των νοικοκυριών, έχοντας εφαρμόσει μία οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο μπορούμε τα έσοδα χωρίς να αυξάνονται οι φόροι. Υπάρχουν αποθέματα και εφεδρείες. Θα συνεχιστεί αυτή η στήριξη» πρόσθεσε.

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