Μαρινάκης: Πρώτη παραλαβή F-35 τον Νοέμβριο του 2029

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη Ρούμπιο και στη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στις συμφωνίες που υπεγράφησαν.

Για τις δηλώσεις Τσίπρα για τα F-35 και τη Σούδα ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Θα τα πάρουμε νωρίτερα. Είναι απορίας άξιον πώς ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Θέλει να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα. Πρώτη παραλαβή τον Νοέμβριο του 2029»

Για τα «καρφιά» μεταξύ υπουργών είπε: «Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν αναφερόταν στον κ. Δένδια. Κι εγώ απάντησα ότι ήταν απολύτως δικαιολογημένη η απουσία του»

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Καλό μεσημέρι,

Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε κατά τηνεπίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιοκαι φυσικά στις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους ΥπουργούςΕξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νίκο Δένδια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότηταςκαι ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, μεκομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλωνγεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο τόνισε το γεγονός ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ δεν έχειμόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία.Η χθεσινή ημέρα ανέδειξε για ακόμα μια φορά τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως κράτουςμέλους του ΝΑΤΟ, ως ουσιαστικού συμμάχου των ΗΠΑ και ως μια δύναμη σταθερότηταςστην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο κ. Ρούμπιοπροήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος - ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του Διαλόγου, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων:

-Ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign MilitarySales, ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικούσχεδιασμού της Ελλάδας.

-Οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας τουΓραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τηδιαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα.

-Επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξητόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ.

-Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησηςτης τρομοκρατίας.-Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσηςκαι για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων.

-Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούνγια την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιώνσύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

-Υπογράμμισαν τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των ενεργειακών σχέσεων,αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου καιτης έρευνας υδρογονανθράκων.

-Υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

-Υπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά,επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάςκαι την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

-Ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑγια τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την ανάδειξη των κοινώνδημοκρατικών παραδόσεων.

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Συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, στο Σπλιτ τηςΚροατίας, ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στησημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και τωνεπιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι οποίες εντείνουν τιςπληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας, πάντοτε, τη δημοσιονομική σταθερότητα καιβιωσιμότητα.Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τησημασία της λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότηταςδιύλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υψηλό εξαμήνου καταγράφηκε στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Σεπτέμβριο, τόσο ωςπρος το πλήθος των ρυθμίσεων όσο και ως προς το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλώνπου αφορούν.Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 2.237, εκ των οποίων οι 496 πραγματοποιήθηκανβάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών. Όσον αφορά τις αρχικές οφειλέςπου ρυθμίστηκαν, ανήλθαν σε 640 εκατ. ευρώ.Συνολικά, έως και τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οιοποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,21 δισ. ευρώ. Στην πλατφόρμα τουεξωδικαστικού μηχανισμού, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν,επίσης, υψηλό εξαμήνου, φθάνοντας τις 7.493.

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Παρέμβαση ύψους έως 95 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντιστο αυξημένο ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Απώτερος σκοπός τηςπρωτοβουλίας είναι η στήριξη των ελληνικών βιομηχανιών προκειμένου το κόστος από τορεύμα να μην μετακυλίεται στον καταναλωτή και να συγκρατηθούν οι τιμές στηνεφοδιαστική αλυσίδα.Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στα μέτρα που έχουν, ήδη, ληφθεί από τοΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους τηςβιομηχανίας, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων στο μισό δισεκατομμύριοευρώ.

Η Κυβέρνηση αξιοποιεί τα περιθώρια που δημιουργεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με δημοσιονομική υπευθυνότητα και στοχευμένη στήριξη. Στόχος είναι να κρατήσουμεισχυρή την παραγωγική βάση της χώρας και να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο γιανέες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ηστήριξη της βιομηχανίας είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικήςοικονομίας.

- - -Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου - Αυγούστου2026. Δεδομένου ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος τουκόστους παραγωγής, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 λεπτά, γιατους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από 12 λεπτά, για τουςμήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis.Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των αλιέων λόγω της αύξησης του ενεργειακούκόστους. Με τη νέα αυτή παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη μεεκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούνσημαντικό κόστος παραγωγής στη γεωργία.Καθώς όμως η κατάσταση είναι ευμετάβλητη διερευνάται από την Κυβέρνηση ηενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την περαιτέρω ενίσχυση των αλιέων τους επόμενουςμήνες και αναμένεται να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.

Πόροι συνολικού ύψους 97,8 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκαν για τη στήριξη των ΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και Β’ Βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των ΝομικώνΠροσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στόχος είναι η ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών,καθώς και η ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σεμελλοντικούς κινδύνους.

Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό τέθηκε από χθες ο πρώτος πλήρωςανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίουυλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού τηςιστορικής Γραμμής.Ο συρμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών,τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους καιπιστοποιήσεις, πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους 14 συρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονταιπλήρως, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στηφάση των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου υλοποιείται το έργο και αυτή την περίοδοανακατασκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερις συρμοί. Βάσει της σύμβασης, το σύνολο τουέργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια του νέου μεταλλείουχαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.

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